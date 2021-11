Ouverture Paris : le CAC40 encore plus haut?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue ce matin autour de son point d'équilibre d'hier en clôture, en très modeste hausse à 9h30 : +0,05% à 7.155 points. L'indice parisien reste sur 5 hausses consécutives et sur 13 hausses lors des 14 dernières séances! Une performance qui l'a porté sur deux nouveaux records hier : en clôture à 7.152,60 points et en séance à 7.164,27 points. Des niveaux susceptibles d'être de nouveau rapidement battus!

Hier, la progression des ventes au détail aux Etats-Unis le mois dernier, en dépit d'une inflation au plus haut depuis plus de 30 ans, a rassuré les marchés. Mais paradoxalement, un tel indicateur pourrait encourager la Réserve fédérale à réduire davantage ses mesures de soutien.

WALL STREET

La Bourse de New York est repartie de l'avant mardi, après la publication d'une forte hausse des ventes de détail aux Etats-Unis en octobre (+1,7% sur un mois), qui montre que les Américains continuent pour l'instant de consommer malgré la forte hausse des prix. Les valeurs de consommation et les technologiques affichent les plus fortes hausses, tandis que Tesla (+4%) a rebondi après une chute de plus de 17% en 6 séances. Le pétrole a fini en ordre dispersé après un rapport de l'AIE suggérant que la hausse des prix du brut tire à sa fin. Les taux sont restés tendus et le dollar a poursuivi son ascension, au plus haut depuis juin 2020.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,15% à 36.142 points, approchant de son record du 8 novembre à 36.432 pts, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,39% à 4.700 pts, juste en dessous de son record du 8 novembre (4.701 pts). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,76% à 15.973 pts, tout près de son record du 8 novembre (15.982 pts).

ECO ET DEVISES

France :

- Créations d'entreprises - octobre. (08h45)

- Index bâtiment, travaux publics et divers de la construction - août. (12h00)

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1307$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,96$. L'once d'or se traite 1.854$.

VALEURS EN HAUSSE

GenSight Biologics (+8,60% à 6,67 Euros) rapporte aujourd'hui le cas d'un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé, ayant partiellement recouvré sa fonction visuelle après traitement optogénétique avec GS030. Le traitement optogénétique GS030, qui combine thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à la patiente de percevoir et de compter des objets un an après l'injection de la thérapie génique de GS030. La patiente participe à l'essai clinique de phase I/II PIONEER en cours de GS030, tout comme un autre patient dont la récupération partielle a été publiée dans la revue Nature Medicine en mai 2021. La patiente avait été diagnostiquée avec une rétinopathie pigmentaire 20 ans avant le recrutement dans l'étude, et était à peine capable de percevoir la lumière au moment de l'injection.

METabolic Explorer (+0,60% à 6,20 Euros) : À la suite de la détection d'un écart de fonctionnement d'une unité de distillation, METEX avait communiqué le 16 septembre dernier sur la suspension de la production de son usine de Moselle. METabolic Explorer annonce aujourd'hui que les travaux effectués pour reprendre rapidement la production sur le site ont porté leurs fruits. Le niveau de stabilisation atteint début novembre, de l'ordre de 40% de la capacité totale, a permis la reprise des livraisons de PDO à DSM pour le marché de la cosmétique, dès le mercredi 10 novembre, conformément au plan de marche précédemment indiqué.

VALEURS EN BAISSE

Pierre et Vacances Center Parcs (-4% à 6,74 Euros) : poursuit sa chute après avoir confirmé hier avoir reçu une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Cette offre, actuellement en cours de discussion avec le Groupe et son actionnaire majoritaire, demeure notamment soumise à l'accord des créanciers financiers sur le schéma envisagé. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Foncière Volta, Ober, Total Gabon

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Fearnley débute le suivi de TechnipEnergies avec un avis 'achat' et une cible de 21 euros.

INFOS MARCHES

Ivalis : retrait obligatoire le 25 novembre.

EN BREF

Thales : 6 M$ pour accélérer sa capacité de fabrication d'armes guidées.

Nicox : extension de la couverture du brevet pour le NCX 4251.

OSE Immuno : 1er patient dans la phase 2 de Tedopi en combinaison avec Opdivo.

Crypto Blockchain Industries : Une première vente de NFTs pour United at Home.

Alpha MOS : Biffa Polymers acquiert un second nez.

Archos : partenariat avec Ossia.

genOway : signe un contrat cadre majeur avec un leader pharmaceutique international.

Cnova : nouveau Directeur Administratif et Financier.