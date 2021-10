Ouverture Paris : le CAC40 glisse vers les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 glisse de nouveau ce matin, revenant à 6.520 points (-0,40%) comme le laissaient envisager les indicateurs de préséance. L'inflation demeure le sujet de préoccupation du moment avec une confirmation de sa vigueur ce matin : les prix à la consommation ont bondi de 4,1% en septembre en Allemagne, soit le rythme le plus rapide depuis près de trois décennies! Selon les données finales de l'Office fédérale de la statistique, l'énergie était notamment 14,3% plus chère que l'année dernière. Sur la même thématique, on prendra connaissance à la mi-journée des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre. La séance sera également marquée pour le coup d'envoi des résultats des grandes banques américaines avec ceux de J.P. Morgan attendus avant l'ouverture de Wall Street.

WALL STREET

La Bourse américaine a signé mardi une troisième séance consécutive de baisse, les investisseurs optant pour la prudence avant la saison des résultats d'entreprises du 3e trimestre, et la publication de l'inflation en septembre aux Etats-Unis, prévue mercredi. Les marchés craignent que la hausse des prix, notamment de l'énergie, n'enraye la reprise économique mondiale. Les cours du pétrole brut WTI sont restés mardi à leur plus haut niveau depuis 7 ans, à plus de 80$ le baril.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,34% à 34.378 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,24% à 4.350 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,14% à 14.465 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1551$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,26$. L'once d'or se traite 1.762$.

VALEURS EN HAUSSE

Sopra Steria (+0,20% à 153,70 Euros) a signé un accord de négociation exclusive en vue d'acquérir EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. EVA Group est un cabinet français de cybersécurité. Il prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 33 ME, principalement en France. Ses activités s'articulent autour du conseil, de l'audit, de l'intégration, de l'expertise et de la formation. Ses 240 consultants et experts interviennent auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.

Spie (+5,80% à 20,78 Euros) se retire du processus concurrentiel pour l'acquisition d'Equans. Spie avait déposé une offre non engageante pour l'acquisition d'Equans le 6 septembre, et avait par la suite été sélectionnée par le vendeur pour participer à la phase de 'due diligence'. Spie estime que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de 'due diligence' ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs.

VALEURS EN BAISSE

LVMH (-0,10% à 633 Euros) réalise sur les neuf premiers mois de 2021 des ventes de 44,2 MdsE, en hausse de 46% par rapport à 2020. La croissance organique des ventes sur la période s'établit à 40% par rapport à 2020. Comparée à 2019, la croissance organique sur les neuf premiers mois 2021 ressort à 11%, avec des tendances au troisième trimestre à +11% comparables à celles du premier semestre que ce soit par activité ou par région. L'activité Mode et Maroquinerie en particulier, qui atteint des niveaux records sur la période, enregistre une croissance organique de 38% par rapport au troisième trimestre 2019, identique à celle enregistrée sur les six premiers mois de l'année.

Renault (-0,65% à 32,56 Euros) et les organisations syndicales représentatives ont poursuivi, ce 12 octobre, les négociations lancées le 16 septembre en vue de conclure un accord social triennal pour la France pour les années 2022 à 2024. Le groupe a réaffirmé son ambition d'affecter 9 nouveaux véhicules aux usines françaises, visant ainsi une production de plus de 700.000 véhicules par an. Par ailleurs, le groupe a réaffirmé sa volonté de procéder à plus de 2.500 recrutements et 10.000 formations et reconversions pour acquérir de nouvelles compétences clés.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mastrad, Pherecydes Pharma, Christian Dior, Eurobio, Esker, Osmozis, Ekinops, Econocom, Enensys, Implanet

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank est à l'achat sur Elior avec un cours cible ajusté de 7 à 8,50 euros.

INFOS MARCHES

Artefact : le Conseil d'administration recommande d'apporter à l'offre de BidSky.

Axa : le prix des actions proposées aux salariés à 18,86 Euros.

News Invest : projet de radiation d'Euronext.

EN BREF

Pixium Vision : données positives de suivi à long terme de l'implant PRIMA.

Voltalia met en service la centrale solaire de Marignac-Laspeyres.

Largo ambitieux pour son pôle entreprises et collectivités.