Ouverture Paris : le CAC40 passe dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse initiale (+0,38%), qui était prévue par les 'futures' sur le CAC40, a finalement tourné court et l'indice parisien s'affiche dans le rouge peu avant 9h30, à 6.645 points (-0,60%). Ses bonnes dispositions de début de séance l'ont porté à 6 718,43 points.

Les investisseurs se montrent hésitant dans un contexte toujours compliqué avec, notamment, la hausse des rendements obligataires américains qui se poursuit et les anticipations de resserrement de politique monétaire après le solide rapport sur l'emploi vendredi. La courbe des taux américains est toujours inversée sur la section deux ans-dix ans, les investisseurs estimant que l'ampleur du potentiel resserrement monétaire à venir entraîne un fort ralentissement de l'économie, voire une récession: le deux ans prend près de cinq points de base à 2,475%, au-dessus du dix ans à 2,4135% (+4 points de base).

Evidemment, l'évolution de la guerre en Ukraine reste au coeur des incertitudes du marché. L'Ukraine a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "massacre" dans la ville de Boutcha, des faits niés par Moscou mais condamnés par les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre et préparent de nouvelles sanctions contre la Russie.

WALL STREET

A l'issue d'une séance très hésitante, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse, vendredi, dans la dernière heure de cotation. Les investisseurs étaient partagés après les bons chiffres de l'emploi en mars aux Etats-Unis, qui ont renforcé les anticipations d'un cycle énergique de hausse des taux directeurs de la Fed. Le rendement des obligations d'Etat US à 2 ans a bondi à 2,45% en séance, dépassant le taux du T-Bond à 10 ans (2,37%) et ajoutant aux craintes de récession à venir. Le cours du pétrole brut WTI est retombé sous les 100$ le baril, après les annonces de Washington sur un recours massif à ses réserves stratégiques de brut.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,40% à 34.818 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,34% à 4.545 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,29% à 14.261 pts. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a fléchi de 0,1%, le S&P 500 est resté quasi-stable et le Nasdaq a gagné 0,7%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1053$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 104,39$. L'once d'or se traite 1.925$.

VALEURS EN HAUSSE

Fnac Darty (+0,55% à 46,94 Euros) : L'agence de notation Scope a relevé la note de crédit long terme du Groupe à 'BBB' avec perspective 'stable'. Cette notation permet au Groupe de consolider son positionnement 'Investment grade'. Cette amélioration fait suite à la notation de Standard & Poor's du 22 mars, et "témoigne de la reconnaissance de la solidité financière du Groupe et de la robustesse de son modèle économique dans un contexte marqué par deux années de crise sanitaire", estime le groupe Fnac Darty. Fnac Darty dispose désormais des notations 'BBB', 'BB+' et 'Ba2', attribuées respectivement par Scope Ratings, Standard & Poor's, et Moody's, toutes trois assorties d'une perspective 'stable'.

Unibail-Rodamco-Westfield (+0,90% à 69,18 Euros) (URW) annonce un accord avec un investisseur institutionnel pour la vente de Gera Arcaden, en Allemagne, pour un prix total d'acquisition convenu de 116 ME (à 100%, part URW 51%), ce qui représente une prime à la dernière valeur d'expertise. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture standard.

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,05% à 94,11 Euros) : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique supplémentaire (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine, pour le traitement des adultes et des enfants à partir de 12 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles, une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui provoque des lésions dans l'oesophage et entraîne des difficultés à avaler. La FDA devrait rendre sa décision sur cette indication expérimentale le 3 août 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Audacia, GeNeuro, Aelis Farma, Delfingen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays suit ADP avec un avis à 'souspondérer' en ciblant un cours de 98 euros.

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Air France-KLM en ciblant 4,60 euros.

AlphaValue est à l'achat sur Sodexo avec un objectif ajusté à 89,30 euros.

INFOS MARCHÉS

SMAIO : a levé un peu moins de 9 ME pour son IPO.

Ubisoft : The Capital Group Companies sous les 5%.

Signaux Girod instaure un programme de rachat d'actions.

EN BREF

ID Logistics finalise l'acquisition de Kane Logistics.

DMS Imaging : partenariat stratégique avec Micro-X.

Alan Allman Associates : une acquisition au Canada.

Nexans conclut l'acquisition de Centelsa.

Generix monte à 100% de sa filiale portugaise.