Ouverture Paris : le CAC40 prêt à boucler un semestre positif !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien boucle aujourd'hui le mois de juin, le deuxième trimestre 2023 et le premier semestre... Avant cette ultime séance, il affiche des performances respectives, pour ces trois périodes, de +3,02%, -0,13% et +12,96%. A plus courte vue, sur la semaine qui s'achève, il demeure sur 4 séances d'affilée positives et à la possibilité de conclure une semaine 100% verte, après la semaine passée, 100% rouge! La tendance est à ce scénario pour le moment, puisque l'ouverture s'est avérée positive (+0,37%) et que le CAC 40 évolue autour de 7.350 points (+0,50%) avant 9h30.

Les investisseurs surveilleront à 14h30 les données sur les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui intègrent l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, ainsi qu'à 16h00 l'indice de confiance du Michigan. En Europe, après les données montrant une réaccélération de l'inflation en Allemagne au mois de juin, à 6,8% sur un an, le marché prendra connaissance à 11h des chiffres de cet indicateur pour l'ensemble de la zone euro. Concernant l'évolution de la conjoncture, on attend également les ventes au détail mensuelles en Allemagne et le PIB définitif au premier trimestre en Grande-Bretagne.

WALL STREET

Wall Street pointait en hausse en clôture sur le DJ (+0,80% à 34.122 points) et le S&P500 (+0,45% à 4.396 points) jeudi soir, tandis que le Nasdaq termine stable à 13.591 points. Les derniers indicateurs d'activité ont confirmé la solidité de l'économie US malgré un contexte persistant de taux d'intérêt élevés...

Le PIB des Etats-Unis a ainsi progressé de 2% au premier trimestre en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 1,3%. Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 1,4% à 1,5%...

Le département du Commerce a en parallèle revu à la baisse la croissance de l'indice des prix de base (core PCE), à +4,9% en rythme annuel de janvier à mars, alors que le consensus de place le donnait inchangé par rapport à la précédent estimation, à +5%.

ECO ET DEVISES

Les ventes au détail en Allemagne ont augmenté plus que prévu en mai par rapport au mois précédent, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre. En glissement annuel en termes réels, elles ont baissé de 3,6%.

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de mai (BEA).)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0862 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,46 $. L'once d'or se traite 1.905 $.

VALEURS EN HAUSSE

Ipsen (+1,35% à 112,10 Euros) et Genfit (+20% à 4,63 Euros) ont annoncé aujourd'hui les premières données positives de l'essai pivot de Phase III ELATIVE. L'essai visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'elafibranor dans le traitement de patients atteints d'une maladie hépatique cholestatique rare, la cholangite biliaire primitive (CBP), et présentant une réponse inadéquate ou une intolérance au traitement de référence, l'acide ursodésoxycholique (UDCA).

Thales (+0,40% à 135,90 Euros) est sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les IESI de 3e génération de ses nouveaux hélicoptères civils et militaires, plus particulièrement les H135, H145, H160 dual et H175. Cette nouvelle génération d'IESI est spécifiquement adaptée aux contraintes des hélicoptères et son empreinte environnementale est réduite significativement. L'entrée en service progressive débutera en 2026.

VALEURS EN BAISSE

Sodexo (-3% à 98,82 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de l'exercice 2023 a atteint 6 milliards d'euros, en hausse de 9,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -1,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%. En conséquence, la croissance interne du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2023 s'établit à +10,5%. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois, jusqu'à fin mai, atteint 18,1 milliards d'euros, en hausse de +14,7%, soit une croissance interne de +12,4%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup reste à l'achat sur LVMH, mais avec un objectif ramené à 993 euros.

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Accor en ciblant un objectif qui passe de 23 à 35 euros et reste 'neutre' sur TotalEnergies avec un objectif abaissé de 70 à 66 euros.

Deutsche Bank est à l'achat sur Engie avec un objectif ramené de 17 à 16,50 euros et repasse de 'conserver' à 'acheter' sur la SG en ciblant un cours de 34 euros.

HSBC est à l'achat sur EssilorLuxottica avec un objectif réhaussé de 210 à 220 euros.

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Ipsen avec une cible qui remonte à 120 euros.

INFOS MARCHE

ESI Group : lancement du nouveau programme de rachat d'actions

NFL Biosciences : GB Holding grimpe à 11,17% du capital

EN BREF

Lhyfe partenaire du projet Hy'Touraine

Groupe Airwell acquiert l'entreprise finistérienne Amzair Industrie

ABO Group prend une participation de 70% dans Meet Het