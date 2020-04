Ouverture Paris : le CAC40 prend ses bénéfices

Ouverture Paris : le CAC40 prend ses bénéfices









Le CAC40 s'est mis mode "pause" ce matin, les investisseurs cédant même à quelques prises de bénéfices après le rebond engagé depuis 1 mois. L'indice parisien recule de 0,90% à 4.480 points. Les prises de bénéfices sont motivées par le récent parcours du CAC40. L'indice parisien demeure sur 5 séances consécutives de hausse. Mieux, sur les 16 dernières séances, 12 ont été haussières. Un vrai rebond! Lequel atteint 24,55% depuis le point bas en séance du 16 mars, il y a 1 mois.

La perspective d'une récession historique, le Fonds monétaire international tablant désormais sur une contraction de 3% du PIB mondial cette année, est intégrée dans les cours. Les plans de soutien massif des Etats et banques centrales aussi et expliquent en partie le rebond. Ce matin encore on apprenait que la Banque populaire de Chine effectuait une baisse de son taux de facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an à 2,95%, soit le taux le plus faible appliqué depuis l'introduction de cet instrument en septembre 2014.

La Bourse de New York a nettement progressé mardi, les investisseurs s'appuyant sur un ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis, où le redémarrage de l'économie est en préparation. L'annonce d'une amélioration du commerce extérieur chinois en mars a aussi alimenté l'espoir d'une sortie de crise dans les mois à venir. Les cours du pétrole ont replongé, les marchés doutant de l'efficacité des baisses de production décidées dimanche par l'Opep, et d'autres pays, dont la Russie et les Etats-Unis. Les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo ont ouvert la saison des résultats du 1er trimestre par des chiffres plombés, sans grande surprise, par le coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 2,39% à 23.949 points, tandis que l'indice large S&P 500 a bondi de 3,06% à 2.846 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 3,95% à 8.515 pts.

France :

- Indice final des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige de la Fed. (20h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.726$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0965$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 29,81$.

Europcar Mobility Group (+1,33% à 1,83 Euro) explique que dans le cadre du plan de réduction de ses coûts et de préservation de ses liquidités annoncé le 23 mars dernier, il a finalisé le 13 avril ses premières lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36 ME.

Faurecia (+0,49% 30,46 Euros) annonce avoir signé, le vendredi 10 avril 2020, un Club Deal de 800 millions d'euros avec quatre de ses banques principales. Cette liquidité de 800 millions d'euros vient s'ajouter aux 600 millions d'euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients. Avec ce total de 1,4 milliard d'euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19.

Haulotte (+0,12% à 4,15 Euros) a affiché un chiffre d'affaires de 132,9 ME au premier trimestre de l'année 2020, contre 163,2 ME sur la même période de l'année précédente (qui avait constitué un premier trimestre record), ce qui représente une baisse de -19% entre les deux périodes et marque un retour au niveau de celui de 2018.

Vinci (-0,86% à 76,38 Euros) : Le groupement Balfour Beatty-Vinci remporte le contrat des lots de génie civil N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. Ces deux lots sont situés entre le tunnel Long Itchington Wood Green et Delta Junction / Birmingham Spur d'une part, et entre Delta Junction et la West Coast Main Line d'autre part. Le contrat atteint près de 5 milliards de livres sterling, soit environ 5,75 milliards d'euros.

Upergy, EasyVista, Esker, Adocia, Cibox, Median Technologies.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Accor en ciblant un cours de 32 euros.

Citi est à l'achat sur Saint-Gobain avec un objectif de 30,50 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'alléger' sur Getlink avec un cours cible ajusté en baisse de 14,40 à 11,30 euros.

Gaussin : une augmentation de capital réservée de 1,2 ME.

Carbios et TechnipFMC annoncent la construction d'une usine.