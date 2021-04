Ouverture Paris : le CAC40 haut perché mais toujours incapable de rejoindre les 6.200 points

Ouverture Paris : le CAC40 haut perché mais toujours incapable de rejoindre les 6.200 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 continue à demeurer haut perché, (+0,25% à 6.175 points) mais sans conviction, sans grand volume et évoluant toujours dans un canal étroit depuis plusieurs séances. Le tout non loin de son plus haut de novembre 2000 touché vendredi dernier à 6.188,48 points.

En Europe, les publications trimestrielles vont accélérer et le marché prendra notamment connaissance des comptes trimestriels de LVMH ce mardi après la clôture. Côté statistiques, les investisseurs guetteront l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis au mois de mars, sujet sensible puisqu'ils redoutent un emballement de l'inflation. Et les chiffres du commerce chinois jouent un rôle de soutien en ce sens : les exportations de la Chine ont en effet progressé à un rythme robuste en mars, les importations grimpant pour leur part à un pic en quatre ans.

De son côté, Jerome Powell, patron de la Fed, a estimé dans une interview à '60 Minutes' que l'économie américaine se situait à un "point d'inflexion", avec une forte croissance à venir de l'économie et des embauches. Powell maintient par ailleurs sa position concernant l'inflation, dont il minimise le risque sur le moyen terme...

WALL STREET

Wall Street a consolidé proche de ses sommets ce lundi. Le DJIA cède 0,16% à 33.745 pts, le S&P 500 -0,02% à 4.128 pts et le Nasdaq -0,36% à 13.850 pts. Le baril de brut WTI campe sous les 60$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord évolue sous les 64$. La tendance est donc un peu plus prudente, malgré les espoirs de réouverture de l'économie et de reprise de l'activité au rythme de l'accélération du programme de vaccination aux Etats-Unis.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

En rythme annuel, les exportations chinoises ont progressé le mois dernier de 30,6%, un rythme toutefois moins important que le record de 154,9% enregistré en février

La parité euro / dollar atteint 1,1897 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,50$. L'once d'or se traite 1.727$.

VALEURS EN HAUSSE

Casino (+3% à 28,29 Euros) : annonce engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance. Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d'opérations de marché, pourraient aussi s'accompagner de placements secondaires de titres détenus par le Groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques.

Delta Plus Group (+0,35% à 82,10 Euros) a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel courant de 43,3 ME, en augmentation de près de 20% par rapport à 2019. Il atteint 15% du chiffre d'affaires pour la première fois dans l'histoire du groupe d'équipements de protection individuelle. Les ventes de Delta Plus Group avaient progressé de +9,6% sur l'année 2020 (+7,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 288,7 ME. Le résultat net part du groupe, qui progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, s'élève à 29,3ME (+9,8% par rapport à 2019). Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1 euro par action, en augmentation de +43% par rapport au dividende versé l'an dernier.

VALEURS EN BAISSE

Air France-KLM (-3,25% à 5,14 Euros) lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité de trois jours à titre irréductible et réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 988 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum de 1.136 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le prix de souscription par action nouvelle est compris entre 4,84 et 5,31 euros. Les Engagements de souscription représentent un montant d'environ 777,9 millions d'euros et couvrent au total environ 78,7% du montant.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bluelinea, Ekinops, Upergy, Ober, Lucibel.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'neutre' à 'surpondérer' sur Total en ciblant un cours de 51 euros.

Oddo BHF repasse à 'surperformance' sur Vivendi avec un cours cible de 34 euros.

Jefferies reste à 'sous-performance' sur Tarkett.

INFOS MARCHES

Sodexo : émet un emprunt obligataire en dollars américains de 1,25 Md$.

Alan Allman Associates : entrée au capital des managers historiques.

Onxeo annonce le succès de son augmentation de capital.

EN BREF

Alstom : gros contrat au Danemark.

Infotel : Orlando adoptée par Air Canada.

Implanet : homologation en Australie.

Valneva : boucle le recrutement pour la Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya.

Riber : nouvelle commande en Asie.