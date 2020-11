Ouverture Paris : le CAC40 poursuit sur son élan, de nouveau au-dessus des 4.700 points

Ouverture Paris : le CAC40 poursuit sur son élan, de nouveau au-dessus des 4.700 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme prévu en préséance, les 4.700 points sont allègrement franchis ce matin, l'indice parisien s'adjugeant un gain de 1,20% environ, consécutif au rebond de 2,11% d'hier. Un mouvement favorable à moins de 24h du verdict attendu de l'élection Présidentielle américaine. Et les marchés ne semblent plus du tout inquiets!

Il faudra cependant connaître le nom du futur Président américain dès la prochaine nuit! C'est ce que désirent les Marchés, eux qui craignent par dessus tout un résultat trop serré pour être annoncé dès le soir des élections, ce qui ouvrirait la voie à des contestations. Une telle situation entraînerait une période d'incertitude de plusieurs jours voire plusieurs semaines, et serait préjudiciable pour les marchés financiers. Ce scénario s'était déjà produit en 2000, et il a fallu plus d'un mois, jusqu'au 12 décembre, pour que la Cour Suprême juge que le républicain George W. Bush l'avait emporté contre le Démocrate Al Gore.

Joe Biden reste en tête des sondages, mais les investisseurs se souviennent qu'en 2016, les mêmes sondages donnaient la Démocrate Hillary Clinton gagnante face à Donald Trump, qui l'a finalement emporté. Et Donald Trump a multiplié les attaques sans preuve contre le vote par correspondance, laissant entendre qu'il enverrait ses avocats dans les Etats qui continueraient de dépouiller les bulletins après l''Election Day'.

WALL STREET

Après avoir subi en octobre son pire mois depuis mars, la Bourse de New York a rebondi lundi, à la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, qui pourrait déboucher sur une période d'incertitude politique préjudiciable aux marchés. Les investisseurs ont pris position sur des valeurs cycliques, qui ont fortement sous-performé cette année, tandis que les "technos" sont restées à la traîne. La publication d'une activité manufacturière solide aux Etats-Unis en octobre a soutenu la cote. Les PMI manufacturiers chinois et européens ont aussi permis aux Bourses européennes de terminer lundi en nette hausse.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 1,6% à 26.925 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 1,23% à 3.310 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,42% à 10.957 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- PMI britannique de construction. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.893$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1660$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 38,86$.

VALEURS EN HAUSSE

Carrefour (+1,20% à 13,68 Euros) : Le Tribunal de Commerce de Paris a décidé de retenir l'offre de Carrefour pour la reprise de l'enseigne Bio c' Bon. Le prix est de 60 millions d'euros.

BNP Paribas (+5% à 32,71 Euros) a publié ce mardi des résultats supérieurs aux attentes des analystes pour le troisième trimestre 2020, grâce à un rebond de ses activités de marché et à des provisions pour risque de crédit moins élevées qu'anticipé... Le bénéfice net a légèrement baissé de 2,3% sur le trimestre, à 1,89 milliard d'euros. Le produit net bancaire ressort quasiment stable à 10,88 milliards sur la période. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 1,57 milliard d'euros et un PNB inférieur à 10,70 milliards sur le trimestre selon le consensus de place.

EssilorLuxottica (+0,30% à 106,60 Euros) a annoncé que son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre 2020 s'était élevé à 4.085 millions d'euros, en baisse de 5,2% par rapport au troisième trimestre 2019 (-1,1% à taux de change constants), montrant une forte croissance séquentielle par rapport au second trimestre de 2020. Sur les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 10.315 millions d'euros, en repli de 21,2% par rapport à la même période de 2019 (-20% à taux de change constants).

Vilmorin & Cie (+2,10% à 45,65 Euros) annonce pour le premier trimestre 2020?2021 clos fin septembre un CA consolidé, correspondant au revenu des activités ordinaires, de 234,4 millions d'euros, en progression de 6,7% à données comparables et de 1,1% à données courantes.

VALEURS EN BAISSE

Mercialys (-1,70% à 4,14 Euros) suspend ses objectifs annuels pour 2020, dont la version révisée publiée le 27 juillet 2020 s'entendait, comme précisé, hors impacts éventuels d'une reprise d'épisodes de crise sanitaire, à savoir : un résultat des opérations (FFO) par action en baisse entre 10% et 15% par rapport à 2019 ; un dividende dans une fourchette de 70% à 95% du FFO 2020. Pour rappel, aucun nouvel objectif annuel n'avait été fixé pour la croissance organique, l'indicateur n'apparaissant plus pertinent pour l'exercice 2020 du fait notamment de la faible visibilité sur l'impact comptable du lissage des allégements de loyers (IFRS 16). Ces objectifs seront actualisés dès lors que les perspectives sur le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales associées s'éclairciront.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Valneva, Groupe JAJ, Crédit Agricole de Touraine Poitou, Media 6, Cast, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue reste à la vente sur Amundi tout en relevant son cours cible à 51,90 euros et accumule Seb avec une cible ajustée à 155 euros.

Société Générale repasse de 'vendre' à 'conserver' sur DBV en ciblant 4,80 euros.

Jefferies conserve Faurecia avec un objectif de cours ramené de 38 à 35 euros.

INFOS MARCHES

Antalis : mise en oeuvre du retrait obligatoire consécutivement à l'offre publique.

Quantum Genomics : fin du financement conclu avec Negma group Ltd.

EN BREF

Réalités cède sa résidence services Blanche de Castille à Swiss Life AM.

Eutelsat Communications : lance Sat.tv.

Derichebourg : un marché de 80 ME à Caen-la-Mer.