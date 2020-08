Ouverture Paris : le CAC40 franchit à nouveau les 4.900 points

Les 4.900 points sont allègrement franchis ce matin sur le CAC40 qui progresse de 0,70% à 4.920 points. Le marché se trouve poussé vers le haut par les décrets signés samedi par Donald Trump concernant le plan de relance à destination des millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Ce faisant Donald Trump a décidé de contourner le Congrès. Un énième plan gouvernemental en raison de la Covid-19 qui, comme les autres, plait fortement au Marché...

Ses "executive orders" permettront notamment un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars aux dizaines de millions de chômeurs, une allocation inférieure aux 600 dollars dont ils bénéficiaient jusqu'à fin juillet. Ce plan devrait être contesté en justice par les démocrates.

Vendredi, les marchés avaient apprécié le chiffre de création de postes à 1,763 million le mois dernier après le record de 4,791 millions enregistré en juin. Ce chiffre, qui marque un ralentissement important, est ressorti toutefois au-dessus des attentes.

WALL STREET

La cote américaine a consolidé ce vendredi en clôture, après des chiffres de l'emploi US mais globalement attendus... Le DJIA prend 0,17% à 27.433 pts, alors que le S&P500 est quasiment stable (+0,06%) à 3.351 pts. Le Nasdaq abandonne 0,87% à 11.011 pts, après ses sommets historiques de la veille. La résistance est donc notable, malgré les tensions sino-américaines croissantes et l'absence de progrès palpable sur le plan de relance à Washington...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- PIB préliminaire britannique. (10h30)

- Balance commerciale britannique. (10h30)

- Production industrielle britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 2.033$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1796$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 44,88$.

VALEURS EN HAUSSE

Archos (+15% à 0,046 euro). Le groupe d'électronique grand public est parvenu à réduire ses pertes sur la première partie de l'année malgré une activité en net repli à la suite de l'épidémie de Covid-19. Le résultat net consolidé s'est ainsi établi à -1,4 ME contre une perte de 26,6 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 11,2 ME, en baisse de 35%.

VALEURS EN BAISSE

Derichebourg (-0,16% 2,51 Euros) : Plus de 160 salariés de Derichebourg Aéronautics Services, sur un total de près de 1600, ont refusé d'accepter l'accord de performance collective proposé par la direction. L'entreprise sous traitante d'Airbus située à Blagnac près de Toulouse avait évoqué un plan social pour 700 salariés.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Delfingen, Foncière Atland

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies passe à l''achat' sur Spie en visant 19,5 euros.

INFOS MARCHES

Rolls-Royce dégradé par Fitch.

Gaussin : Hyperloop entre au capital.

EN BREF

EuropaCorp : un nouveau DG à la rentrée.