Ouverture Paris : le CAC40 fait fi des inquiétudes liées à Pfizer; Derichebourg s'envole !

Ouverture Paris : le CAC40 fait fi des inquiétudes liées à Pfizer; Derichebourg s'envole !









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le Marché parisien fait fi de l'annonce de Pfizer! Le laboratoire a annoncé hier soir avoir revu à la baisse le nombre de doses du vaccin contre le COVID-19 qu'il pourra produire d'ici la fin de l'année 2020. Et Wall Street en a souffert en toute fin de séance lorsque l'information a été dévoilée par le Wall Street Journal. Par exemple, le S&P-500 a terminé dans le rouge après avoir touché un record en séance.

Il n'en est rien pour le CAC40 qui progresse de 0,25% dans les premières minutes d'échanges, à 5.585 points.

Pfizer a cité des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement de matières premières utilisées. Il s'attend désormais à produire 50 millions de doses, soit à peine moitié moins que son objectif initial! Même si Moderna et peut-être d'autres acteurs sont aussi en piste, l'annonce de Pfizer tempère les espoirs sur une sortie prochaine de la crise sanitaire qui a mis à mal l'économie mondiale.

WALL STREET

Après un début de séance hésitant, la Bourse de New York a repris son ascension, jeudi, dans l'espoir d'un accord politique sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine pour faire face à la crise du coronavirus. Le pétrole a progressé après un accord de l'Opep+ en vue d'une hausse progressive de sa production à partir de janvier. Le dollar a fléchi face à la perspective d'un plan de relance qui accroîtra les déficits publics des Etats-Unis.

Les trois principaux indices ont évolué en séance à des records historiques, mais seul le Nasdaq est parvenu à s'y maintenir en clôture. Le Dow Jones a ainsi gagné 0,29% à 29.969 points, après avoir franchi en séance son record du 24 novembre (30.046 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a fini quasi-stable (-0,06%) à 3.666 pts. Enfin, l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,23% à 12.377 pts, un nouveau sommet après celui de lundi.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.837$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2148$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 48,77$.

VALEURS EN HAUSSE

Dassault Aviation (+5,90% à 957 Euros) : La ministre des Armées, Florence Parly a déclaré que la négociation avec l'Indonésie sur une commande de 36 Rafale était "très bien avancée". Cette commande d'avions de chasse "n'est pas encore tout à fait signée, nous y avons beaucoup travaillé", a précisé Florence Parly, interrogée sur BFM Business. "C'est très bien avancé", a-t-elle ajouté.

Derichebourg (+20% à 4,16 Euros) : Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 de s'élève à 2,5 MdsE, en diminution de 8,9% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement recule de 11,9%, et l'activité Multiservices de 2,5%. Dans l'activité Services à l'Environnement, la contribution de Derichebourg España (ex-Lyrsa) sur 9 mois ne compense pas les effets d'un confinement de près de 2 mois et un premier trimestre de l'exercice en fort recul, même si l'exercice s'est terminé sur des bases de volumes comparables à l'an passé. Dans l'activité Multiservices, la progression des Métiers Propreté ne compense pas le recul des activités liées à l'aéronautique. L'EBITDA courant s'élève à 180,9 ME, en diminution de 5,4% par rapport à l'an passé. Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 21,3 ME, en baisse de 61,6% par rapport à l'an dernier.

VALEURS EN BAISSE

Groupe Pizzorno (-2,90% à 20 Euros) : le chiffre d'affaires est attendu à un niveau qui devrait demeurer légèrement supérieur à 200 ME, principalement impacté au premier semestre par un arrêt volontaire de certains contrats non rentables et la crise sanitaire. Cet effet sera compensé par une bonne tenue des volumes de collecte urbaine sur le second semestre, l'ouverture du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var ainsi que la reprise partielle du centre de stockage d'Aboncourt - tous deux à partir d'octobre 2020. L'EBE devrait atteindre environ 22 ME pour l'année 2020. Par ailleurs, les investissements 2020 du Groupe devraient s'élever à environ 35 ME, intégrant ceux engagés pour la création d'un nouveau casier de stockage afin d'augmenter le potentiel de traitement du site d'enfouissement de Pierrefeu-du Var. Fort de ses bases solides, et malgré un contexte économique général qui reste complexe et fluctuant, le Groupe est confiant dans les objectifs qu'il s'est fixé pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 200 ME et 205 ME associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 ME et 35 ME. Le montant des investissements devrait atteindre environ 28-30 ME.

Alstom (-2,25% à 43,68 Euros) franchit une étape décisive dans l'acquisition de Bombardier Transport avec la réalisation de son augmentation de capital. Suite à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, la réalisation de l'acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021. Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) s'élève à 2 milliards d'euros, correspondant à l'émission de 68.078.055 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 29,50 euros. A l'issue de la période de souscription achevée le 30 novembre, la demande totale s'est élevée à plus de 3,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 171,4%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Kumulus Vape, Oeneo, LDLC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est acheteur sur le dossier Axa avec un cours cible ajusté à la marge de 27 à 27,50 euros.

GreenSome Finance est à l'achat sur Sogeclair avec un objectif ajusté de 19 à 25 euros.

Genesta est à l'achat sur Solutions 30 avec un objectif ajusté en hausse à 20,50 euros et Berenberg est aussi à l'achat avec un objectif qui passe à 21,50 euros.

INFOS MARCHES

Artefact annonce un emprunt de 21 ME auprès de Tikehau Capital et Bpifrance.

Deinove : émission d'une 4e tranche d'OCA de 1,5 ME.

EN BREF

Transgène : résultats de la Phase 1b/2 de la combinaison de TG4001 et avelumab.

Reworld Media entre au capital de Hopscotch Groupe.

OSE Immunotherapeutics : démarrage d'une étude clinique de Phase 1/2 avec FR104.