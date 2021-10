Ouverture Paris : le CAC40 engage un rebond d'environ 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 4 séances de baisses lors des 5 dernières, la tendance est au rebond en Bourse de Paris ce matin où le CAC40 progresse d'environ 1%, se hissant au-dessus des 6.500 points à 6.565 points.

L'espoir d'un compromis temporaire à Washington pour éviter le risque de défaut de paiement des Etats-Unis rassure les investisseurs, alors que les démocrates ont déclaré qu'ils pourraient accepter une offre républicaine de suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre. De quoi repousser l'échéance...

Les marchés sont aussi soutenus par le repli des prix du pétrole, même s'ils restent haut perché! Sa vive progression ces derniers jours a nourri les craintes d'une flambée de l'inflation et d'une intervention plus rapide que prévu des banques centrales pour réduire leurs mesures de soutien. Les résultats de l'enquête mensuelle ADP ont montré mercredi un nombre de créations d'emplois dans le secteur privé nettement supérieur aux attentes...

WALL STREET

A l'issue d'une séance volatile, la Bourse de New York a terminé en hausse, mercredi, grâce à des avancées politiques en vue de relever le plafond de la dette aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année, suite à une proposition de dernière minute faite par les Républicains.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,3% à 34.416 points (après un recul de près de 1% en début de séance), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,41% à 4.363 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,47% à 14.501 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Résultats du commerce extérieur - Importations et exportations - août. (08h45)

- Réserves officielles de change - septembre. (08h45)

- Balance des paiements - août. (08h45)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Indice Halifax britannique des prix des maisons. (08h00)

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1555$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,07$. L'once d'or se traite 1.760$.

VALEURS EN HAUSSE

LDC (+1% à 101,50 Euros) affiche au premier semestre de son exercice 2021-2022 (période de mars 2021 à fin août 2021) des ventes de 2.396,1 ME, en hausse de 12,9% (+10,8% à périmètre identique et taux de change constant) sur un an. Les volumes commercialisés progressent de 7,5% et de 5,3% à périmètre identique.

VALEURS EN BAISSE

Gaussin (-0,80% à 6,16 Euros) réalise une augmentation de capital par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs. Cette opération est avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle porte sur un montant brut total de 12,168 millions d'euros. Ce montant inclut la souscription de HRS - Hydrogen-Refueling-Solutions d'un montant de 7 ME. Le prix de souscription, de 6,2 euros par action nouvelle, fait ressortir une décote moyenne pondérée d'environ 9,69% par rapport aux cours de clôture de l'action de la société lors des 20 séances de bourse précédant sa fixation.

Veolia (-0,45% à 26,45 Euros) annonce le succès de l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros dans le cadre du processus de rapprochement avec Suez. Elle donne naissance au champion mondial de la transformation écologique. "Le succès de cette augmentation de capital ainsi que le soutien des actionnaires existants, reflété par le très fort niveau de souscription, confirment la très forte adhésion du marché à l'opération", commente la management. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1er octobre 2021, la demande totale s'est élevée à plus de 193 millions d'actions, soit près de 4,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 175,4%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Quantum Genomics, Paulic Meunerie, Klarsen, Makheia, Cogra, Vente-unique.com

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- HSBC passe d''alléger' à 'conserver' sur Hermès et relève son objectif de 1000 à 1250 euros.

- HSBC rehausse sa recommandation sur Edenred à 'acheter' et revalorise le titre de 48,5 à 55,25 euros.

- Citigroup relève son opinion sur Valeo à 'neutre' avec une cible ajustée de 23 à 25 euros.

INFOS MARCHES

Atari quitte le Nasdaq de Stockholm le 22 octobre.

EN BREF

Abionyx Pharma : résultats précliniques positifs.

MRM cède 2 actifs.