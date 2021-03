Ouverture Paris : le CAC40 poursuit sa glissade

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Passé sous les 6.000 points vendredi en clôture (-1,07%), puis dans le rouge toute séance d'hier (-0,49% en clôture), le CAC40 poursuit ce matin en territoire négatif, avec les 5.900 points en ligne de mire (-0,50% à 5.938 points). La consolidation du marché se poursuit donc, sans perspective favorable susceptible de la faire cesser à ce stade. Le climat de Marché a effectivement changé vendredi et il est désormais aux prises de bénéfices, motivées par les craintes concernant une poussée de l'inflation. Le "10 ans" américain évolue autour de 1,666%.

La question sanitaire demeure prégnante en Europe alors que la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé, en soirée, que l'Allemagne allait prolonger les mesures de confinement jusqu'au 18 avril prochain pour face à "une situation très grave". Les citoyens allemands sont invités à rester chez eux pendant cinq jours à Pâques. Deutsche Bank a abaissé lundi sa prévision de croissance de l'économie allemande à 2% pour le deuxième trimestre contre une estimation précédente de 4%.

WALL STREET

La Bourse de New York a gagné du terrain lundi, après une semaine de baisse marquée par des tensions sur les marchés obligataires. Les taux se sont détendus lundi, ouvrant la voie à un rebond des valeurs de croissance, à commencer les technologiques, qui ont subi récemment des prises de bénéfices. Le pétrole s'est stabilisé après une semaine de correction. Du côté des valeurs, AstraZeneca a bondi de 4% après une étude positive en Amérique sur son vaccin anti-Covid, et Tesla a rebondi de 2,3% après une recommandation enthousiaste du fonds d'investissement Ark.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,32% à 32.731 points, tandis que l'indice large S&P 50 a progressé de 0,7% à 3.940 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,23% à 13.377 pts. La semaine dernière, le DJIA avait fléchi de 0,5% et les deux autres indices avaient reculé d'environ 0,8%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (15h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (15h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1927 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,83$. L'once d'or se traite 1.738$.

VALEURS EN HAUSSE

JCDecaux (+3,69% à 21,36 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses du marché parisien ce matin, dopé par une note d'analyste. Berenberg est en effet passé à l''achat' sur le titre tout en portant sa cible de 18 à 28 euros. L'analyste évoque une confiance accrue dans le potentiel de redressement des bénéfices du spécialiste de la communication extérieure.

VALEURS EN BAISSE

Carmila (-0,15% à 13,46 Euros) : Au total, sur les trois pays où la foncière est présente, 86 centres commerciaux sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. Les commerces fermés dans ces centres représentent, à date, 51,6% des loyers bruts totaux.

Trigano (-4,10% à 155 Euros) a réalisé au 2e trimestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 648,2 millions d'euros, en croissance de +6,3% à périmètre et taux de change constants. Au terme du 1er semestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des véhicules de loisirs est de 1,368 milliard d'euros (1,163 MdE à même date en 2020). Le croissance d'activité est +17,6% avec +16,5% à périmètre et taux de change constants.

Kering (-0,50% à 573,60 Euros) : près de 3% perdus hier par le titre qu'on suivra de nouveau de près aujourd'hui suite aux spéculations autour d'un éventuel rachat de Richemont. Selon le blog 'Miss Tweed', le PDG de Kering a lui-même présenté une offre de rachat en numéraire et en actions au président et actionnaire de contrôle de Richemont, Johann Rupert. Le blog spécialisé précise que ce dernier, insatisfait des conditions offertes par le groupe français, n'a pas soumis l'offre au conseil d'administration de la société helvétique.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

ABC arbitrage, Theraclion, Streamwide, Tivoly, Invibes Advertising, AST Groupe

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur Rémy Cointreau en ciblant un cours de 150 euros.

Stifel est à l'achat sur Altamir avec un cours cible de 28 euros.

Berenberg repasse de 'conserver' à 'acheter' sur JCDecaux en ciblant 28 euros.

INFOS MARCHES

METabolic EXplorer : près de 93% des BSA exercés.

EN BREF

Nicox : 50% des patients ont été recrutés dans l'étude de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470.

Bluelinea : succès commercial de SERENEA.

Prodways : du nouveau pour l'orthodontie.

Saint-Gobain : contrat d'achat d'énergie éolienne aux Etats-Unis.