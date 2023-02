Ouverture Paris : le CAC40 hésite encore, Nexans et Kering reculent, Carrefour grimpe

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est encore hésitante ce mercredi matin, en hausse de 0,2% à 7.230 points, alors que le CAC40 reste à environ 2% de ses niveaux record absolus touchés en janvier 2022. Le grand rendez-vous d'hier, avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, n'a pas fait avancer les débats concernant le devenir des taux directeurs des banques centrales. De quoi encore hésiter ce matin, tandis que les résultats d'entreprises continuent de tomber avec au programme Carrefour, Bic, Nexans, Kering, FDJ ou encore Bic...

La cote américaine, qui avait réagi initialement en nette hausse aux chiffres de l'inflation US, a finalement terminé la séance sur une note hésitante dans une ambiance volatile. Il n'y a pas eu en effet matière à se réjouir... ni à paniquer, puisque les données de l'inflation américaine sont ressorties proches des attentes des opérateurs. Le S&P 500 abandonne symboliquement 0,03% à 4.136 pts, le Dow Jones recule de 0,46% à 33.960 pts, mais le Nasdaq prend 0,57% à 11.960 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 2% à 78$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'indice des prix à la consommation US pour janvier est donc ressorti en augmentation de 0,5% en comparaison du mois passé, alors que le consensus de marché se situait lui aussi proche de 0,5% selon FactSet. En comparaison de l'an dernier, le CPI de janvier progresse de 6,4%, contre 6,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice américain des prix à la consommation pour janvier a progressé de 0,4%, ici encore en ligne avec le consensus de place. Cela représente une hausse de 5,6% sur un an, contre 5,5% de consensus...

Rappelons que les données mensuelles pour décembre 2022 du CPI avaient été révisées vendredi, la baisse de 0,1% initialement rapportée devenant une hausse de 0,1%. En rythme annuel, l'inflation en décembre s'était ainsi établie à 6,5%.

Dans l'actualité économique américaine, Thomas Barkin a confirmé la nécessité de laisser les taux à des niveaux 'plus élevés plus longtemps', évoquant le risque d'en faire trop peu face à l'inflation. Le responsable de la Fed évoque "les leçons des années 70" et juge par ailleurs difficile de gérer les anticipations des marchés... "Personne ne sait vraiment comment l'inflation va évoluer cette année ou la prochaine", a estimé le patron de la Fed de Richmond.

Notons que le président américain Joe Biden a précisé ce jour que les données de l'inflation montraient qu'il y avait encore "du travail" à faire sur le sujet...

En attendant, les chiffres de l'inflation américaine de janvier ont fait remonter encore les anticipations sur les taux de la Fed. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 94%. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 38% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de... près de 53% à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet et fin septembre. Ainsi, le pivot monétaire tant attendu ne semble pas être imminent...

La parité euro / dollar atteint 1,0718 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,65 $. L'once d'or se traite 1.844$.

Carrefour (+6%) Sur le T4 2022, les ventes en comparable de Carrefour progressent à +10,9%, en ligne avec la performance du T3 2022.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires est à +8,5% en comparable avec des gains de parts de marché dans tous les pays clés.

Le résultat opérationnel est en hausse de +8,3% à 2.377 ME. La marge opérationnelle hors Grupo BIG est stable par rapport à 2021. Le distributeur fait état d'une progression de +14% du Résultat Net Ajusté par Action à 1,63 Euro en 2022 contre 1,43 Euro en 2021. Le dividende est fixé à 0,56 Euro par action.

Pour 2023, le groupe anticipe une hausse de son Ebitda et de son cash-flow libre.

Vicat (+5%) Le chiffre d'affaires 2022 du groupe a affiché une forte progression à 3.642 millions d'euros (+19,7% à périmètre et change constants et +16,6% en publié), conséquence d'une hausse sensible des prix de vente.

L'EBITDA consolidé atteint 570 millions d'euros en 2022, en baisse de -7,9% en base publiée et de -5,9% à périmètre et change constants. La marge d'EBITDA se situe à 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat parle d'une rentabilité impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie et des coûts industriels non récurrents aux Etats-Unis, en France et en Inde. En dépit d'une inflation des coûts d'une ampleur nouvelle, la rentabilité opérationnelle reste quand même supérieure au niveau de 2020 (557 millions d'euros d'EBITDA) conformément aux prévisions.

Le résultat d'exploitation s'établit à 278 millions d'euros, en baisse de -17,4% en base publiée et de -14,6% à périmètre et change constants. Cette baisse résulte pour l'essentiel de la contraction de la rentabilité opérationnelle tant au niveau de l'EBITDA que de l'EBIT courant.

Le résultat net part du Groupe recule de -29,5% à périmètre et taux de change constants et -23,6% en base publiée, à 156 millions d'euros. La distribution d'un dividende de 1,65 euro par action sera proposée.

Forsee Power (+4%) : Le chiffre d'affaires s'élève à 35,1 ME au cours du dernier trimestre 2022, en croissance de +41,2% par rapport au quatrième trimestre 2021. Cette solide progression est portée par le marché des véhicules lourds qui croît de +83,2%. Le segment des véhicules légers a lui ralenti au 4ème trimestre 2022. La société bénéficie "de perspectives favorables" pour l'année en cours.

Au total, Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 111 ME, en croissance de +53%, soit mieux que l'objectif initial de 100 ME. Comme prévu, la part des véhicules lourds continue sa progression et représente désormais 79% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 contre 70% à fin 2021.

Haulotte (+3,7%) a annoncé son activité du 4ème trimestre 2022 : Dans un environnement macro-économique moins porteur qu'en début d'année, le marché mondial de la nacelle a continué d'afficher, au 4ème trimestre, le même dynamisme que les périodes précédentes dans la grande majorité des marchés.

Dans ce contexte, Haulotte enregistre un chiffre d'affaires de 180,6 ME au 4ème trimestre 2022, en hausse de +28% par rapport au trimestre précédent et de +24% par rapport à la même période de l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'année, le marché mondial de la nacelle confirme le net rebond observé en 2021 et atteint en 2022 le plus haut niveau jamais observé, tiré par l'ensemble des zones géographiques. Dans ce contexte, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 609,7 ME en 2022, contre 495,8 ME en 2021, soit une hausse de +18% entre les deux périodes.

En Europe, le Groupe enregistre une croissance globale de ses ventes de +12% par rapport à l'année dernière, pénalisé par le fort recul du marché russe.

En Asie-Pacifique, Haulotte réalise une performance commerciale solide, et un excellent 4ème trimestre, pour finalement afficher une hausse de ses ventes annuelles de +38% par rapport à 2021.

En Amérique du Nord, la progression observée depuis plusieurs semestres sur l'ensemble de ses activités s'est poursuivie, permettant à Haulotte d'enregistrer un chiffre d'affaires annuel en hausse de +15%. L'activité nacelle a fortement accéléré sur le dernier trimestre, pour atteindre une croissance annuelle de ses ventes de +10%.

En Amérique Latine, dans un marché bien orienté dans l'ensemble des pays, Haulotte affiche une croissance de ses ventes cumulées de +26%, tirée principalement par le Brésil.

En 2022, la vente d'engins augmente de +19%, l'activité de location de +14% tirée par le rebond de l'activité en Argentine. Les activités de services, qui atteignent leur plus haut niveau historique, sont en croissance de +12%.

Dans ce contexte de tensions persistantes sur le coût des composants et sur la chaine d'approvisionnement, Haulotte confirme qu'aucune amélioration de sa marge opérationnelle courante n'est intervenue sur le deuxième semestre 2022 par rapport au premier semestre.

Porté par un carnet de commandes historique et la réduction des tensions sur les approvisionnements, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023.

Bic (-7%) La croissance du chiffre d'affaires en 2022 est ressortie à +13,8%, à 2.233,9 ME à taux de change constants, a surpassé les objectifs, avec une progression à 2 chiffres dans les 3 divisions et sur l'ensemble des principaux marchés :

-Human Expression : forte progression du chiffre d'affaires portée par l'excellence commerciale en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Solide reprise sur les marchés en croissance (Brésil et Inde).

-Flame for Life : gains de distribution et innovations soutenant une croissance robuste dans tous les pays clés, avec notamment une progression de +17% des produits à valeur ajoutée, en ligne avec la stratégie du 'plan Horizon'.

-Blade Excellence : gains de parts de marché dans toutes les régions grâce aux produits à valeur ajoutée et aux nouveaux produits. Succès du développement de l'activité BIC Blade-Tech, contribuant à hauteur de 15% à la croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble de la division.

-Hausse ou maintien des parts de marché dans presque tous les principaux pays grâce à une solide exécution commerciale et un renforcement de la priorité donnée aux consommateurs.

Le Résultat Net 2022 ressort à 208,9 ME, tandis que le résultat d'exploitation ajusté s'inscrit en hausse de 11,4%, preuve de la résilience du groupe face aux vents contraires. L'impact de l'inflation des coûts a été plus que compensé par les augmentations de volume, les ajustements de prix et les économies de coûts.

La Marge brute d'autofinancement est solide (+428 millions d'euros) avec une nouvelle atteinte de l'objectif de flux nets de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros.

A l'arrivée, le groupe souligne la nouvelle performance remarquable pour la croissance du BNPA ajusté, à 5,12 euros, en hausse de +19,3% par rapport à 2021.

"La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes.

Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée au cours de l'exercice 2023, avec une augmentation de la marge brute, partiellement neutralisée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 millions d'euros, pour la cinquième année consécutive".

Nexans (-5%). En 2022, la performance financière du groupe câblier a atteint un niveau record : Le chiffre d'affaires standard s'est élevé à 6.745 millions d'euros en 2022, en augmentation organique de 6,3% par rapport à 2021, avec les activités d'électrification en croissance organique de +12,9% et une poursuite de la réduction de notre activité Métallurgie en ligne avec la stratégie du Groupe. Le quatrième trimestre a présenté en croissance organique de +4,9% par rapport à 2021 reflétant une demande soutenue et une gestion mix/prix favorable.

L'EBITDA progresse de 29,6% par rapport à 2021, à 599,5 millions d'euros, dans le haut de la guidance. La marge d'EBITDA augmente de +130 points de base par rapport à 2021 pour atteindre 8,9% (contre 7,6%), malgré un environnement inflationniste, soutenue par les programmes SHIFT Prime et Amplify dans l'électrification.

La génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) a atteint 393 millions d'euros, au-dessus de la guidance, portée par des acomptes sur projets dans le segment Production d'énergie & Transmission. Le ROCE ressort en hausse de 410 points de base par rapport à 2021, à 20,5%, et de 28,5% dans les activités d'électrification.

Les programmes Amplify et SHIFT Prime, qui accélèrent la croissance structurelle dans les activités d'Electrification grâce à l'innovation et les services, ont généré un EBITDA de 67 millions d'euros.

Le carnet de commandes ajusté s'inscrit à un niveau record, à 3,5 milliards d'euros, en hausse de 51% par rapport à décembre 2021, tiré par le projet Celtic Interconnector.

Le bilan est solide avec une dette nette de 182 millions d'euros et une liquidité renforcée soutenant l'ambition stratégique de Nexans.

La proposition de dividende est de 2,10 euros par action au titre de 2022, en hausse de 75% par rapport à 2021.

Les objectifs pour cette année passent par un EBITDA situé entre 570 et 630 millions d'euros et une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 millions d'euros.

FDJ (-3,5%) a publié un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, en augmentation de +9 %, sur la base de mises en progression de +9 %, à 20,6 milliards d'euros. Après un 1er semestre bénéficiant du rattrapage post-covid, le 2nd semestre

s'inscrit dans la trajectoire de croissance du Groupe avec un chiffre d'affaires en hausse de +6 %, incluant l'effet de la Coupe du Monde de football.

L'EBITDA courant ressort à 590 millions d'euros, en augmentation de +13 %, soit une marge de 24%, et le résultat net est de 308 millions d'euro.

Le consensus 'Bloomberg' tablait sur un EBITDA de 590,9 millions d'euros pour des revenus de 2,44 MdsE. Fin novembre, le management avait confirmé viser sur l'exercice 2022 une hausse du chiffre d'affaires de plus de 8% et un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 24%.

Ce matin, la FDJ donne des objectifs 2023 avec un chiffre d'affaires en progression entre +4 % et +5 % et un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24 %.

Il sera proposé un dividende de 1,37 euro par action en progression de +10 %, soit un taux de distribution de 85 %,

dont la mise en paiement interviendra le 9 mai.

Kering (-2,7%) Le chiffre d'affaires du Groupe a dépassé les 20 milliards d'euros en 2022, en hausse de 15% en données publiées et de +9% en comparable. L'activité du réseau en propre, qui inclut l'e-commerce, est ressortie en croissance de +10% en comparable en 2022, notamment soutenue par l'Europe de l'Ouest et le Japon.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes totales s'inscrivent cependant à -2% en données publiées et à -7% en comparable, avec des performances contrastées selon les Maisons et les zones géographiques, les restrictions sanitaires en Chine ayant pesé sur la marque phare du groupe, Gucci. Cette dernière a vu ses ventes reculer de 14% (-10/11% de consensus) à données comparables en raison des fermetures temporaires de magasins dans le cadre de la politique "zéro-COVID" de Pékin.

Au total, le résultat opérationnel de Kering sur 2022 s'inscrit à 5,59 milliards d'euros, en hausse de 11%, mais la marge opérationnelle recule à 27,5% contre 28,4% un an plus tôt.

Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé, à plus de 3,2 milliards d'euros.

Le PDG du groupe François-Henri Pinault souligne des performances "pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel". Le début de l'année a été "très encourageant" en Chine, a tenté de rassurer le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix.

Gucci, principal centre de profit du groupe français, a vu ses ventes progresser de seulement 1% à données comparables sur l'ensemble de l'exercice 2022, contre des progressions à deux chiffres pour les autres marques de Kering comme Yves Saint Laurent (+23%) et Bottega Veneta (+11%).

Pour 2023, Kering table sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Il vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés.

