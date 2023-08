Ouverture Paris : le CAC40 fait de la résistance

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une ouverture en repli, le CAC40 revient autour de l'équilibre après 30 minutes d'échanges (à 7.269 points). Les prises de risque restent malgré tout limitées pour le moment en cette mi-août alors que la dégradation de l'état de santé du patient chinois couplée à l'incertitude sur la trajectoire des taux de la Fed après une nouvelle 'stat' résiliente hier, en l'occurrence les ventes au détail, continuent à inquiéter. D'autant que l'agence Fitch a mis en garde hier soir sur un possible abaissement de la notation crédit de plusieurs grandes banques, dont JP Morgan Chase. L'intervention de la Banque centrale chinoise sur ses taux de court/moyen terme a davantage pesé sur le moral des opérateurs que rassuré sur l'état de la deuxième économie mondiale. JP Morgan Chase a d'ailleurs réduit ses prévisions de croissance pour l'année complète pour le pays à 4,8%, contre 5% précédemment, après une série de données décevantes pour juillet.

Les investisseurs sont de plus en plus négatifs à l'égard de la Chine "malgré le fait qu'elle est extrêmement bon marché", a déclaré à 'Bloomberg TV' Kieran Calder, responsable de la recherche sur les actions asiatiques à l'Union Bancaire Privée. "Alors que le marché attend évidemment un bazooka de relance, les signaux du gouvernement montrent qu'ils n'adoptent qu'une approche fragmentaire".

Sur l'agenda économique du jour, le PIB et le taux de chômage de la zone euro pour le deuxième trimestre (11h00) et la production industrielle de juin (11h00) sont à suivre en matinée. Aux Etats-Unis, place aux mises en chantier de logements et permis de construire (14h30), à la production industrielle (15h15) et aux Minutes du FOMC (20h00).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) recule de 0,3% à 80,8$. L'once d'or est quasi-stable à 1.905$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence, sous les 103 pts, et l'euro remonte de 0,19% face au billet vert à 1,0925$.

WALL STREET

La place américaine a fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant des risques posés par les données sur les ventes au détail sur la trajectoire des taux. Les craintes sur la situation économique chinoise ont également continué de peser sur le moral des investisseurs. L'indice Dow Jones a cédé 1,02% à 34.946,39 points, le S&P 500, plus large, a perdu 1,16% à 4.437,86 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,14% à 13.631,05 points.

VALEURS EN HAUSSE

* Maurel et Prom s'envole de 10% à 4,5 euros après une belle acquisition au Gabon. La société pétrolière va racheter à Carlyle International Energy Partners 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production (" upstream "), de transport et de stockage de brut (" midstream ") au Gabon. Le montant de l'opération atteint 730 M$. L'opération permettra à Maurel et Prom d'accéder au terminal stratégique d'exportation de pétrole de Gamba et à un pipeline d'opportunités de développement organique. La transaction reste soumise à diverses approbations, et devrait être finalisée entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

* Nanobiotix (+1,9% à 8,1 euros) a annoncé l'expiration du délai de carence prévu par le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act of 1976 pour l'accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV, entité du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, pour le produit-candidat NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class. A la suite de l'expiration de ce délai de carence, l'accord de licence devient effectif et Nanobiotix est, à ce titre, éligible au paiement de l'upfront de 30 millions de dollars.

* Riber (+1,5% à 2 euros) annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un client industriel allemand vient en effet de commander une machine MBE 412 automatisée qui sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques. Plus précisément, cette machine est destinée à la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications : lasers, LiDAR, communication par fibre optique, cloud networking...

* L'Oreal gagne 0,5% à 410,7 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques est encore l'objet d'une note d'analyste en ce milieu de semaine puisqu'après Bernstein hier, HSBC ('conserver') a remonté son objectif de 387 à 390 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus (-0,2% à 128,7 euros). ArianeGroup, détenu par Airbus et Safran, a déclaré que le lancement de sa nouvelle fusée Ariane 6 devrait être reporté à 2024 après un récent essai au sol incomplet.

* Sanofi (-0,1% à 96,9 euros) aurait perdu de peu contre Biogen dans la course pour acquérir Reata Pharmaceuticals, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont ainsi indiqué que Sanofi était la société identifiée comme la 'partie A' dans un dossier réglementaire publié la semaine dernière, qui a montré qu'après plusieurs tours d'enchères qui ont commencé à 140$/action Reata, la partie A a finalement soumis une offre "meilleure et finale" à 172$/action le 27 juillet, un jour avant que Biogen n'annonce l'acquisition de Reata pour 172,50$/action.