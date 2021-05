Ouverture Paris : le CAC40 entrevoit de nouveau les 6.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La déclaration de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est-elle déjà oubliée? Si elle a jeté un froid sur les marchés actions hier, reconnaissant pour la 1ere fois que les taux d'intérêts pourraient devoir être légèrement relevés aux Etats-Unis pour éviter toute surchauffe, c'est déjà l'heure du rebond à Paris où le CAC40 progresse de 0,60% à 6.290 points peu avant 9h30. L'indice parisien entrevoit de nouveau les 6.300 points.

Elle validait ainsi les craintes des investisseurs, jusqu'ici toujours dissipées par les banques centrales. Un véritable changement de paradigme. Les investisseurs seront attentifs; en matinée, à la publication des indices PMI et ISM définitifs en Europe, puis cet après-midi aux Etats-Unis, pour le mois d'avril.

Côté valeurs, plusieurs poids lourds de la cote ont publié leurs chiffres d'affaires du T1 : Stellantis, Veolia, Axa et les titres suscitent quelques arbitrages.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le Nasdaq abandonnant près de 2%, plombé par les secteurs technologiques et internet, qui pâtissent des craintes d'inflation et de hausses de taux. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a ainsi reconnu pour la 1ere fois que les taux d'intérêts pourraient devoir être légèrement relevés aux Etats-Unis pour éviter toute surchauffe... Les secteurs cycliques s'en sortent mieux, notamment les pétrolières, qui emboîtent le pas au cours du brut, qui a désormais retrouvé ses plus hauts depuis 7 semaines.

A la clôture, le Dow Jones est parvenu à rester tout juste dans le vert (+0,06%) à 34.133 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,67% à 4.164 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 1,88% à 13.633 pts après une chute de 2,5% au plus bas de la séance.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice PMI italien final des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI final européen des services. (10h00)

- Indice PMI final britannique des services. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2009 ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,52$. L'once d'or se traite 1.778$.

VALEURS EN HAUSSE

Stellantis (+0,80% à 14,02 Euros) dévoile un chiffre d'affaires proforma en hausse de 14% au premier trimestre, à 37 milliards d'euros, avec des volumes globaux plus élevés, des effets prix nets positifs, un meilleur mix marché et produits, partiellement compensés par des effets de change négatifs. Le groupe, né en janvier de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a écoulé 1,618 million de véhicules sur la période (+12%) malgré la perte en production de 190.000 unités liée à la crise des puces.

Veolia (+1% à 26,26 Euros) annonce pour le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros, en progression de 2% en données courantes et de 3% à périmètre et change constants, grâce notamment à des prix en hausse dans les déchets et à une activité énergie dynamique. Le groupe publie dans le même temps un résultat net courant part du groupe de 188 millions d'euros (+59,8%) et un Ebitda de 1.078 millions en hausse de 11,2% en données courantes et de 8,7% à périmètre et change constants.

Orpea (+0,60% à 107,55 Euros) : le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 enregistre une croissance de +4,7% pour atteindre 1.027 ME, résultant de la contribution des acquisitions notamment en France, et d'une croissance organique de +1%.

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-0,30% à 45,70 Euros) : Bombardier annonce la vente de sa participation de 3,1% pour un montant de 506,2 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Cette participation avait été acquise lors du rachat pour 5,5 milliards d'euros de ses activités ferroviaires par Alstom l'an dernier.

Axa (-0,60% à 23,56 Euros) publie un chiffre d'affaires en baisse de 3% au titre du premier trimestre, à 30,7 milliards d'euros, tandis que le groupe a accru son ratio de solvabilité dans un environnement toujours marqué par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Le chiffre d'affaires de l'assureur a ainsi reculé de 3% en données publiées, mais a progressé de 2% en données comparables. Le ratio de solvabilité du groupe a augmenté de 8 points, à 208%, par rapport à la fin décembre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Erytech, Crédit Agricole d'Ile-de-France, Hopscotch Groupe, LNA Santé, AST Groupe, IGE+XAO, Assystem, Sidetrade.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Safran avec un cours cible ajusté à 146 euros.

Jefferies est à l'achat sur BNP Paribas avec une cible qui grimpe à 69 euros, tandis que Berenberg repasse de 'vendre' à 'conserver' en ciblant 48 euros.

AlphaValue repasse à alléger sur Dassault Systèmes en ciblant un cours de 180 euros.

INFOS MARCHES

Valneva annonce une fourchette de prix pour son projet d'ADS.

EN BREF

CGG : Sercel engage des négociations exclusives avec LISS - Low Impact Seismic Sources.

Nicox : partenariat avec Laboratorios Grin au Mexique.

Rallye : le Tribunal de commerce approuve la modification du plan de sauvegarde.

Global Bioenergies : lance sa marque de maquillage dès juin.