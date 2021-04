Ouverture Paris : le CAC40 peine toujours à rejoindre les 6.200 points

Ouverture Paris : le CAC40 peine toujours à rejoindre les 6.200 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 cède 0,10% à 6.163 points à 9h30, sans ressort et dans des volumes faibles. Les investisseurs ont désormais besoin de catalyseurs forts pour aller plus haut alors que vendredi, avec un point haut à 6.188,48 points, il s'est retrouvé sur des niveaux pas vus depuis novembre 2000 ! Le contexte de marché demeure peu enthousiaste, avec ces volumes faibles et un canal d'évolution très étroit.

Les craintes inflationnistes bloquent les initiatives depuis quelques semaines et celle qui débute sera un test pour les marchés avec plusieurs indicateurs américains à l'agenda, notamment, justement, les chiffres de l'inflation, mais aussi celui des ventes au détail, qui devraient être robustes et pourraient raviver cette crainte d'un emballement des prix qui entraînerait un resserrement monétaire prématuré.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les indices Dow Jones et S&P 500 terminant sur de nouveaux records, tandis que le Nasdaq approche des siens. L'inquiétude concernant l'inflation semble pour l'instant s'effacer face aux espoirs de reprise économique solide grâce aux plans de relance de Joe Biden et à la campagne de vaccination anti-Covid aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,89% à 33.800 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,77% à 4.128 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,51% à 13.900 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1893 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,62$. L'once d'or se traite 1.740$.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,30% à 85,30 Euros) a annoncé l'acquisition de Tidal Therapeutics, société privée de biotechnologie spécialisée dans le développement préclinique d'agents thérapeutiques qui font appel à une technologie ARNm unique de reprogrammation in vivo des cellules immunitaires.

Suez (+7% à 19,74 Euros) / Veolia (+6% à 23,94 Euros) : Veolia et Suez annoncent un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes. Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix d'achat de 20,50 euros par action Suez.

Solutions 30 (+4,75% à 11,66 Euros) et son président se défendent une nouvelle fois face aux dernières attaques de Muddy Waters. Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Gianbeppi Fortis affirme que "ce qui se passe sur le titre Solutions 30, où près d'un milliard d'euros de capitalisation boursière est parti en fumée, est un scandale absolu".

VALEURS EN BAISSE

EssilorLuxottica (-0,10% à 136,94 Euros) : confirme que l'autorité de concurrence chilienne, la FNE (Fiscalía Nacional Económica), a autorisé, le 9 avril 2021, l'acquisition de GrandVision, suite à l'engagement de la société de se séparer des activités chiliennes de GrandVision opérant sous la bannière Rotter Y Krauss. Les activités chiliennes de GrandVision seront cédées à HAL selon les termes du contrat de cession de bloc conclu le 30 juillet 2019 entre HAL et EssilorLuxottica. La cession des activités chiliennes s'effectuera sous condition suspensive de la réalisation de l'opération d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, et sera finalisée simultanément avec cette dernière.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, Tessi.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse à l'achat sur Adidas en ciblant un cours de 340 euros, conserve L'Oréal avec un objectif ajusté en hausse à 317 euros et reste à l'achat sur Nanobiotix avec un cours cible réhaussé à 21 euros.

Jefferies reste aussi à l'achat sur Orange, mais avec un objectif ramené de 14 à 13 euros et conserve Schneider Electric avec une cible ajustée en hausse à 122 euros.

INFOS MARCHES

BigBen : nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions de Nacon.

Nexity : cession de 2,14% du capital à La Mondiale.

Valneva projet de cotation en bourse aux Etats-Unis.

Carmat émet une deuxième tranche de BSA au profit de Kepler Cheuvreux.

EN BREF

Bourse Direct : les ordres exécutés en croissance de 31,9% au T1.

Sanofi va investir dans un site de production de pointe à Singapour.