Ouverture Paris : le CAC40 plus que jamais bien orienté

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a touché un nouveau plus haut de plus de 12 ans dans les premiers échanges ce matin au-dessus de 6.070 points. L'engouement pour les actions se poursuit et l'épisode iranien semble déjà soldé par les investisseurs, qui n'auront pas cédé à la panique durant la séquence.

Ils pourraient même en tirer comme conclusion pour l'avenir que Donald Trump et Ali Khamenei ont trouvé une porte de sortie qui satisfait les deux parties et n'ont pas choisi l'escalade. L'attitude des deux dirigeants ennemis était sujette à caution... Ils ont finalement réussi à réssurer. On sait que Donald Trump est particulièrement soucieux de la performance de Wall Street.

Sur le front macroéconomique, les prix à la production en Chine ont décliné en décembre à un rythme moins important que le mois précédent, le signe d'un rebond modeste de l'activité manufacturière et qui suggère que les mesures de soutien engagées par le gouvernement pourraient avoir contribué à stabiliser l'économie.

Côté valeurs, le début de séance est compliqué pour Sodexo qui a pourtant délivré un message de confiance à l'issue de son premier trimestre. Mais les données semblent un peu courtes aux yeux des investisseurs!

WALL STREET

Après des débuts hésitants, la Bourse de New York est repartie de l'avant, mercredi, saluant les derniers propos du président américain Donald Trump, qui s'est montré plutôt apaisant sur le dossier iranien, malgré l'attaque contre deux bases militaires américaines en Irak la nuit dernière, qui n'a pas fait de victimes selon Washington. Le pétrole a plongé de plus de 4% après ce discours, et l'or a aussi fait l'objet de prises de bénéfices.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,57% à 28.745 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,49% à 3.253 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,67% à 9.129 pts, inscrivant un nouveau record historique.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande, corrigée des prix, des variations saisonnières et des effets calendaires, a rebondi de 1,1% en novembre après avoir reculé de 1% le mois précédent (contre -1,7% annoncé initialement). Le consensus tablait sur une hausse de 0,8%. Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique, la production affiche encore un repli de 2,6% en glissement annuel après -4,6% en octobre.

Par ailleurs, l'excédent commercial allemand s'est établi à 18,3 milliards d'euros en novembre après 20,4 MdsE au mois précédent. Le consensus était positionné à 21,3 MdsE. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les exportations ont reculé de 2,9% sur un an alors que les importations ont diminué de 1,6%.

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

- Balance commerciale française. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

- Taux de chômage en Europe. (11h00)

- Minutes de la dernière réunion monétaire de la BCE. (13h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.571$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1117$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,52$.

VALEURS EN HAUSSE

Atari (+0,80% à 0,358 Euro) : dégage un résultat opérationnel courant de +0,7 ME au 1er semestre 2019-2020, à comparer à +2,2 ME au 1er semestre 2018-2019 et réitère ses objectifs, à savoir l'accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation du portefeuille de jeux et de la marque Atari.

Veolia (+0,80% à 23,77 Euros) a profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d'euros d'obligation à échéance janvier 2031. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,664%. Le taux de sursouscription proche de 5 a permis d'améliorer substantiellement le niveau d'émission et d'obtenir un 'pricing final' meilleur que le marché secondaire.

DBV Technologies (+16,75% à 23,56 Euros) annonce des résultats positifs de premier plan obtenus à l'issue de l'extension en ouvert de trois ans de l'essai de Phase III PEPITES (PEOPLE) évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du médicament expérimental Viaskin Peanut chez des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide. Les résultats ont démontré un bénéfice clinique à long terme, comme le montre l'augmentation de la dose réactive (DR), qui peut réduire la probabilité de réaction en cas d'exposition accidentelle aux arachides.

EDF (+1% à 10,02 Euros) : L'Etat ne prendra pas avant le prochain quinquennat de décision sur la construction ou non de nouveaux réacteurs nucléaires EPR, a affirmé mercredi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.

VALEURS EN BAISSE

Sodexo (-4,40% à 102,50 Euros) : Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019-2020 suit la tendance du trimestre précédent avec une progression de +7,1% à 6,076 MdsE et une croissance interne de +3,8%. Le groupe table sur les objectifs suivants pour l'exercice 2019-2020 : croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4%, incluant les grands événements sportifs ; marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en oeuvre d'IFRS 16.

TFF (-2,10% à 36,70 Euros) ajuste ses objectifs pour l'exercice et s'attend désormais à un chiffre d'affaires de l'ordre de 285 ME pour un résultat opérationnel courant supérieur à 47 ME. TFF visait jusque là un chiffre d'affaires de 300 ME et un résultat opérationnel courant de plus de 50 ME.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Gaussin, LDC, Arcure

ANALYSTES

Jefferies reste à 'sous-performance' sur Saint-Gobain. Jefferies abaisse son avis sur Ipsen de 'achat' à 'conserver' en ne visant plus qu'un cours de 90 euros.

Exane BNP Paribas passe à 'surperformance' sur Peugeot en ciblant un cours de 27 euros, à 'sous-performance' sur Renault avec un cours cible de 36 euros, à 'sous-performance' aussi sur Valeo avec un cours cible de 29 euros et de 'sous-performance' à 'neutre' sur Plastic Omnium en ciblant un cours de 26 euros.

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Danone en ciblant un cours de 75 euros. Stifel passe de conserver à acheter sur DBV Technologies.

EN BREF

Oxatis : démission du Président du conseil d'administration.

CGG a finalisé la sortie des activités d'acquisition de données marine.

Réalités monte au capital de sa filiale HEURUS et rachète 33,36% du capital.