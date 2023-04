Ouverture Paris : le CAC40 hésite, l'inflation reste forte

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui pointait en hausse à l'ouverture de l'ordre de 0,2% recule désormais de 0,2% à 7.468 points à 9H30 dans un marché hésitant. Wall Street a pourtant nettement progressé hier soir dans la foulée de l'annonce de chiffres très ternes de la croissance US au premier trimestre... Les résultats trimestriels des GAFAM ont encore servi de catalyseurs avec cette fois Meta qui a grimpé de près de 14%. Le S&P 500 remonte de 1,96% à 4.135 pts et le Dow Jones gagne 1,57% à 33.826 pts, tandis que le Nasdaq bondit de 2,43% à 12.142 pts.

ECO ET DEVISES

Le rythme de l'inflation a continué d'accélérer en France sur un an en avril, mais a légèrement ralenti par rapport à mars, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 5,9% sur les douze mois à fin avril, contre 5,7% à fin mars. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité. D'un mois sur l'autre cependant, la hausse des prix a ralenti, à +0,6% après +0,9% en mars.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit quant à lui en hausse de 6,9% sur un an à fin avril (contre 6,7% à fin mars), au dessus des attentes à 6,6%.

L'inflation IPCH ralentit également en rythme mensuel, à +0,7%, contre +1% en mars. Les prix de l'alimentation, très scrutés en cette période de flambée inflationniste, devraient avoir ralenti en avril par rapport au mois précédent, indique l'Insee, du fait notamment d'un repli des prix des produits frais, tout comme ceux des produits manufacturés et du tabac.

En France toujours, les dépenses de consommation des ménages en biens ont de nouveau reculé en mars, de 1,3% après -0,8% en février, pénalisées notamment par la baisse de la consommation alimentaire, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Les économistes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% en mars. La consommation alimentaire des ménages a de nouveau diminué (-2,4% après -1,2% en février) en raison de la baisse de la consommation de produits agro-alimentaires et des achats de produits agricoles, indique l'Insee.

Du côté des biens fabriqués, le recul est de 1,2%, après une baisse de 0,7% en février. Les dépenses en énergie des ménages affichent cependant un léger rebond de 0,3% après -0,1% en février, tirées par les achats de carburant.

INDICATEURS ECONOMIQUES

Europe :

- PIB allemand préliminaire du premier trimestre. (10h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- PIB préliminaire italien du premier trimestre. (10h00)

- PIB préliminaire du premier trimestre de la zone euro. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Sur le marché pétrolier, le brent campe sur les 78$. Sur le marché des devises, l'euro reste au-dessus de la barre des 1,10$ face au billet vert. Le Bitcoin grimpe de son côté à plus de 29.500$.

VALEURS EN HAUSSE

C'est l'opération financière de cette fin de semaine à Paris ! Limagrain, actionnaire de référence de Vilmorin & Cie, va lancer une offre publique d'achat simplifiée sur le semencier à hauteur de 62,60 euros par action. L'offre matérialise une prime de 45,4% par rapport au dernier cours de clôture de Vilmorin et de 36,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse. Elle valorise Vilmorin & Cie à 1,43 milliards d'euros pour 100% du capital. Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, qui s'est réuni les 17 et 27 avril 2023, a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'Offre.

Le projet d'offre publique d'achat simplifiée vise à permettre à Limagrain de retrouver une plus grande liberté dans ses choix stratégiques, notamment en ce qui concerne ses activités semences. Le métier de semencier, avec ses cycles de sélection, s'inscrit dans un temps long qui ne correspond pas nécessairement au rythme des marchés boursiers : dans un marché très concurrentiel et un environnement macro-économique incertain, le développement de Vilmorin & Cie exige des investissements significatifs qui seront plus aisément décidés et menés à bien en tant que société non cotée. Par ailleurs, compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de Vilmorin & Cie et du faible volume d'échanges, la cotation présente peu d'utilité pour la Société qui n'a pas fait appel au marché depuis 2010.

Sébastien Vidal, Président de Limagrain, déclare : "cette opération est une nouvelle étape dans la poursuite de l'histoire de Limagrain qui s'appuie sur le développement de ses activités semencières et de ses filières agroalimentaires, avec une vision d'innovation et de long terme".

L'Offre sera initiée par Limagrain Participations SAS, une société contrôlée intégralement par Limagrain, détenant au total, avec d'autres entités du Groupe agissant de concert avec elle (Limagrain, Groupe Limagrain Holding et Sélia), 71,22 % du capital de Vilmorin & Cie. Le financement de l'opération sera assuré par les partenaires bancaires de Limagrain.

L'offre publique d'achat simplifiée ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition. Le projet d'Offre sera déposé ce jour auprès de l'AMF, et, sous réserve de l'obtention de la décision de conformité de l'AMF, l'Offre devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.

À l'issue de l'Offre, si le nombre d'actions non présentées à l'Offre ne représente pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de Vilmorin & Cie, Limagrain Participations demandera à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Waga : +5% avec Cegedim, Abivax et Adocia

Wavestone : +4% avec Claranova, S30

Au 1er trimestre, Assystem (+3,5%) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 143,8 millions d'euros en croissance de +19,7% par rapport au 1er trimestre 2022 retraité, dont +16,4% en organique, +3,9% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -0,6% d'effet de la variation des taux de change.

L'accélération de la croissance organique au 1er trimestre est portée par une demande soutenue dans l'ensemble de nos activités et par le succès de la campagne de recrutements en avance de phase.

Sur les 3.000 recrutements envisagés sur l'exercice 2023, près d'un quart de l'objectif 2023 a d'ores et déjà été atteint...

Atos : +2,5% avec Boiron, X-Fab, Genfit

Spie (+2,5%) a annoncé une croissance totale de la production de +11,2% (à taux de change constants) au T1 à 1.994 ME, dont une contribution de +3,6% de la croissance externe et un impact de -3,2% au titre de la cession des activités au Royaume-Uni.

La croissance organique est solide, à +10,9%, reflétant la bonne dynamique des marchés et la capacité du groupe à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.

L'EBITA ressort à 84,6 millions d'euros sur le T1, en hausse de 20,2% par rapport à la même période de 2022. La Marge d'EBITA s'inscrit à 4,2%, en progression de 30 pb par rapport à celle du T1 2022.

PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES

-Croissance organique : mid-single-digit;

-Poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITA;

-Priorité élevée donnée aux acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE;

Concernant le dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du Groupe.

Accor (+2%) a publié un Chiffre d'affaires du T1 2023 de 1.139 millions d'euros, en hausse de 54% en données comparables.

Au cours du premier trimestre 2023, le RevPAR du Groupe a poursuivi sa reprise séquentielle pour afficher une croissance +57% par rapport au premier trimestre 2022 (soit +19% par rapport au premier trimestre 2019).

Sur la base des niveaux d'activité affichés au premier trimestre et sur la base des prises de réservations pour les mois à venir, le RevPAR du Groupe pour l'exercice 2023, par rapport à 2022, est désormais attendu en hausse à deux chiffres contre entre +5% et +9% auparavant.

Dans le cadre de sa réorganisation, Accor tiendra une Journée Investisseurs le 27 juin afin de donner davantage de détails sur la stratégie de chacune de ses deux nouvelles divisions et les perspectives attendues.

Sopra Steria (+2%) a dévoilé un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1,4 milliard d'euros, en croissance de 10,1%. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 9,1%. A la fin mars 2023, l'effectif net s'établit à 53.724 personnes à comparer à 48.114 personnes au 31 mars 2022 et 49.690 personnes au 31 décembre 2022. La contribution des acquisitions aux effectifs au cours du 1er trimestre 2023 a été de 3.372 personnes. Le taux d'attrition de l'effectif s'est établi à 16% (17% en moyenne en 2022).

Sopra Steria confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% ; un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% ; et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 ME.

A données comparables, Saint-Gobain (+2%) a vu son chiffre d'affaires progresser de +4,7% au premier trimestre 2023, en croissance dans tous les segments. Le Groupe se félicite de continuer de surperformer ses marchés grâce à la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et à la force de son organisation locale par pays.

Sur le trimestre, les prix progressent de +10,2%, en raison des hausses réalisées l'année dernière et de certaines actions complémentaires, prises localement en début d'année, générant un écart prix-coûts positif au niveau mondial. Les volumes se replient de -5,5% avec, comme anticipé, un ralentissement modéré des marchés qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation.

Dans un contexte de ralentissement modéré de ses marchés et avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, Saint-Gobain confirme viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique " Grow & Impact ".

SoiTec : +2% avec Casino, Alten, DS

Vicat : +1,5% avec Mersen, Alstom, Scor et SES

Seb (+1%) a annoncé des Ventes de 1.822 ME, -3,7% à tcpc et -4,9% publié sur le 1er trimestre avec des performances contrastées entre le Grand Public (-6,6%) et le monde Professionnel (+29% à tcpc).

Le Résultat Opérationnel d'Activité ressort à 65 ME (140 ME au 1er trimestre 2022). La génération de Cash-flow libre est supérieure à 200 ME. La dette financière nette s'inscrit à 1.864 ME, en baisse de 109 ME par rapport au 31/12/2022.

Hypothèses 2023 confirmées :

*Une amélioration progressive des ventes Grand Public

*Une forte croissance des ventes Professionnel

*Une marge opérationnelle en hausse sur l'ensemble de l'année.

Believe (+1%) a publié un Chiffre d'affaires de 198,6 ME au T1, en hausse de 22,2% à taux courant, reflétant une croissance organique de +22,8%. La croissance des ventes numériques est de +22,2% reflétant la résilience du marché du streaming payant, de nouveaux gains de parts de marché et un taux de croissance à un chiffre conforme à nos attentes pour les activités financées par la publicité sur les principales plateformes digitales.

La croissance des ventes non-numériques est de +21,8% grâce aux activités de branding et merchandising compensant entièrement le déclin des ventes physiques.

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Wendel (stable) ressort à 2,181 milliards d'euros, en hausse de +10,4 % en données publiées et en progression de +8,4 % en organique.

L'actif net réévalué (ANR) s'élève à 7,662 MdsE, soit 172,5 euros par action au 31 mars 2023, en hausse de 4% par rapport à 165,8 euros par action au 31 mars 2022. Depuis le 31 décembre 2021, l'actif net réévalué est en hausse de 2,8%. Cette hausse est attribuable aux actifs cotés.

La décote sur l'ANR au 31 mars 2023 ressort à 42,6%.

Amundi (stable) a publié un résultat net élevé à 300 ME sur le premier trimestre grâce au profil diversifié et à l'efficacité opérationnelle du groupe, avec une bonne résistance T1/T1 des commissions de gestion malgré les effets de marché défavorables. Le management confirme la bonne maîtrise des coûts dans un contexte inflationniste.

Au premier trimestre 2023 le résultat net ajusté atteint 300 ME, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022, et en baisse de -7,5% par rapport au premier trimestre 2022, en lien avec l'évolution défavorable des marchés. Cette bonne performance financière s'explique par la diversification des activités d'Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges.

Les revenus nets s'établissent à 794 ME, en baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre 2022, mais stables (+0,4%) par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les commissions nettes de gestion se sont maintenues à un haut niveau : 736 ME, en baisse de -3,9% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -5,9% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l'effet mix ; elles progressent de +2,3% par rapport au quatrième trimestre 2022 ;

Les revenus d'Amundi Technology sont en forte croissance (+35% par rapport au premier trimestre 2022), à 13 ME, confirmant son développement ;

Les commissions de surperformance (28 ME) sont en baisse significative par rapport aux bases de comparaison élevées enregistrées aux premier et quatrième trimestre 2022 (respectivement 71 et 63 ME) ;

Enfin, les revenus financiers et autres sont positifs (16 ME), grâce au retour à des taux de rendement positifs sur le placement de la trésorerie nette et, sur le trimestre, à des variations de marché positives du portefeuille d'investissements.

Les charges d'exploitation sont bien maîtrisées, à 425 ME, en hausse de seulement +0,6% par rapport au premier trimestre 2022, dans un contexte d'inflation élevée.

Cette inflation, les investissements de développement et l'effet change défavorable ont été largement absorbés par les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l'intégration de Lyxor.

Dans ce contexte, la hausse des coûts très modérée sur un an, très inférieure à l'inflation constatée dans la plupart des pays où Amundi exerce ses activités, traduit l'agilité d'Amundi à ajuster sa base de coûts, ce qui se traduit ce trimestre encore par un coefficient d'exploitation au meilleur niveau du secteur : 53,6% en données ajustées.

Le Résultat brut d'exploitation6 (RBE) ressort à 369 ME, en baisse de -10,5% par rapport au premier trimestre 2022 et de -2,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d'Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en progression de +11,2% par rapport au premier trimestre 2022, à 22 ME.

Le résultat net comptable part du groupe s'élève à 285 ME et intègre l'amortissement d'actifs intangibles (contrats clients liés à l'acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 ME après impôts au premier trimestre 2023.

Le Bénéfice net par Action comptable atteint 1,40 euro.

VALEURS EN BAISSE

Gensight : -6% avec Ose et Nanobiotix

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 (-5,5%) s'élève à 479,7 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit une variation de -81,6 millions d'euros (-14,5%) par rapport au premier trimestre 2022. Hors effet de périmètre, la variation du chiffre d'affaires est de -59,5 millions d'euros (-11,0%).

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 340,7 millions d'euros, en retrait de 36,4 millions d'euros. Hors effet de périmètre, la variation est de -25,1 millions d'euros (soit -6,9%), en ligne avec les anticipations.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 39,9 millions d'euros au premier trimestre 2023, inférieur de 21,5 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 38,8 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Le résultat opérationnel s'élève à 33,6 millions d'euros et intègre 5,2 millions d'euros de charges non courantes liées à la mise en oeuvre du plan d'accélération digitale et à l'optimisation du parc immobilier du Groupe.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 28,1 millions d'euros, en baisse de 6 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2022.

L'excédent financier net s'établit à 468,2 millions d'euros à fin mars 2023 contre 379,4 millions d'euros à fin mars 2022, en hausse de 88,8 millions d'euros.

Au 31 mars 2023, le groupe TF1 disposait d'une situation financière particulièrement solide. Avec un cash-flow libre après BFR s'élevant à 146,4 millions d'euros au premier trimestre, le groupe TF1 affiche un excédent financier net de 468,2 millions d'euros au 31 mars 2023, contre un excédent financier net de 325,7 millions d'euros à fin décembre 2022.

Dans un contexte de marché offrant une visibilité limitée, le Groupe maintiendra sur le pôle Média, son agilité sur son coût des programmes tout en proposant une programmation

évènementielle et différenciante.

Le deuxième trimestre verra le retour sur les antennes du Groupe de marques fortes, à l'image de Mask Singer et HPI, programmes sérialisés avec un fort potentiel en non-linéaire. Le deuxième semestre sera marqué par des événements d'antenne, notamment la diffusion de la Coupe du Monde de Rugby, qui se déroulera en France et qui permettra de proposer aux clients annonceurs des inventaires premium.

MYTF1 poursuivra son développement pour devenir la plateforme de streaming gratuite de référence en France, en faisant levier de la puissance de sa ligne éditoriale et en maximisant la valeur de ses inventaires par le renforcement de sa stratégie data.

Après une année 2022 marquée par de nombreuses livraisons, Newen Studios s'appuiera en 2023 sur la diversité de ses talents pour développer de nouveaux projets porteurs de croissance pour les années à venir.

Comme annoncé le 14 février 2023, le Groupe consolidera son leadership et maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le Groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable.

Rémy Cointreau (-5%) confirme son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant pour l'exercice 2022/2023, après avoir fait état d'une hausse organique de son chiffre d'affaires de 10,1% sur la période à 1.548,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires annuel du producteur de cognac s'est ainsi établi à 1,55 milliard d'euros, contre 1,31 milliard d'euros l'année précédente.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau vise également une amélioration de sa marge opérationnelle courante, citant un nette amélioration de la marge brute malgré l'inflation, des investissements en marketing et communication, ainsi qu'un strict contrôle des coûts de structure.

Pour l'exercice 2023/2024, Rémy Cointreau anticipe une parfaite stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques et entend confirmer son niveau de profitabilité "dans un contexte de poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis mais aussi d'une progression importante en Chine".

Solocal recule encore de 4% avec Orpea (-3%), SES Imagotag après son envolée d'hier

Innate : -2% avec Mauna Kea, CGG, Pernod Ricard, BioMerieux

Sanofi : -1% avec LFE, Aramis, BNP Paribas, Ubisoft et Interparfums