Ouverture Paris : le CAC40 pointe de nouveau en direction des 6.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La séance de rebond de Wall Street hier soir permet ce matin au CAC40 de poursuivre son propre rebond déjà matérialisé hier (+1,29%). Ce matin, il reprend encore 0,60% à 6.380 points. Les investisseurs commencent à apercevoir les plus hauts de 20 ans touchés mardi dernier à 6.412 points.

Hier, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage, revenues à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie, n'a pas ravivé les craintes au sujet de l'inflation et de la fin de la politique accommodante de la Fed. Le regain d'appétit qui a profité en premier lieu aux valeurs technologiques. Les revirements de tendance successifs des derniers jours montrent toutefois que le sentiment général reste fragile.

En Europe, la séance sera principalement animée par la publication des indices PM "flash".

WALL STREET

Après 3 séances de recul sur fond de craintes inflationnistes, la Bourse de New York est repartie de l'avant jeudi, grâce à la publication de chiffres de l'emploi hebdomadaires meilleurs que prévu aux Etats-Unis. Les investisseurs ont assez bien digéré les dernières annonces de la Fed, qui a suggéré mercredi qu'elle pourrait réduire son soutien aux marchés en cas de surchauffe de la croissance économique pendant la période volatile de sortie de la crise sanitaire.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 0,55% à 34.084 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,06% à 4.159 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a regagné 1,77% à 13.535 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice PMI flash manufacturier en Allemagne. (09h30)

- Indice PMI flash allemand des services. (09h30)

- Indice PMI flash européen des services. (10h00)

- Indice PMI flash manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,2235 ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,17$. L'once d'or se traite 1.874$.

VALEURS EN HAUSSE

Neoen (+1% à 34,50 Euros) a donné à Vestas l'instruction de démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland. Le projet devrait être opérationnel en 2023. Le Kaban Green Power Hub représente un investissement d'un montant de 373 millions de dollars australiens, qui permettra la production d'une énergie verte et compétitive et le renforcement du réseau électrique dans le Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW.

Eiffage (+0,40% à 90,18 Euros) annonce la cession de l'immeuble de bureaux à Villeneuve d'Ascq loué par Orange, via le transfert des droits du bail à construction qui courent jusqu'en novembre 2086, à Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère. Le montant de la transaction s'élève à un peu plus de 62 millions d'euros.

Derichebourg (+9% à 8,54 Euros) : Sur le S1 2020/2021, le chiffre d'affaires de s'élève à 1,65 MdE, en hausse de 26,7% par rapport à l'an passé. Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement à +42%, atténuée par la diminution de 3% du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices par rapport au premier semestre de l'an passé. Grâce à l'amélioration des marges dans l'activité Services à l'Environnement, l'EBITDA courant du groupe progresse de 88,8% et s'établit à 172,6 ME. Il représente 10,5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 112,3 ME, en progression de 236,6% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat net est de 73,6 ME, en progression de 229% par rapport au premier semestre de l'an passé.

Tikehau Capital (+3,50% à 25,05 Euros) publie aujourd'hui ses actifs sous gestion au 31 mars 2021, qui s'élèvent à 29,4 MdsE, soit une croissance de +15,5% sur un an (+3,9 MdsE). Tikehau Capital annonce également son intention de simplifier son organisation, ce qui se traduira par une amélioration significative de son profil financier et permettra la mise en place d'une nouvelle politique de distribution afin d'accroître la création de valeur pour les actionnaires.

VALEURS EN BAISSE

Vallourec (-4% à 27,28 Euros) : Sur le T1, le chiffre d'affaires est de 702 ME, en baisse de 18% par rapport au T1 2020 et de -5% à taux de change constants. Le RBE est de 80 ME contre 68 ME au T1 2020, porté par la contribution de la mine et les économies de coûts. Le taux de marge est en hausse de 3,4 points à 11,4 % du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie disponible est négatif de -62 ME, contre -181 ME au T1 2020. Le résultat net, part du groupe est de -93 ME contre -74 ME. La société confirme ses perspectives 2021. A la suite de l'approbation en Assemblée Générale, et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus, Vallourec lancera début juin une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 300 ME. Le prix de souscription de 5,66 Euros de l'augmentation de capital avec DPS représente une décote de 30% par rapport au prix de souscription de 8,09 Euros par action nouvelle de l'augmentation de capital réservée aux Créanciers. Bpifrance Participations et Nippon Steel Corporation se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à hauteur respectivement de 20 ME et de 35 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Eurasia

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Saint-Gobain avec une cible ajustée en hausse à 61,40 euros, passe à 'sous-performance' sur Sodexo en ciblant 70 euros et conserve Vallourec avec un objectif réhaussé à 32,50 euros.

AlphaValue accumule Airbus avec un cours cible ajusté à 104 euros.

JP Morgan est à l'achat sur Daimler en visant 100 euros.

Berenberg conserve easyJet avec un objectif qui remonte à 1.000 GBp.

INFOS MARCHES

Technip Energies : son émission obligataire sursouscrite plus de 3 fois.

Eurasia : passage en cotation continue des actions le 25 mai.

Arkema lance un programme de rachat d'actions de 300 ME.

Boostheat : financement sur 12 mois de 10 ME.

EN BREF

Europlasma : INERTAM poursuit sa collaboration avec la région Auvergne Rhône-Alpes.

Gaussin, ECT et Bouygues Energies & Services vont coopérer.

Saint-Gobain a signé l'accord pour l'acquisition de Chryso.

Jacques Bogart : projet de reprise partielle des actifs de Nocibé.

Acheter-Louer.fr : fin des négociations avec Yeeld SAS.