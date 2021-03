Ouverture Paris : le CAC40 entrevoit les 6.100 points!

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Tutoyant les 6.090 points (+0,70%), le CAC40 approche les 6.100 points ce matin! Dans la foulée des dernières séances de vive hausse. Il reste en effet sur 5 séances consécutives de hausse et sur 9 progressions lors des 10 dernières séances. Et a ce stade de la journée, il est bien disposé pour en ajouter une autre. Quoiqu'il en soit, avant le coup d'envoi de la séance du jour, il affichait déjà une hausse de 8,92% depuis le 1er janvier. Les investisseurs sont clairement séduits par les perspectives de rebond économique alors que la vaccination progresse un peu partout dans le monde faisant reculer la pandémie. Des perspectives de croissance qui peuvent néanmoins se heurter à la remontée des anticipations d'inflation.

En attendant, le CAC40 n'est pas le seul à progresser puisque le bitcoin a pulvérisé un autre record absolu, ce week-end celui des 60.000$. Le cours de la principale crypto-monnaie mondiale a ainsi atteint samedi un sommet à 60.197$. Il est depuis revenu sous les 58.000$.

Côté valeurs, les premières minutes du Danone sans Emmanuel Faber sont en vive hausse! Le départ de celui qui impulsait une dynamique jugée non compatible avec les exigences financières par des fonds contestataires est salué par le Marché. Il est remplacé par Gilles Schnepp.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini la semaine sur de nouveaux sommets, malgré les valeurs technologiques qui ont pesé sur le Nasdaq après une nouvelle hausse des taux obligataires. Les valeurs cycliques ont profité de l'optimisme lié à l'adoption du Plan Biden, qui devrait doper la croissance, et de l'annonce d'une nette amélioration de la confiance des consommateurs américains en mars. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans a bondi de 9 points de base pour monter à 1,62%, au plus haut depuis janvier 2020.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,90% à 32.778 points, son 2e record d'affilée, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,1% à 3.943 pts, un 2e record aussi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini en recul de 0,59% à 13.319 pts. Lundi, le Nasdaq était tombé au plus bas depuis la mi-décembre 2020, subissant une correction de 10,5% par rapport à son dernier record du 12 février à 14.095 pts. Vendredi, il ne cédait cependant plus que 5,5% par rapport à ce pic.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1936 ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,73$. L'once d'or se traite 1.725$.

VALEURS EN HAUSSE

Danone (+4,90% à 60,98 Euros) a élu dimanche soir l'administrateur Gilles Schnepp à sa présidence, écartant de ce poste l'ancien PDG Emmanuel Faber. Engagés dans une bataille contre la direction dont ils critiquent ouvertement la gestion, rappelons que le fonds activiste Bluebell et la société d'investissement Artisan Partners avaient déjà obtenu début mars la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Le Conseil avait également décidé de nommer Gilles Schnepp Vice-Président, aux côtés de Cécile Cabanis, et de confier avec effet immédiat les responsabilités d'Administrateur référent et de Président du Comité de Gouvernance à Jean-Michel Severino.

Sanofi (+1,15% à 80,84 Euros) : Les résultats positifs d'un essai de phase III ayant démontré le bénéfice d'une monothérapie par Libtayo (cémiplimab) sur la survie globale, comparativement à une chimiothérapie, chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus déjà traité par chimiothérapie, en rechute ou métastatique, ont été annoncés aujourd'hui. Le Comité indépendant de surveillance et de suivi des données s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'arrêt prématuré de l'essai, et les données serviront de base aux soumissions réglementaires en 2021.

VALEURS EN BAISSE

M6 (-3% à 18,70 Euros) : en tête des plus fortes baisses du jour après l'envolée de 6,99% vendredi. La participation de l'Allemand Bertelsmann dans le groupe français attire les convoitises.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC remonte son cours cible de 14 à 17 euros sur le dossier JCDecaux et relève son objectif de cours à 48,80 euros sur Total.

AlphaValue est vendeur sur Neoen avec un cours cible ajusté en baisse à 29,90 euros.

Electricité et Eaux de Madagascar apporte ses titres SFC à Circus Casino France

