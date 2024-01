Ouverture Paris : le CAC40 opte pour la baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir hésité dans les premiers échanges, le CAC40 pointe en légère baisse après 30 minutes de négociations : il cède 0,24% à 7.433 points. Alors que l'agenda macro du jour est peu fourni, le principal point d'intérêt dans les salles de marché reste le calendrier de politique monétaire des Banques centrales. A ce titre, la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis, jeudi, constituera le point d'orgue de la semaine.

La Fed avait signalé en fin d'année dernière que le pic de taux avait été atteint, mais un rapport mensuel sur l'emploi plus fort que prévu a remis en cause les projections optimistes des marchés. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a par ailleurs rappelé lundi qu'il favorisait une politique monétaire restrictive, mais qu'il anticipait des baisses de taux pour cette année qui pourraient atteindre jusqu'à 2%. Les marchés évaluent à environ 60% la probabilité que la Fed baisse ses taux durant sa réunion de mars.

Sur le front des valeurs, Trigano et Vente-unique.com progressent après la publication de leurs résultats tandis que Nexans est soutenu par un analyste.

La parité euro / dollar atteint 1,0943$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,8$. L'once d'or se traite 2.032$.

VALEURS EN HAUSSE

* Vente-unique.com (+6,2% à 12,9 euros) réalise un 17ème exercice consécutif bénéficiaire. Grâce à un excellent sourcing fournisseurs et à l'agilité de la politique commerciale du Groupe, la firme est parvenue à améliorer nettement son taux de marge brute sur l'exercice, à 56,2%, et se rapproche du niveau de l'exercice 2020-2021. L'EBITDA ajusté du Groupe ressort à 17,3 ME, soit 10,7% du chiffre d'affaires. L'optimisation des dépenses en livraison et logistique, grâce à l'intégration des expertises, a permis de renforcer de façon maîtrisée l'intensité marketing et d'investir dans les talents et la structure pour préparer la croissance future. Déjà doté d'un solide niveau de trésorerie en début d'exercice à 19,0 ME, Vente-Unique.com a généré une marge brute d'autofinancement de 14,8 ME. Cet excédent de trésorerie, accompagné d'une optimisation du niveau de stocks (-3 ME) et d'un modèle nécessitant peu d'investissements récurrents, a permis de couvrir le rachat des actifs de Distri Service (2,8 ME) ainsi que la politique de retour aux actionnaires (4,8 ME de dividendes versés en décembre 2022 et en mai 2023) sans impacter ses marges de manoeuvre financières. La trésorerie de clôture atteint un niveau record, à 27,7 ME, incluant 1,1 ME d'actions auto détenues rachetées au cours de l'exercice en vue de l'attribution aux bénéficiaires des plans d'actions gratuites en place.

* Nexans débute la séance en vive hausse de 4% à 78 euros. Il faut dire que Berenberg a débuté le suivi du câblier à l''achat' avec une cible de 98 euros. Depuis 2018, la nouvelle équipe de direction a réalisé des progrès substantiels dans l'amélioration de la rentabilité et de la génération de flux de trésorerie alors que le groupe bénéficie de la tendance actuelle à l'électrification. À la suite de l'annonce d'annulations potentielles de certains projets éoliens offshore aux États-Unis, le cours de l'action de la société a chuté d'environ 8% en 2023. Le broker estime que cela offre un point d'entrée intéressant pour les investisseurs, alors qu'il se dit optimiste quant aux perspectives à long terme de la société. JP Morgan a par ailleurs ajusté le curseur de 87 à 89 euros tout en restant 'neutre'.

* Trigano (+2% à 145,4 euros) a fait état d'une augmentation de 19,1% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 931,6 millions d'euros. Malgré la reconstitution des stocks des distributeurs en France et en Allemagne, le niveau des carnets de commandes de Trigano reste élevé et sature ses capacités de production pour la saison 2023/24. Trigano envisage donc une croissance de ses ventes au cours des prochains mois. La qualité de ses marges lui permettra par ailleurs d'accompagner toute opération de promotion des ventes qui s'avèrerait souhaitable en cas d'un éventuel durcissement du marché. Fort de sa solide structure financière et sa position de trésorerie nette positive, Trigano continuera d'investir dans la distribution des véhicules de loisirs et étudiera toute opération de croissance externe qui lui permettrait de renforcer ses positions de leader sur les principaux marchés pour la fabrication de véhicules de loisirs et de leurs composants, les accessoires pour véhicules de loisirs et les remorques en Europe. Enfin, l'acquisition de la société BIO Habitat est toujours en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France.

* Ipsos (+1% à 58,6 euros) a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas. "Fondée en 1996, I&O Research a établi de solides relations avec ses clients à tous niveaux des administrations publiques, des institutions et des ONG. Réputée pour son expertise en matière d'enquêtes sociales et politiques, l'entreprise dispose d'importantes capacités de production et d'analyses de données, et d'un large panel", présente Ipsos. La combinaison des deux équipes regroupera 250 professionnels et opérera sous la marque Ipsos I&O. Le groupe estime que cette organisation va générer de nouvelles opportunités commerciales pour les gouvernements et les institutions internationales comme la Communauté Européenne, les Pays-Bas se positionnant comme le cinquième plus grand marché d'études en Europe.

* Airbus (+0,6% à 144 euros). La très grosse commande d'appareils long-courriers de Delta Air Lines auprès d'Airbus se préciserait. Selon des sources industrielles citées par 'Reuters', la compagnie américaine devrait s'offrir des dizaines de gros porteurs, dont des A350-1000 supplémentaires. En fonction des négociations de dernière minute, un accord pourrait être rendu public dès vendredi, lorsque le transporteur publiera ses résultats du quatrième trimestre. À la fin du mois de septembre, la société disposait de 65 Airbus A330 et de 28 A350-900, et s'était engagée à acheter 16 autres appareils de chaque type.

VALEURS EN BAISSE

* Cogra (-7,7% à 11,4 euros) dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 13,6 millions d'euros contre 16,7 ME au 2ème trimestre de l'exercice précédent. L'année précédente était marquée par la crise énergétique qui avait particulièrement favorisé les énergies bois. La crainte d'une pénurie avait également entrainé une hausse des prix que Cogra avait, avec discernement, limitée à moins de 20% sur le 1er semestre 2022/23. Dans ce contexte, le niveau d'activité de ce 1er trimestre 2023/24, durant l'été, reflétait également la constitution de stocks d'anticipation. Le démarrage de la saison hivernale est ainsi ralenti, d'autant que les besoins de chauffage sont actuellement limités par la douceur du climat en ce début d'hiver. Face à ce retournement du marché, la croissance des ventes est préservée, à 5,6% sur les 6 premiers mois de l'exercice 2023/24.

* Lectra perd 3,9% à 29,5 euros après avoir conclu un accord en vue d'acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société américaine Launchmetrics. Fondé en 2015, Launchmetrics conçoit et commercialise en mode SaaS une plateforme cloud innovante dédiée à la performance de marque, composée de sept modules, s'adressant aux professionnels du marketing et de la communication pour les marchés de la Mode, du Lifestyle et de la Beauté. En 2023, le chiffre d'affaires de Launchmetrics devrait être d'environ 45 millions de dollars, dont plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent, et l'Ebitda ajusté d'environ 5 millions de dollars, réalisés auprès de près de 1.700 clients dans une vingtaine de pays, incluant des marques de mode prestigieuses. La transaction porte sur l'acquisition en janvier 2024 d'environ 50,3% de Launchmetrics, pour un montant d'environ 85 millions de dollars, qui dépendra du chiffre d'affaires récurrent et de l'Ebitda 2023. L'acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en cinq temps : en 2025, 2026, 2027, 2028 et 2030. Le prix total de la transaction devrait être compris entre 200 et 240 millions de dollars, sur la base d'une croissance attendue à deux chiffres, à la fois du chiffre d'affaires récurrent et de l'Ebitda, sur la période 2024-2029.

* Teleperformance (-3,2% à 128 euros) a annoncé que Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de Majorel, quittera le groupe en mai 2024 dans le cadre du meilleur accord mutuel. Jusqu'à son départ, Thomas Mackenbrock continuera de participer au processus d'intégration de Majorel au sein de Teleperformance.