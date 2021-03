Ouverture Paris : le CAC40 peine à déborder les 5.800 points

Ouverture Paris : le CAC40 peine à déborder les 5.800 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse initiale du CAC40 (-0,31%) a finalement déclenché des achats qui ont porté l'indice parisien sur les 5.800 points après quelques minutes de cotations ce matin. Pour autant, l'indice parisien se retrouve encore freiné dès l'atteinte de ce niveau dont il n'a pu s'affranchir hier, malgré le gain de 1,57%.

Le desserrement de l'étreinte sur les taux US a permis aux investisseurs de se repositionner sur les marchés actions. Des investisseurs qui auront noté le discours de la BCE à ce sujet : elle empêchera une hausse prématurée des coûts de financement des entreprises et des ménages dans le contexte de la récession provoquée par la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi Christine Lagarde, la président de la Banque centrale européenne.

A suivre, la première estimation de l'inflation dans la zone euro en février, attendue ce matin et qui pourrait justement nourrir les débats sur l'évolution de la politique de la Banque centrale européenne (BCE). Les ventes au détail allemandes, ont, elles, reculé de 4,5% en janvier...

WALL STREET

Après une semaine de correction, Wall Street est reparti en hausse lundi, soutenu par l'adoption par la chambre des représentants du plan Biden de 1.900 milliards de dollars, ainsi que par des indicateurs d'activité manufacturière plus vigoureux que prévu aux Etats-Unis et dans la zone euro. Les marchés obligataires se sont calmés après les tensions de la semaine passée sur la dette souveraine. Les déclarations de Jerome Powell excluant tout resserrement monétaire par la Fed avant longtemps ont contribué à rassurer les marchés.

A la clôture de cette première séance de mars, le Dow Jones a regagné 1,95% à 31.535 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 2,38% à 3.901 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 3,01% à 13.588 pts.

ECO ET DEVISES

Les ventes au détail allemandes, toujours très volatiles, ont reculé de 4,5% en janvier après avoir plongé de 9,1% le mois précédent. Le consensus était positionné à -0,3%. En glissement annuel, les ventes, ajustées des effets calendaires et saisonniers, diminuent de 8,7%, contre une hausse de 1,3% attendue. Ces résultats s'expliquent par le deuxième confinement lié au Covid-19, qui a entraîné une fermeture partielle du commerce de détail à partir du 16 décembre 2020, précise l'Office fédéral de la statistique.

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- PMI britannique de construction. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2019 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,87$. L'once d'or se traite 1.723$.

VALEURS EN HAUSSE

Danone (+0,85% à 57,74 Euros) : sous la pression d'actionnaires pour faire évoluer sa gouvernance, a annoncé lundi que son conseil d'administration avait décidé de scinder les fonctions de président et de directeur général, processus au terme duquel Emmanuel Faber, actuellement PDG du groupe, conservera la fonction de président.

VALEURS EN BAISSE

Edenred (-4,60% à 45,21 Euros) : L'EBITDA est de 580 millions d'euros, en baisse de 4,6% en données comparables (-13,2% en données publiées) en 2020, en ligne avec l'objectif annoncé (550 - 600 millions d'euros), et en hausse de 2,5% en données comparables au second semestre 2020. La Marge d'EBITDA est maintenue à 39,6%, en repli de 1,1 point en données comparables sur l'année et en hausse de 0,8 point au second semestre. Le Résultat net, part du Groupe à 238 millions d'euros, ressort en baisse de 74 millions d'euros, en ligne avec la baisse d'EBITDA. Le groupe insiste sur la forte génération de Free Cash Flow de 640 millions d'euros, portée par le rebond de l'activité au second semestre, l'attention portée à la trésorerie, et l'allongement de la durée de retention des fonds alloués aux utilisateurs du fait de la crise sanitaire. Le Ratio d'endettement net est stable à 1,9x l'EBITDA. Le dividende proposé se situe à 0,75 euro par action en hausse de 7,1%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Plant Advanced Technologies, Compagnie Lebon, Freelance.com, Encres Dubuit, Makheia, Patrimoine & Commerce

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse à l'achat sur Virbac en ciblant un cours de 260 euros.

Morgan Stanley repasse à 'surpondérer' sur Icade en visant 69 euros et sur L'Oréal avec un objectif de 350 euros.

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Rémy Cointreau avec un cours cible de 173 euros.

Exane BNP Paribas est neutre sur Technip Energies avec une cible de 10,70 euros.

INFOS MARCHES

Genkyotex : augmentation de capital de 5 ME à 2,15 euros l'action.

EN BREF

TechnipFMC : Sophie Zurquiyah (DG de CGG) entre au Conseil d'administration.

Ecoslops Portugal : renouvellement du permis d'exploiter.

Plastic Omnium : Ekpo Fuel Cell Technologies est opérationnelle.

Pharmagest détient 100% du distributeur ADI.

Acheter-Louer.fr : accord commercial et financier avec Kize.

Derichebourg signe le contrat de l'acquisition d'Ecore.

Argan livre la nouvelle plateforme logistique de Colruyt.

Bilendi : acquisition de Discussnow.

Abionyx : résultats cliniques positifs de CER-001 dans une indication ultra-rare.