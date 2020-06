Ouverture Paris : le CAC40, poussé à la hausse en début de séance, retrouve les 5000 points!

Ouverture Paris : le CAC40, poussé à la hausse en début de séance, retrouve les 5000 points!









LA TENDANCE

Le mouvement en direction de l'équilibre des indicateurs de préséance, initialement en baisse, dans la dernière ligne droite avant l'ouverture, s'est finalement terminé par une ouverture positive du CAC40! Et ce dans des proportions assez nettes puisque l'indice parisien progresse de 0,80% environ et retrouve les 5.000 points. De nombreuses options sur actions expirent aujourd'hui à Wall Street, et en Europe comme tous les troisième vendredi des mois de juin. De quoi alimenter les marchés en volatilité.

Jusqu'à hier, les marchés d'actions étaient freinés par les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus qui pèsent sur les espoirs d'une reprise rapide de l'économie mondiale. Constaté à Pékin et dans plusieurs états américains, ce retour en force du Covid-19 est aussi évoqué désormais en Allemagne, moteur économique de la zone Euro.

Le pays a annoncé vendredi avoir recensé 770 nouveaux cas, contre 192 mardi. A l'inverse, le Japon a levé aujourd'hui toutes les mesures de restriction sur les déplacements à l'intérieur du pays liées à l'épidémie de coronavirus. Le Nikkei a progressé de 0,55% ce matin.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, les investisseurs étant toujours partagés entre les espoirs de reprise économique face à la crise du Covid-19, et la crainte d'une seconde vague de la pandémie, qui compromettrait le redémarrage de la croissance. Les questions commerciales ont aussi pesé, après le retrait des Etats-Unis des négociations internationales sur la taxation des géants du numérique. Sur le plan sanitaire, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter dans de nombreux Etats américains, de même que le nombre de chômeurs.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,15% à 26.080 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini stable (+0,06%) à 3.115 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,33% à 9.943 pts. Le S&P 500 a été soutenu par les indices sectoriels de l'énergie (+1,2%), des biens de consommation de base (+0,5%) et des technologies (+0,5%).

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.727$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1205$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,99$.

VALEURS EN HAUSSE

LNA Santé (+7,80% à 49,10 Euros) est en discussion exclusive avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une possible acquisition de l'intégralité dudit groupe. Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité pertinente, en synergie avec son offre Moyen Séjour. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 ME.

L'Oréal (+0,90% à 279 Euros) a annoncé la signature d'un accord avec Henry Thayer Company pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L'Oréal.

Axa (+0,71% à 18,89 Euros) lance une collaboration avec The Western Union Company, un leader des transferts d'argent transfrontaliers interdevises et des paiements. Le groupe français va fournir des produits d'assurance abordables aux utilisateurs de westernunion.com. En combinant assurance et services de transfert d'argent, les deux groupes contribueront ainsi à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans leur pays d'origine.

Delta Plus (+3,60% à 40,30 Euros) : le chiffre d'affaires des mois d'avril et mai s'est légèrement contracté de -3%, en dépit d'un effet périmètre positif de +7% lié aux acquisitions réalisées fin 2019 (Odco) et début 2020 (Boots Company et Netco Safety).

Alstom (+0,55% à 43,07 Euros) : Le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom est "quasiment sur la voie" de son calendrier original, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe canadien, Eric Martel, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Alstom, RATP Dev et ComfortDelGro Transit ont par ailleurs annoncé un partenariat pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express.

VALEURS EN BAISSE

Rallye (-2,68% à 8,70 Euros) : prend la tête des plus fortes baisse sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Recylex, LDLC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- HSBC passe à 'acheter' sur Michelin avec une cible rehaussée de 90 à 110 euros.

- Berenberg ramène a mire sur EDF de 9,3 à 8,10 euros.

- HSBC rehausse son objectif sur Fnac Darty de 35 à 41 euros.

- Barclays porte son objectif sur Fnac Darty de 32 à 39 euros.

- Berenberg revalorise Soitec de 91 à 110 euros.

INFOS MARCHES

Eutelsat Communications : petite annulation de capital.

Tour Eiffel : des obligations subordonnées à durée indéterminée pour 180 ME.

EN BREF

Freelance.com : prend le contrôle d'INOP'S.

Biocorp : un accord avec Théa.

Fermentalg conclut un partenariat avec l'américain DDW.

Global EcoPower : des ambitions dans la spiruline.

Mercialys : un partenariat avec OneStock.

Unibel / Bel : l'acquisition de All In Foods est finalisée.

Cegedim : une collaboration avec IBM Watson Health.

Réalités : accord avec CDC Habitat pour produire 238 logements.