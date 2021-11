Ouverture Paris : le CAC40 franchit les 7.000 points !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après 3 records consécutifs, le CAC40 franchit les 7.000 pts ce vendredi matin, à 7.015 pts, en hausse de 0,4% dans un marché calme, en attendant le rendez-vous statistique du jour qui est prévu en début d'après-midi avec les chiffres de l'emploi américains pour le mois d'octobre... Pour patienter de nombreuses publications d'entreprises animent encore la cote ce jour avec Axa, JC Decaux ou Casino.

WALL STREET

Wall Street qui évoluait sur de nouveaux sommets historiques en début de journée a calmé le jeu en séance sur le Dow Jones qui a reculé finalement de 0,09% à 36.124 pts en clôture, tandis que le S&P500 a pris encore 0,42% à 4.680 pts. Le Nasdaq a aligné de son côté un 6ème record consécutif en hausse de 0,81% à 15.940 pts. Comme attendu, la Fed a annoncé la veille la réduction progressive de son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, au rythme initial de 15 Mds$ par mois, ce qui devrait permettre de ramener le programme à zéro à la mi-2022, même si la Fed s'est réservée la possibilité d'ajuster ses achats en fonction de l'évolution de l'économie...

Mais surtout, le président de la Fed a réaffirmé que l'inflation serait "transitoire" et n'a pas paru pressé de relever les taux directeurs. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a indiqué que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de relever ses taux. Les objectifs de plein emploi de la Fed (une des conditions pour relever ses taux directeurs) "pourraient être atteints pendant le second semestre 2022", a-t-il expliqué..

ECO ET DEVISES

Les économistes attendent aux Etats-Unis cet après-midi des créations de postes qui devraient avoir accéléré à 455.000 unités avec un taux de chômage en baisse à 4,7% en octobre.

En attendant, les investisseurs ont pris connaissance hier d'une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaire au chômage aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 30 octobre, que les inscriptions au chômage avaient atteint 269.000, en repli de 14.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 275.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 284.750, en recul de 15.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 23 octobre atteint 2,105 millions, en baisse de 134.000 sur sept jours, également au plus bas depuis mars 2020.

Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole évoluent nerveusement, de retour sur les 80$ le brent et à 79,30$ le baril WTI. Après une brève réunion, l'OPEP et ses alliés ont décidé, comme convenu, d'augmenter leur production de 400.000 barils par jour en décembre. L'accord "assurera un marché pétrolier stable et équilibré", selon les principaux producteurs d'or noir de la planète. Le cartel note "l'extrême volatilité et l'instabilité" de certains marchés de l'énergie, mais a conclu que ces problèmes se situent "en dehors des frontières des marchés pétroliers". Alors que la Maison Blanche et plusieurs grands consommateurs d'or noir appelaient l'Opep+ à ouvrir davantage les vannes afin de faire retomber les prix et d'éviter d'entraver la reprise économique, des approvisionnements supplémentaires pourraient arriver sur le marché malgré ce statu quo. L'organisation n'a en effet jamais été en mesure d'atteindre ses propres objectifs de production en raison des déficits de certains de ses membres, notamment le Nigeria et l'Angola. Si ces pays parvenaient à résoudre leurs difficultés, le marché pourrait voir l'offre mondiale de brut augmenter davantage qu'estimé actuellement...

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx Pharma (+11%). La société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes a annoncé sa position de trésorerie brute au 30 septembre 2021 et revient sur les faits marquants du 3ème trimestre 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 3,2 ME au 30 septembre 2021 contre 4,8 ME au 30 juin 2021. Cette variation s'explique par la production de son bioproduit CER-001 et la poursuite des dépenses de 'R&D', notamment dans l'ophtalmologie.

Vetoquinol : +5% avec Gensight

Au cours des 9 premiers mois de 2021, les produits opérationnels de Transgene (+4%)se sont élevés à 6,8 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2020. Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 1,6 million d'euros au 30 septembre 2021, contre 2,7 millions d'euros sur la même période de 2020. Ces revenus sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca sur la plateforme Invir.IOTM, dont le revenu reconnu au 30 septembre 2021 représente 1,5 million d'euros. Cette somme correspond pour 1 million d'euros à la reconnaissance du paiement initial de 8,9 millions d'euros (10 millions de dollars) reçu en 2019 pour l'activité réalisée sur la période; le solde correspond aux revenus reconnus pour la réalisation d'étapes prévues dans le contrat.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 40,9 millions d'euros au 30 septembre 2021, contre 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 18,7 millions d'euros (hors produit net du placement privé réalisé en juin 2021 à hauteur de 33,3 millions d'euros), contre une variation de trésorerie positive de 2,0 millions d'euros sur la même période en 2020 (comprenant l'encaissement de 18,2 millions d'euros en juillet 2020 provenant de la première cession de titres Tasly BioPharmaceuticals). Transgene annonce disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.

2CRSI : +3% avec Latecoere

Axa (+2%) a publié à 9 mois un Chiffre d'affaires en hausse de 7%, à 76 Milliards d'euros, dont l'assurance dommages des entreprises en hausse de 7%, à 25,5 Milliards d'euros; l'assurance santé en hausse de 4%, à 11,5 Milliards d'euros; l'assurance vie, épargne, retraite en hausse de 12%, à 24,5 Milliards d'euros et enfin la gestion d'actifs en hausse de 17%, à 1,1 Milliard d'euros.

L'assureur a indiqué que sa division Axa XL devrait verser environ 400 Millions d'euros pour dédommager ses assurés après le passage de l'ouragan Ida aux Etats-Unis en août.

Le deuxième assureur européen derrière l'allemand Allianz a annoncé dans le même temps le lancement d'un programme de rachat d'actions de 1,7 Milliard d'euros.

Le ratio de solvabilité II ressort à 214%, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2021.

"AXA continue de réaliser une excellente performance au cours des 9 premiers mois de l'année 2021", a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier du Groupe AXA. "Le chiffre d'affaires progresse dans l'ensemble de 7%, toutes nos lignes de métier et géographies contribuant à cette forte croissance."

En hausse de +30,5%, le chiffre d'affaires de JCDecaux (+1,6%) a atteint 706,5 ME au 3ème trimestre 2021. Ce rebond est supérieur aux attentes de la société malgré des restrictions importantes à la mobilité.

Compte tenu de la reprise actuelle, JCDecaux prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires organique supérieure à +20% au quatrième trimestre 2021, à condition toutefois que les restrictions à la mobilité ne soient pas significativement renforcées...

Eutelsat : +1% suivi de Hermes, Vicat, TFF, Lysogène, SMCP, Worldline, Sanofi, BioMerieux, Carrefour, TechnipEnergies, Amundi

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé (+0,8%) s'est élevé à 160,1 ME, en progression de 24,1% par rapport à la même période de l'an passé. C'est le résultat d'une croissance organique solide à +6,8% et d'une croissance externe soutenue de +17,3%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021.

Au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires Exploitation s'élève à 469,9 ME, en hausse de 23,3% par rapport à la même période de 2020, dont +7% de croissance organique et +16,3% de croissance externe.

Disposant d'un parc autorisé de 9.752 lits et places dont 9.232 en activité, le Groupe dispose en son sein d'une base de 1.895 lits dont la mise aux standards LNA Santé constitue d'ores et déjà un important vecteur de croissance embarquée.

A plus brève échéance, la performance de l'activité des 9 premiers mois de 2021 permet à LNA Santé de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires Exploitation 2021 à 625 ME, en hausse de 20%.

Le Conseil d'administration d'EDF (+0,8%) a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,30 euro par action. Il propose également l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la société. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de cet acompte au titre de l'exercice 2021 est fixé à 11,12 euros. Ce prix est égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le 4 novembre 2021, jour de la décision de mise en distribution de cet acompte sur dividende.

Les actions émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation.

Cet acompte au titre de l'exercice 2021 sera détaché le 11 novembre.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement de l'acompte en actions nouvelles entre le 15 novembre et le 26 novembre 2021 inclus.

Pour les actionnaires qui n'auront pas opté pendant la période indiquée pour un versement de l'acompte en actions nouvelles, cet acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 sera payé en numéraire à compter du 2 décembre 2021.

Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement en actions nouvelles de cet acompte au titre de l'exercice 2021, la livraison des actions interviendra à compter du 2 décembre. Si le montant de l'acompte, pour lequel est exercée l'option de paiement en actions, ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en espèces.

VALEURS EN BAISSE

Technicolor (-5%) a réalisé 690 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en baisse de 13,4% sur un an. L'EBITDA ajusté des activités poursuivies ressort à 76 ME, en amélioration de plus de 40%.

Euronext : -4% avec Valneva, Atari

Adocia : -2,5% avec Klepierre, Figec Aero

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés de Cellectis (-2%) se sont élevés à 10,87 M$ pour le 3e trimestre 2021 (9,24 M$ pour le 3e trimestre 2020).

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 53,4 M$ pour les 9 premiers mois 2021 (66,54 M$ pour les 9 premiers mois 2020). Cette baisse s'explique principalement par les 28 M$ d'un paiement initial reçus en mars 2020 et par la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les 5 cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier en mars 2020 ainsi qu'à la baisse des revenus de licences.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de -37,4 M$ (soit -0,82$ par action) pour le 3e trimestre 2021, dont -33 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de -30,3 M$ (soit -0,71$ par action) pour le 3e trimestre 2020, dont -25 M$ étaient attribuables à Cellectis. Le résultat net de la période est de -40,07 M$.

Vallourec : -1% avec Séché, Ipsen, Air France KLM, Genfit, Sodexo, Renault, Chargeurs, Safran, Airbus et Faurecia

Le groupe de distribution Casino (-0,5%) a fait part d'une amélioration de ses activités au troisième trimestre, la levée des restrictions sanitaires ayant favorisé les enseignes en France, tandis que la croissance du chiffre d'affaires est resté soutenue. Casino a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 Milliards d'euros, en hausse de 1% à données comparables. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires avait reculé de 4,1% à magasins et nombre de jours ouvrés comparables et hors carburants.

Sur le seul marché français, les ventes ont reculé de 4,3% sur la période juillet/septembre après une chute de 8,4% sur avril-juin.

Casino, qui contrôle le brésilien Grupo Pao de Acucar, a confirmé la poursuite de son plan de cession d'actifs à hauteur de 4,5 Milliards d'euros en France, dont 3,1 Milliards d'euros déjà signés ou sécurisés à ce jour...

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 de Bonduelle (stable) s'établit à 672,5 ME soit une variation par rapport à l'exercice précédent de -0,5% en données comparables.

Ce repli de l'activité reflète les manques résiduels de produits liés à la campagne déficitaire de l'été 2020 et un redémarrage de l'activité en restauration hors foyer ayant pour contrepartie une normalisation des volumes commercialisés en grande distribution.

Les campagnes agricoles de l'été 2021 ont de nouveau connu des épisodes climatiques marqués et n'ont pas permis la reconstitution espérée des stocks.

Par ailleurs, les inflations de coûts impliquent une nécessaire revalorisation des tarifs de commercialisation conditionnant, avec la normalisation attendue de la situation sanitaire, l'atteinte des objectifs annuels de croissance et de rentabilité, à ce stade confirmés.