Ouverture Paris : le CAC40 maintient le cap à la hausse pour terminer la semaine

L'optimisme reste prédominant sur les marchés boursiers ce vendredi malgré de faibles volumes d'échanges en raison du pont de l'Ascension. Le CAC40 monte de 0,4% à 7.476 points. Les investisseurs restent convaincus de la perspective d'un accord prochain sur le plafond de la dette aux Etats-Unis : Les déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont plu aux investisseurs, ces dernier ayant réitéré leur détermination à trouver rapidement un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement...

A noter que du côté des taux, l'emprunt de référence à 10 ans américain s'est un peu tendu à 3,63% après des déclarations de la Fed plus rigoureuses que prévu et en attendant une nouvelle intervention de J. Powell qui devrait intervenir un peu après 17h, c'est-à-dire au moment de la clôture des marchés à Paris.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau gagné du terrain jeudi, la hausse étant menée par le Nasdaq, au lendemain d'un copieux rallye des principaux indices boursiers... Les espoirs d'issue favorable sur la question du plafond de la dette américaine ont été alimentés par les derniers commentaires optimistes du président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy... Le Dow Jones gagne 0,34% à 33.535 pts, alors que le S&P 500 avance de 0,94% à 4.198 pts. Le Nasdaq s'adjuge 1,51% à 12.688 pts.

Le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, s'est donc montré une fois encore confiant dans une résolution de la question du plafond de la dette américaine : Alors qu'il reste selon lui encore "du travail à faire", McCarthy a estimé que les négociations concernaient la portée de la réduction des dépenses et de la levée du plafond... Il a souligné que des progrès importants avaient été réalisés depuis une semaine et anticipe donc la concrétisation d'un accord. La Chambre des Représentants pourrait selon lui être en mesure de voter "dès la semaine prochaine" un accord sur le plafond de la dette.

Joe Biden a indiqué de son côté que la prochaine mise à jour sur le plafond de la dette aurait lieu dimanche, après quelques développements positifs mardi... Rappelons que le président de la Chambre, McCarthy, a déclaré plus tôt qu'un accord pourrait être possible "d'ici la fin de la semaine", tandis que Biden a donc annoncé la prochaine conférence de presse prévue dimanche sur le sujet. Mardi, Biden a nommé des négociateurs pour représenter la Maison Blanche, permettant à un groupe ciblé de traiter directement avec McCarthy. L'accord tant espéré pourrait inclure des plafonds de dépenses discrétionnaires, la réaffectation des fonds de secours Covid inutilisés et la rationalisation des infrastructures énergétiques en échange de la levée du plafond de la dette jusqu'en 2025. Cependant, l'échéance du 1er juin fixée par la Secrétaire au Trésor Janet Yellen approche rapidement. Ailleurs, un groupe de sénateurs démocrates continue de plaider pour une résolution par le 14e amendement, sceptique sur les négociations, et malgré le rejet de cette idée par la Maison Blanche.

La question essentielle des prochains jours est donc de savoir si les leaders de Washington seront capables de parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, avant le 1er juin, faute de quoi les États-Unis risqueraient un défaut. Les opérateurs s'attendent à une résolution, au terme du bras de fer habituel.

Les discussions sont donc désormais gérées par un plus petit contingent de responsables de la Maison Blanche et d'alliés de McCarthy au lieu d'un groupe de négociateurs "trop lourd". Le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice de l'OMB Shalanda Young et la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche Louisa Terrell dirigeront les discussions pour Biden. Le personnel de McCarthy et le représentant Garret Graves mèneront les débats du côté républicain.

ECO ET DEVISES

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a calmé certaines ardeurs en déclarant qu'elle craignait que l'inflation, actuellement "beaucoup trop élevée", ne se refroidisse pas assez rapidement pour permettre à la banque centrale américaine de suspendre son cycle de hausse des taux d'intérêt en juin... "Les données des semaines à venir pourraient encore montrer qu'il est approprié de passer une réunion", autrement dit d'opter pour le statu quo, a indiqué Logan dans des remarques préparées pour la Texas Bankers Association de San Antonio, faisant référence à la prochaine réunion monétaire des 13 et 14 juin. Néanmoins, à ce stade, la responsable juge qu'il n'est pas justifié de se passer d'une hausse des taux supplémentaire en juin.

Ainsi, Logan ne paraît pas pour l'heure voir de motif clair pour une pause de la Fed, évoquant les données actuelles. Elle ne semble pas cependant exclure non plus de réviser sa position en fonction des nouvelles données. D'après elle, la gestion des risques ne doit pas empêcher la Fed de faire ce qui est nécessaire pour revenir à une inflation de 2%, alors que les progrès de ce point de vue sont jugés "insuffisants".

Philip Jefferson, gouverneur de la Fed tout récemment choisi comme vice-président de l'institution monétaire par Joe Biden, a indiqué pour sa part que l'inflation était "toujours trop élevée", les progrès semblant ralentir... Une année ne serait pas suffisante selon lui pour ressentir le plein effet des hausses de taux antérieures. "La désinflation a été plus lente et plus inégale que nous le souhaitions", a regretté Jefferson, qui prévoit toutefois que l'inflation devrait s'apaiser et l'économie continuer à progresser dans le même temps, avec un ralentissement attendu ordonné. Le responsable juge que la demande a clairement commencé à ressentir les effets du durcissement monétaire, mais que l'inflation des services de base hors logement reste obstinément élevée. Enfin, les éléments à ce stade suggèrent un "léger resserrement progressif" des conditions de crédit après le récent 'stress bancaire'.

La parité euro / dollar atteint 1,0770$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,45$. L'once d'or recule à 1.957$, tandis que le Bitcoin remonte à 28.867$.

VALEURS EN HAUSSE

ESI Group gagne encore près de 7% à 107 euros. Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, le groupe a indiqué dans un bref communiqué, jeudi après-midi, "être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société". ESI Group "demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow', et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération", insiste bien le groupe, qui communiquera sur tout développement significatif éventuel "en temps utile et conformément aux exigences réglementaires".

Rappelons que selon les sources de Bloomberg, l'éditeur de logiciels explorerait une cession potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes... ESI travaillerait avec des conseillers qui évalueraient diverses options, d'après les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des possibles prétendants. Les délibérations seraient en cours, sans certitude d'une issue positive...

Gensight monte de 4% avec Solocal et Nanobiotix

Inventiva : +2% suivi de Soitec et de Trigano qui prolonge sa hausse d'hier dans le sillage de ses résultats semestriels

GTT : +1,5% avec Eramet et Air France KLM

Immobilière Dassault (stable). L'assemblée générale mixte a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, comprenant notamment :

-la résolution no3 prévoyant la distribution d'un dividende de 2,72 euros par action composé d'un dividende ordinaire de 1,78 euro par action et d'un dividende extraordinaire de 0,94 euro par action ;

-la résolution no4 proposant l'option pour le paiement du dividende extraordinaire en actions avec un prix de souscription de 48,89 euros (90% de la moyenne des cours de l'action Immobilière Dassault lors des 20 séances de bourse précédant l'AGM, diminuée du montant du dividende).

Le détachement du droit au dividende a eu lieu le 15 mai, sa mise en paiement interviendra le 6 juin 2023.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft recule de 2% avec McPhy, Nacon et Axway

Orange : -1% avec Euronext, Nexity, LFE

Engie : -0,5% suivi de AXA et de Elior