Ouverture Paris : le CAC40 hésite...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance dans le rouge du CAC40, suite à la clôture négative de Wall Street, s'est confirmé avec une ouverture en recul de -0,33%. Pourtant, au fil des minutes, l'indice parisien reprend du poil de la bête et a même retrouvé les 7.000 points peu avant 9h30, se hissant légèrement en territoire positif.

Les places boursières ont profité ces deux derniers jours des annonces des grandes banques centrales, qui ont décidé pour la plupart de réduire leurs mesures d'aides instaurées face à la pandémie de COVID-19. Si les investisseurs ont salué dans un premier temps les initiatives annoncées par la Réserve fédérale américaine pour lutter contre la hausse des prix, la perspective de hausses de taux aux Etats-Unis l'an prochain les a amenés à se détourner des actions américaines hier soir... Et c'était le cas en préséance à Paris ce matin... Avant des rachats à bon compte sous les 7.000 points.

WALL STREET

Malgré une réaction initialement positive aux annonces de la Fed, la cote américaine s'est retournée à la baisse jeudi, plombée par le secteur technologique. Les grandes valeurs ont souffert, à l'instar d'Apple (-3,8%), Salesforce (-2,6%), Microsoft (-2,9%) ou encore Tesla (-5%) et Nvidia (-6,8%). Mercredi soir, la Fed a confirmé qu'elle mettrait fin dès mars 2022 à son programme d'achat d'actifs et qu'elle relèverait sans doute ses taux directeurs trois fois l'an prochain. Jeudi, la Banque d'Angleterre a créé la surprise en relevant ses taux directeurs pour faire face à l'inflation, tandis que la BCE a opté pour une voie plus prudente vers la normalisation.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,08% à 35.897 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,87% à 4.668 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 2,47% à 15.180 pts. La veille, malgré les annonces de la Fed, les trois indices avaient terminé en hausse respective de 1,08%, 1,63% et 2,15%.

ECO ET DEVISES

France :

- Emploi salarié, salaires de base et durée du travail. (08h45)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1297$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,63$. L'once d'or se traite 1.777$.

VALEURS EN HAUSSE

Genfit (+50% à 4,49 Euros) et Ipsen (-0,90% à 92,56 Euros) ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour initier une collaboration globale entre les deux sociétés. L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de GENFIT, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive (CBP). Le partenariat accorde également à Ipsen l'accès aux futurs programmes cliniques menés par Genfit et associe l'expertise scientifique ainsi que les technologies propriétaires de Genfit dans les maladies du foie aux capacités de développement et de commercialisation d'Ipsen. Pour affirmer son engagement sur le long terme dans le cadre de ce partenariat, Ipsen va également acquérir des actions Genfit nouvellement émises, représentant 8% du capital post-émission, via un investissement de 28 millions d'euros, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de Genfit.

Airbus (+0,85% à 103,28 Euros) / Air France KLM (+0,10% à 3,74 Euros) : le Conseil d'Administration a décidé la commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - assortie de droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et pour renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

CNP Assurances (+0,20% à 21,70 Euros) : La Banque Postale a indiqué jeudi avoir acquis la participation de 16,1% du groupe BPCE dans CNP Assurances pour 2,4 milliards d'euros, au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché), confirmant la finalisation de cette opération annoncée fin octobre. Dans un communiqué publié jeudi, La Banque Postale (LBP) a indiqué détenir désormais 78,9% du capital de CNP Assurances, et prévoir de déposer une offre publique d'achat sur les 21,1% restants auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au premier semestre 2022.

Arkema (+1,30% à 121,55 Euros) annonce le projet d'acquisition de la société Permoseal en Afrique du Sud, un des leaders dans les solutions adhésives pour le bois, l'emballage, la construction et le bricolage. Ses marques reconnues, dont Alcolin, et sa large gamme de solutions adhésives de haute performance viendront compléter l'offre de Bostik dans la région, renforçant leurs positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

VALEURS EN BAISSE

Stellantis (-0,60% à 16,73 Euros) est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance afin de réorganiser la configuration européenne actuelle de ses activités de financement, permettant ainsi de proposer des offres de financement cohérentes et attractives à l'ensemble des clients, concessionnaires et distributeurs des marques de Stellantis.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Exel Industries

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Coface avec une cible réhaussée de 12,40 à 15,10 euros.

Jefferies est à l'achat sur Amadeus avec un cours cible ajusté de 74 à 73 euros.

INFOS MARCHES

Obiz : lance un plan d'attribution gratuite d'actions au profit de ses salariés.

Delta Plus Group : transféré sur Euronext Growth Paris le 20 décembre.

Bigben Interactive : distribution exceptionnelle en nature d'actions Nacon.

Vinci annule 1% de son capital.

EN BREF

Lacroix : Acquisition de FIRSTRONIC aux Etats-Unis.

Bourse Direct finalise son rapprochement avec Exoé.

Cerinnov : 1,6 ME de nouvelles commandes.

Predilife conclut un partenariat stratégique avec Eurofins.