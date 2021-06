Ouverture Paris : le CAC40 persiste à la hausse !

(Boursier.com) — On connait le schéma à l'oeuvre à l'ouverture depuis plusieurs séances : une petite hausse ancrant un peu plus le CAC40 dans son parcours haussier. Le début de séance du jour ne dément pas ce schéma avec un CAC40 en hausse de 0,45% tout proche du nouveau plus haut de plus de 20 ans inscrit hier en séance à 6 650,16 points. L'indice parisien approche désormais les 20% de progression depuis le 1er janvier.

L'état d'esprit des investisseurs demeure à l'optimisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs ont pris le parti de valider le discours de la Fed jeudi dernier, et d'envisager la poussée sur les hausses de prix comme conjoncturelle et non structurelle.

Un constat qui permet de repousser dans le temps les premières mesures de "tapering", les réductions des mesures accommodantes. A ce titre, la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en août pourrait s'avérer décisive.

La Bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, avant les annonces de politique monétaire de la Fed, attendues mercredi soir. Le S&P 500 et le Nasdaq ont cependant signé de nouveaux records, tandis que le DJIA n'est pas loin du sien. Le taux du T-Bond à 10 ans a nettement rebondi à 1,49% (contre 1,45% vendredi), tandis que le pétrole est resté ferme, campé au-dessus de 70$ le baril.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 34.393 points, à un peu plus de 1% de son record, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,18% à 4.255 pts, un 3e record consécutif. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné de 0,74% à 14.174 pts, effaçant son dernier record, qui remontait au 26 avril (14.138 pts). La semaine dernière, le Dow Jones avait reculé de 0,8%, tandis que le S&P 500 avait gagné 0,4% et que le Nasdaq avait bondi de 1,9% en 5 séances.

La parité euro / dollar atteint 1,2127 ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,07$. L'once d'or se traite 1.866$.

Safran (+1,40% à 124,80 Euros) et GE Aviation lancent un programme de développement technologique avec pour objectif de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) testera et amènera à maturité toute une gamme de technologies innovantes et disruptives pour les moteurs de demain, dont la mise en service pourrait se faire vers le milieu de la prochaine décennie. Les deux sociétés ont également annoncé l'extension de leur partenariat à 50/50 dans CFM International jusqu'en 2050, démontrant ainsi "leur volonté d'ouvrir la voie à une aviation plus durable, en phase avec l'engagement du secteur aéronautique de réduire de moitié ses émissions de CO2 à horizon 2050".

Vivendi (+0,25% à 29,26 Euros) : L'investisseur activiste américain Daniel Loeb s'intéresserait de très près au dossier. Selon des sources citées lundi par 'Bloomberg' et 'Reuters', le fonds d'investissement américain Third Point du milliardaire américain détiendrait ainsi une participation "significative" dans le capital du groupe français de médias et de divertissement. En outre, Loeb évalue actuellement le projet de Vivendi de vendre 10% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) à un autre investisseur activiste, Bill Ackman... Third Point, basé à New York, a investi dans Vivendi depuis un certain temps, selon une source citée par 'Reuters'.

EDF (-2% à 11,75 Euros) a annoncé lundi soir avoir été informé d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le réacteur EPR no1 de la centrale nucléaire de Taishan, dans le sud de la Chine. Dans un communiqué, l'électricien public français a ajouté avoir demandé une réunion avec son partenaire chinois à ce sujet.

Berenberg est toujours à l'achat sur Airbus avec un objectif réhaussé à 140 euros et sur Safran avec une cible relevée à 140 euros.

HSBC repasse à acheter sur Air Liquide.

Amundi lève des fonds auprès de ses salariés à 51 euros l'action.

Obiz annonce la signature de 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires.

Focus Home Interactive : A Plague Tale: Requiem sortira en 2022.

Mauna Kea Technologies : lance sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération.