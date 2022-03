Ouverture Paris : le CAC40 encaisse des prises de bénéfices après l'envolée d'hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices s'accentuent sur le Marché parisien au fil des minutes, le CAC40 cédant 1,70%, revenant 6.275 points. Un reflux logique après l'envolée d'hier (+7,13%), le CAC40 a ainsi signé sa plus importante performance depuis novembre 2020 (+7,57%) qui avait alors salué l'arrivée des vaccins face à la Covid-19.

Les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie, à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la croissance économique sont loin d'avoir disparu, même si les investisseurs semblent avoir opté pour un répit après la lourde chute des marchés d'actions depuis l'offensive russe.

A suivre aujourd'hui, la réunion de la Banque centrale européenne. Les investisseurs attendent de voir comment l'institution parvient à trouver un équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien. Autre rendez-vous du jour : les chiffres de février de l'inflation américaine.

WALL STREET

Wall Street a terminé en nette hausse mercredi, saluant un reflux des cours du pétrole, qui ont corrigé de plus de 10% après leurs récents sommets, dans l'espoir d'un apaisement dans la crise ukrainienne. L'invasion russe se poursuit sur le terrain, mais une voie étroite vers un compromis est apparue depuis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir "tempéré" sa demande d'intégrer l'Otan et que Moscou a réagi en estimant que "certains progrès ont été réalisés"...

A la clôture, le Dow Jones a regagné 2% à 33.286 points, ressortant de la zone de correction des 10% où il était tombé depuis lundi. L'indice large S&P 500 a repris 2,57% à 4.277 pts, mais perd encore plus de 10% sur son record du 3 janvier. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il est remonté de 3,59% à 13.255 pts, ramenant sa chute à environ 17% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1058$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 113,61$. L'once d'or se traite 1.991$.

VALEURS EN HAUSSE

Maisons du Monde (+4,80% à 19,05 Euros) publie des ventes annuelles solides à 1.307 millions d'euros, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. Les ventes en ligne ressortent à 435 millions d'euros, soit 33% du total des ventes et +13,1% vs 2020. L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. Le bénéfice par action ressort à 1,72 euro (BPA hors cession de Modani de 1,52 euro) avec 90 millions d'euros de flux de trésorerie disponible (contre 53 millions d'euros en 2020). Le groupe propose le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action (ratio de distribution de 36% sur la base du BPA hors cession de Modani).

Jacquet Metals (+6,60% à 21,70 Euros) Service a bénéficié d'un environnement favorable caractérisé par une demande bien orientée et par la hausse des prix des matières premières. Son chiffre d'affaires progresse de +44% à 1,97 milliard d'euros (+62% au 4e trimestre à 527 millions d'euros). La marge brute est en hausse de +60% à 526 ME représentant 26,7% du chiffre d'affaires (24% un an plus tôt). L'Ebitda courant s'établit à 201 ME, représentant 10,2% du chiffre d'affaires (10,5% au 4e trimestre à 55 ME) contre 4,6% en 2020. Le résultat net part du groupe s'établit à 121 ME (dont 38 ME au 4e trimestre), contre 11 ME en 2020.

SMCP (+4,90% à 6,50 Euros) : l'EBIT ajusté ressort en forte croissance à 95,3 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 7 ME en 2020. Le Résultat net est aussi en forte hausse à 23,6 ME. La direction souligne la génération d'un Free cash flow record à 69,8 ME et insiste sur la structure financière robuste et la forte baisse du ratio d'endettement net à 2,5x l'EBITDA ajusté 2021, contre 7,1x au 31 décembre 2020.

Eurazeo (+3,50% à 67,65 Euros) annonce des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 42% sur 12 mois à 31 MdsE. Les lLvées de fonds ressortent en hausse de 80% à 5,2 MdsE. Les commissions de gestion sont en progression de 27% à 309 ME, dont +38% pour les tiers. Les Fee Related Earnings (FRE) ressortent en hausse de 30% à 93 ME. L'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'établit à 117,8 euros, en croissance de 40% dividende inclus. Il sera proposé à l'assemblée des actionnaires la distribution de 3 euros par action avec un dividende ordinaire de 1,75 euro, en hausse de 17% et un dividende exceptionnel de 1,25 euro, "compte-tenu des excellents résultats de l'année".

Tikehau (+10% à 23,20 Euros) : le résultat net part du Groupe pour 2021 s'élève à 319 ME, en nette amélioration par rapport à 2020, reflétant la forte dynamique des différentes activités. Au 31 décembre 2021, les fonds propres consolidés part du Groupe s'établissent à 3 MdsE et la trésorerie consolidée atteint 1,1 MdE, contre 845 ME à fin décembre 2020. La dette financière à fin décembre 2021 s'élève à 1,3 MdE avec un ratio de gearing de 43%. La distribution de dividendes est de 1 Euro par action pour 2021 sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 18 mai 2022. Ce montant est deux fois supérieur à la distribution de 0,50 Euro par action réalisée au titre de l'exercice précédent.

VALEURS EN BAISSE

JCDecaux (-2,30% à 20,52 Euros) : le chiffre d'affaires ajusté ressort en hausse de 18,7% à 2.744,6 Millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté est de 18,5%. La Marge opérationnelle ajustée s'inscrit à 422,3 Millions d'euros, en hausse de +280,6 millions d'euros sur un an. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, est de 16,3 Millions d'euros, en hausse de +369,2 Millions d'euros sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à -14,5 Millions d'euros, en hausse de +590 Millions d'euros sur un an. Le cash-flow disponible ajusté est de 211,5 Millions d'euros, en hausse de +49,6 Millions d'euros sur un an. Le groupe proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2022. En matière de prévisions, le chiffre d'affaires organique au T1 2022 est attendu au-dessus de +40%.

Vivendi (-0,20% à 11,22 Euros) a réalisé au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,702 Milliards d'euros, en hausse de 8,7% sur un an. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires ressort à 9,572 Milliards d'euros, en progression de 10,4% en données publiées et de 8,6% en données organiques, grâce principalement à la croissance des revenus de Canal+ (+5,2%) et au rebond de ceux d'Havas (+10,8%) et d'Editis (+18,1%). Le bénéfice opérationnel ajusté a été multiplié par 2,3 à 690 ME sur la période. Vivendi annonce par ailleurs avoir inscrit une charge de 728 Millions d'euros liée à la dépréciation de sa participation dans Telecom Italia dans ses comptes 2021.

GL Events (-1,50% à 15,40 Euros) : le chiffre d'affaires ressort à 741,2 ME en progression de 54,6% par rapport à l'exercice précédent. Après un 1er semestre très impacté par les restrictions administratives, l'activité s'est accélérée au 2nd semestre. L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit à 120,3 ME vs -21 ME pour l'exercice 2020 soit une marge d'EBITDA de +16,2%. Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 s'établit à 64,2 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 18 ME contre -74,3 ME en 2020, soit une marge nette de 2,4%.

Haulotte (-1,30% à 4,50 Euros) publie des résultats annuels "en ligne avec les dernières prévisions". Le groupe fait état d'un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 495,8 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change de 16,6 millions d'euros (3,3% des ventes), à comparer à un niveau de 11,9 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a plus que triplé à 11,4 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 5,8 millions d'euros, contre une perte de 27,4 ME un an avant. Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 8,1 millions d'euros, contre une perte de 26 ME en 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Altamir, Somfy, TFF, Compagnie Lebon, Verimatrix, Société de la Tour Eiffel, Damartex, Boiron, Sword, Neurones

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays relève sa recommandation sur Icade à "surpondérer", contre "sous-pondérer" et abaisse son objectif de cours sur Danone de 76 à 66 euros.

Kepler Cheuvreux repasse de 'conserver' à 'acheter' sur ABC Arbitrage en ciblant un cours de 8,50 euros.

Jefferies est à l'achat sur Thales avec un cours cible ajusté à 133 euros.

INFOS MARCHES

Atari lance une augmentation de capital de 12,5 ME.

EN BREF

Navya : accord avec le ministère des Transports d'Arabie Saoudite.

STMicroelectronics lance ses circuits intégrés durcis aux radiations pour satellites.

CNP Assurances : négociations pour céder CNP Partners à Mediterráneo Vida.

Eurobio : nouveau test pour la détection des variants Omicron BA.x, BA.2 et Delta du SARS-CoV-2.

Voltalia annonce la mise en service sa centrale solaire Stavria.