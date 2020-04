Ouverture Paris : le CAC40 finalement plus hésitant que prévu

Ouverture Paris : le CAC40 finalement plus hésitant que prévu









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

En congés depuis jeudi 9 avril, la Bourse de Paris reprend les cotations ce matin. Et le bond de plus de 1% de l'ouverture, faiblit nettement au fil des minutes et n'était plus que de 0,20% à 9h30. Bruno Le Maire a annoncé entre temps que le PIB français devrait désormais reculer d'environ 8% cette année... Le déficit budgétaire sera lui de 9%... De quoi ramener les investisseurs à la dure réalité d'une crise économique sans précédent.

En tout cas en France! Les investisseurs ont été en revanche agréablement surpris par les dernières données en provenance de Chine! Laquelle semble s'être bien engagée sur le chemin du rebond avec des exportations n'ayant reculé que de 6,6% en mars, tandis que les importations ont diminué de 0,9%. Des chiffres bien meilleurs que prévu qui reflètent la reprise de production des usines dans le pays même si la crise du coronavirus semble devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois.

Côté pétrole, les cours du brut évoluent en petite hausse, les investisseurs ayant salué sans plus d'enthousiasme l'accord conclu par l'Opep et ses alliés pour réduire la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, un volume jugé insuffisant par de nombreux observateurs.

WALL STREET

La Bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, lundi, au lendemain d'un accord entre pays pétroliers sur une réduction de leur production. Les investisseurs restent cependant sceptiques sur la capacité du secteur pétrolier à rebondir tant que la pandémie de coronavirus pèsera lourdement sur la demande mondiale. Dans ce climat anxiogène, la saison des résultats d'entreprises démarre cette semaine à Wall Street, avec notamment les comptes des grandes banques américaines. Au-delà des comptes du 1er trimestre, les analystes craignent que les prévisions des entreprises soient très mauvaises, et qu'elles manquent grandement de visibilité, compte-tenu des incertitudes sur la durée de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,39% à 23.390 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,01% à 2.761 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini dans le vert, gagnant 0,48% à 8.192 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.651$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0845$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 33,49$.

VALEURS EN HAUSSE

Renault (+1,64% 18,84 Euros) : a annoncé mardi une nouvelle stratégie sur le marché automobile chinois centrée sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires. Le constructeur français a confirmé parallèlement son désengagement de sa coentreprise avec son partenaire chinois Dongfeng Motor. Le conseil d'administration de Renault avait décidé jeudi dernier la suppression du dividende.

Derichebourg (+1,05% 2,50 Euros) : compte tenu des contraintes pesant sur les déplacements, et du très fort ralentissement de l'activité économique en général, les conséquences sont plus prégnantes, et variables selon les activités. Dans le métier Services aux Collectivités, le volume global d'activité n'est pas affecté.

Eutelsat (+1,58% 9,75 Euros) fait part d'une réduction de 30% du dividende pour l'exercice 2019-20. Notre politique de "dividende stable ou progressif" sera reprise dès que les circonstances le permettront, sur la base de notre génération de cash-flow et de notre solide santé financière.

Valeo (+1,06% 17,14 Euros) renonce à ses objectifs 2020. Dans le contexte de pandémie liée au Covid-19, l'équipementier automobile explique cette décision par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars et l'absence de visibilité quant à la sortie de crise.

EDF (+0,65% à 8,05 Euros) : renonce aussi à ses objectifs 2020. Dans un bref communiqué, l'électricien explique que les perturbations économiques provoquées par l'actuelle crise sanitaire induisent une baisse de la demande d'électricité ainsi que des répercussions importantes sur de nombreuses activités du groupe, notamment la production nucléaire - dont EDF indique qu'elle est en cours de ré-estimation à un niveau significativement inférieur à l'hypothèse initiale - les chantiers, et les services. En conséquence, le Groupe retire l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2020, y compris le seuil bas de la fourchette d'EBITDA de 17,5 MdsE, ainsi que pour 2021.

VALEURS EN BAISSE

Publicis (-0,96% 29,79 Euros) : Le Conseil de Surveillance a ainsi entériné la décision du Directoire de demander aux actionnaires, dans le contexte de cette situation difficile, de faire un effort de solidarité avec le Groupe, en réduisant le dividende de 50% à 1,15 euros, contre 2,30 euros par action initialement prévu. Le paiement initialement prévu début juillet sera exceptionnellement reporté au 28 septembre 2020. Par ailleurs, les actionnaires sont invités à utiliser l'option du paiement en actions afin de réinvestir leurs dividendes dans l'entreprise. Parmi les mesures exceptionnelles pour se "préparer à la récession à venir" et préserver le bilan, le groupe annonce un plan d'économies de coûts de 500 ME, "pour s'adapter à ce nouvel environnement et préparer la sortie de crise".

Airbus (-1,70% 59,96 Euros) a suspendu son projet d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse, en raison des incertitudes créées par la crise du coronavirus Covid-19, a rapporté vendredi l'agence 'Reuters'. "Nos plans sur une ligne A321 à Toulouse sont en pause, suspendus", a confirmé un porte-parole d'Airbus interrogé par l'agence, précisant qu'ils seront "rebranchés" lorsque les commandes repartiront.

Kauffman & Broad (-1,25% 31,60 Euros) : passe de 2,50 euros par action à 1,75 euro par action, soit une baisse de 30% par rapport au dividende initialement proposé et au dividende versé en 2019 au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2018.

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cast, Medicrea, Tayninh, Theranexus, PSB Industries, Oncodesign, TFF, Sopra Steria.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur ArcelorMittal en ciblant un cours de 9,50 euros. JP Morgan ajuste son avis de 'surpondérer' à 'neutre' sur STM en ciblant 19 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Eutelsat, mais avec un cours cible abaissé de 23 à 18,50 euros.

MainFirst repasse à la vente sur Rémy Cointreau en ciblant un cours de 91 euros.

KBW n'est plus à 'surperformance' mais à 'performance de marché' sur Euronext avec une cible de 75 euros.

AlphaValue reste acheteur sur Korian avec un objectif de cours ajusté de 47,50 à 42,20 euros.

INFOS MARCHES

Argan : la famille Le Lan opte pour le paiement du dividende en actions à hauteur de 22% de sa participation.

EN BREF

Vogo participe au développement d'un test salivaire de dépistage rapide du Covid-19.

McPhy : renouvellement d'une ligne de financement en fonds propres.