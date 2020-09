Ouverture Paris : le CAC40 perd de nouveau plus de 1%

(Boursier.com) — Entraîné par Wall Street, le CAC40 cède plus de 1% peu avant 9h30, repassant sous les 4.800 points à 4.750 points. Le dérapage de fin de séance à New York hier soir pèse ce matin sur l'indice parisien! Le Nasdaq a reculé de plus de 3%. Ce matin, Tokyo, aussi entraîné à la baisse, a terminé en baisse de plus de 1%.

Les mesures de restriction pour faire face à une nouvelle vague épidémique de coronavirus se multiplient en Europe et font craindre des conséquences néfastes sur la croissance économique. Ce qu'ont confirmé d'ailleurs hier les indices d'activité PMI parus en Europe et aux Etats-Unis qui ont montré que la récente reprise économique avait calé en septembre, notamment dans les services.

Après avoir tenté de prolonger son timide rebond de la veille, Wall Street est reparti en nette baisse mercredi en clôture, dans la crainte que les tensions politiques aux Etats-Unis ne freinent l'adoption d'un nouveau plan de relance très attendu par une économie fragilisée par la crise du coronavirus. Le président de la Fed, Jerome Powell, a une nouvelle fois souligné que le chemin sera long avant une reprise durable. Le dollar continue de se renforcer, faisant office de valeur refuge, tandis que l'or est paradoxalement en baisse.

A la clôture, l'indice Dow Jones a chuté de 1,92% à 26.763 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 2,37% à 3.236 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et "biotechs", a rechuté de 3,02% à 10.632 pts, retombant en zone de correction (-12% sur son record du 2 septembre à 12.056 pts).

Le climat des affaires poursuit son redressement en septembre. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 2 points. À 92, il reste encore en deçà de sa moyenne de long terme (100), et a fortiori de son niveau relativement élevé d'avant-crise (105).

Cette légère amélioration s'explique notamment par la hausse des soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité au cours des trois derniers mois, dans les services, l'industrie manufacturière et le bâtiment. Elle est en partie contrebalancée par la baisse des soldes sur les perspectives générales d'activité dans les services et sur les perspectives personnelles d'activité dans les services et l'industrie manufacturière, détaille l'Insee.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.854$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1662$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,63$.

Guerbet (+0,35% à 27,95 Euros) : Au 30 juin, le chiffre d'affaires de s'élève à 363,7 ME en repli de 9,2% par rapport au 1er semestre 2019. Au 30 juin 2020, le Résultat opérationnel s'établit à 25,4 ME contre 22,4 ME. Il représente 7% du chiffre d'affaires vs. 5,6%. Le résultat net s'élève à 8,2 ME contre 19 ME au 30 juin 2019. Guerbet anticipe un chiffre d'affaires sur le second semestre globalement comparable à celui du 1er semestre, en baisse d'environ 12% vs 2019 à taux de change constant. Sur cette base, le groupe prévoit un EBITDA pour l'exercice 2020 autour de 14% du chiffre d'affaires.

Suez (-5% à 14,16 Euros) / Veolia (-1,80% à 18,05 Euros) : Le Conseil d'administration de Suez, qui s'est tenu hier, a acté plusieurs décisions en riposte dans un contexte où Veolia a proposé à Engie de racheter au prix de 15,5 euros l'action les 29,9% de sa participation dans Suez. A ce projet considéré comme hostile par Suez, le Conseil d'administration réplique avec un projet de protection de ses actifs, notamment en plaçant Suez Eau France dans une fondation pour 4 ans. Dans ce cadre juridique, Suez Eau France et ses actifs seront "inaliénables".

Neoen (-6% à 42 Euros) : le chiffre d'affaires de s'est élevé à 157,2 ME, en hausse de 33% par rapport au premier semestre 2019. L'EBITDA s'est établi à 148,2 ME, en augmentation de 58%, avec une marge d'EBITDA de 94%. Le résultat net part du Groupe a atteint 22 ME, en progression de 32%.

Airbus (-2,40% à 60,32 Euros) pourrait devoir faire face à un nouveau report de livraisons. Delta Air Lines discute en effet avec le géant européen pour repousser la réception de 40 avions initialement prévue cette année. Selon les sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', le partenaire d'Air France KLM espère également renforcer ses liquidités en levant 750 millions de dollars grâce à un accord de cession-bail pour neuf Airbus qu'il doit encore recevoir.

Berenberg conserve Ingenico avec un cours cible ajusté de 127 à 141 euros.

Bank of America Merrill Lynch est à l'achat sur Teleperformance en ciblant un cours de 315 euros.

Séché Environnement : la holding de contrôle va acquérir le bloc d'action détenu par ICM.

EasyVista : Eurazeo réalise l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital.

STMicroelectronics : dividende maintenu tel que prévu.

Icade et Segro ont signé avec la SNCF les promesses foncières pour le site de la Gare des Gobelins à Paris.

Akka Technologies : lancement du projet 5GMeta.

Engie envisage la cession de sa participation dans Engie EPS.

Fleury Michon : la cession de la participation dans PFI est actée.

Arkema : au coeur d'un projet d'éolienne recyclable.

Arkema : Bostik se renforce dans les sols décoratifs.

Thales : un contrat de signalisation à Vancouver.