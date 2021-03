Ouverture Paris : le CAC40 franchit les 6.000 points !

(Boursier.com) — Les 6.000 points sont là ! Pour la première fois depuis plus d'un an, le CAC40 évolue au-dessus de cette barre symbolique ce matin, en progression de 0,43% à 6.016 points. En hausse pour la quatrième séance consécutive, le marché parisien est porté par les nouveaux records atteints par Wall Street hier soir après le vote, par la Chambre des représentants, du plan de soutien de Joe Biden face au coronavirus, doté de 1.900 milliards de dollars. Après le vote par le Sénat il y a quelques jours, le président Biden devrait signer la loi en cette fin de semaine.

Le ralentissement de l'inflation 'core' en février aux Etats-Unis a également permis de quelque peu tempérer les craintes inflationnistes et offre une certaine accalmie sur le marché obligataire. Si les chiffres hebdomadaires de l'emploi américain seront encore une fois scrutés de près cet après-midi, les opérateurs guetteront surtout les annonces de Banque centrale européenne. Aucun changement important n'est attendu mais les propos de Christine Lagarde en lien avec la récente remontée des rendements obligataires et les poussées inflationnistes seront particulièrement scrutés.

Côté valeurs, ce sont encore une fois les S&Midcaps qui animent la côte alors que la tech reprend de la hauteur.



- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1933 ce matin. Le baril de Brent se négocie 68,16$. L'once d'or se traite 1.734$.

* Atari bondit de 8% à 0,43 euro. Le groupe a conclu un accord de licence avec le Groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari. Selon l'accord, les premiers hôtels seront construits dans une sélection de lieux en dehors des États-Unis. Dubaï, Gibraltar et l'Espagne seront les premiers pays à accueillir des hôtels Atari. Selon les termes de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels. En outre, ICICB s'est engagé à verser à Atari un montant de 0,5 M$ au titre de consulting fees et d'une avance non remboursable.

* Eurazeo (+5% à 64,2 euros), dopé par de solides résultats 2020. Les actifs sous gestion (AUM) sont en progression de 16% à 21,8 MdsE. Les commissions de gestion grimpent de 13% à 243 ME. L'ANR par action s'inscrit à 85,4 euros, son plus haut niveau historique, en hausse de 6,3% sur l'année et de +21% par rapport à fin juin 2020. Le résultat net part du groupe s'est établi à -160 ME sur l'année, avec un rebond sur le 2ème semestre (+230 ME). Le groupe disposait de 354 ME de trésorerie au 5 mars 2021 et d'aucune dette au niveau d'Eurazeo SE. De quoi proposer le versement d'un dividende unitaire de 1,50 euro par action.

* EDF (+4,3% à 10,3 euros). L'électricien a fait état mercredi d'une baisse de 8,6% de sur un an de sa production nucléaire en France en février à 30,3 térawattheures.

* Nexans (+2,1% à 65,4 euros) rembourse par anticipation de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 280 millions d'euros en date du 25 février, et l'émission obligataire à taux fixe assortie d'un coupon annuel de 3,25% de 250 ME, émise le 26 mai 2016 et à échéance 26 mai 2021 (ISIN : FR0013176294), en date du 10 mars 2021.

* STMicro (+1,7% à 29,6 euros). Le secteur technologique reprend de la hauteur en début de séance dans le sillage du compartiment en Asie.

* Boiron (+0,7% à 36,3 euros), après des résultats 2020 en retrait. Le profit opérationnel de l'année s'élève à 38,1 ME, en baisse de 28,7 ME. Le résultat net se replie de 35,5% à 26,2 ME. L'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de l'activité en France ont déclenché une profonde réorganisation qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes. Sur la base des informations disponibles à ce jour, son coût global est estimé à 63,7 ME. Du fait du déremboursement effectif des médicaments homéopathiques en France et de la crise sanitaire mondiale qui se poursuit, Boiron anticipe en 2021 une baisse significative du chiffre d'affaires.

* Verimatrix plonge de 14% à 2,7 euros après des résultats décevants. La société a vu sa marge brute ajustée reculer sur un an de 85,7 à 78,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 94,9 millions de dollars, en baisse de 11% (sur une base pro forma). L'EBITDA a augmenté de 2,4% à 24 millions de dollars (contre 23,4 millions de dollars en 2019) tandis que la marge d'EBITDA pro forma a crû de 580 points de base en glissement annuel pour atteindre 21,1% du chiffre d'affaires. La direction se donne pour objectif un chiffre d'affaires 2021 de l'activité stratégique en croissance à un chiffre dans le milieu de fourchette (mid-single digit), avec une croissance à deux chiffres des revenus récurrents, alors que l'Ebitda est attendu globalement stable.

* Neoen rend 5,6% à 44,7 euros. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel courant 2020 de 160,5 millions d'euros, en hausse de 18%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 3,9 millions d'euros en 2020 contre 36 ME en 2019, qui intégraient 15,8 ME de résultat de cession de l'activité de biomasse. Le management prévoit un Ebitda compris entre 295 et 325 millions d'euros en 2021 et vise un objectif de croissance de son Ebitda supérieur à 20% en 2022, puis une croissance annuelle à deux chiffres sur la période 2023-2025. Une guidance jugée décevante.

* JCDecaux trébuche de 4% à 20,2 euros après avoir essuyé la première perte de son histoire l'an passé. Le spécialiste du mobilier publicitaire urbain a enregistré un déficit net de 604,6 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice net de 265,5 ME en 2019, grevé par une charge de dépréciation totale de 222,3 ME liée aux conséquences de la crise sanitaire. La perte d'exploitation ajustée a atteint 575 ME, après charges de dépréciation, contre un bénéfice de 384,9 ME pour un chiffre d'affaires en repli de 38,1% en données organiques, à 2,3 milliards d'euros. Pour le premier trimestre 2021, JCDecaux prévoit un recul organique de son chiffre d'affaires ajusté autour de 40% en raison des mesures de restrictions toujours en place dans certains grands pays, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Il table toutefois sur un rebond à deux chiffres de son chiffre d'affaires publicitaire domestique en Chine (hors Hong Kong) sur la période.

* Haulotte (-1,5% à 6,7 euros) a réalisé un chiffre d'affaires cumulé 2020 de 439,6 ME, en diminution de 27% (à taux de change constant). Sur l'année, le groupe affiche finalement un résultat opérationnel courant à +11,9 ME (hors gains et pertes de change) soit +2,7% du chiffre d'affaires, en recul de 67% par rapport à 2019. L'amélioration observée au second semestre s'explique principalement par une meilleure maîtrise des coûts fixes, sans restructuration ni impact sur les projets stratégiques du Groupe. Malgré cela, dans la continuité des résultats publiés au premier semestre, le résultat net s'établit à -27,4 ME.