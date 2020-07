Ouverture Paris : le CAC40 en retrait modéré

LA TENDANCE

Les 5.000 points ont été brièvement enfoncés ce matin à 4 998,42 points au plus bas, avant que l'indice parisien ne repasse finalement au-dessus de ce niveau symbolique, cédant environ 0,50%. Le net recul des actions américaines hier soir pèse sur la tendance à Paris ce matin.

L'inquiétude demeure forte face à la résurgence des nouveaux cas d'infections par le coronavirus aux Etats-Unis et au retour de mesures de confinement dans plusieurs autres pays. De quoi limiter l'attrait pour les actifs risqués. La question sanitaire pose donc toujours question aux Etats-Unis alors que la Californie a fait état d'un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 pour le deuxième jour d'affilée. De son côté, la Floride a annoncé être à court de lits disponibles dans les unités hospitalières de soins intensifs.

Face au risque que fait peser une deuxième vague sur l'économie américaine, le vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida a assuré mardi que la banque centrale américaine n'allait pas rester inactive, même si un retour en récession n'était pas le scénario de base. "Nous avons mis en place beaucoup de mesures d'adaptation ; il y a plus que nous pouvons faire, il y a plus que nous allons faire", a-t-il déclaré à CNN International. Il n'y a "aucune limite" sur le nombre d'obligations que la banque centrale américaine peut acheter, a-t-il dit encore ajouté.

WALL STREET

La cote américaine redonne finalement du terrain ce mardi, consolidant sa forte progression de la veille et de nouveaux sommets au Nasdaq. Le S&P500 termine en repli de -1,08% à 3.145 pts, alors que le Nasdaq redonne 0,86% à 10.343 pts. L'indice historique DJIA cède 1,51% à 25.890 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,62% à 40,35$. Le Brent recule de 0,72% à 42,81$. L'once d'or avance encore de 0,79% à 1.804$.

Le marché s'est montré plus prudent dans les derniers échanges, alors que le nombre de décès liés au coronavirus aux USA a dépassé la barre des 130.000. Les Etats-Unis sont le pays le plus frappé par le virus avec 2,94 millions de cas recensés depuis le début de l'épidémie selon l'Université Johns Hopkins, pour 130.312 morts.

ECO ET DEVISES

L'économie française, qui s'est "assez nettement" redressée près de deux mois après le début du déconfinement, devrait se contracter de 9% cette année, selon une nouvelle estimation publiée mercredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut de la France devrait chuter de 17% au deuxième trimestre selon l'Insee - une estimation identique à celle établie en juin- et il devrait ensuite rebondir d'environ 19% au troisième trimestre.

France :

- Production industrielle. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.794$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1275$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,95$.

VALEURS EN HAUSSE

Nacon (+4,55% à 5,75 Euros) annonce un accord de licence global avec Microsoft pour la conception et la distribution d'accessoires sous licence officielle pour consoles Xbox et PC.

TechnipFMC (+2,85% à 6,68 Euros) a annoncé mardi la signature d'un contrat de plus d'un milliard de dollars avec la compagnie Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte.

VALEURS EN BAISSE

Figeac Aero (-0,10% à 3,98 Euros) enregistre un chiffre d'affaires de 445,1 ME en progression de +4% et de +1% à périmètre et taux de change constants. Au 31 mars 2020, l'EBITDA courant ressort à 69 ME, soit un taux de marge de 15,5% en repli de 220 pb intégrant l'évolution de la parité euro/Dollar, les impacts négatifs de l'immobilisation du B737 Max et la baisse d'activité contrainte du mois de mars liée au Covid-19. Le résultat net de l'exercice 2019/20 s'élève à -13,8 Me. Ce résultat ne prend pas en compte l'impact fortement négatif de la revue en cours des actifs sous IAS 36.

Air Liquide (-0,60% à 131,25 Euros) a signé un contrat de long terme avec Steel Dynamics, un des plus grands groupes de production d'acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à la nouvelle aciérie à four électrique de SDI implantée à Sinton, au Texas.

SMCP (-0,60% à 4,09 Euros) a obtenu un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 140 millions d'euros, avec une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 années additionnelles.

Groupe ADP (-1,70% à 91,95 Euros) : Le trafic total est en baisse de 98% en mai 2020, par rapport au mois de mai 2019, avec 0,6 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 97,8% par rapport au mois de mai 2019 avec 0,2 million de passagers accueillis.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis, Osmozis, Implanet

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC débute le suivi de Pernod Ricard et de Remy Cointreau à 'conserver'. HSBC ajuste son avis d'achat à conserver sur Iliad.

JP Morgan reste 'neutre' sur Alstom avec un cours cible de 38 euros.

INFOS MARCHES

Europlasma : tirage de la 8e tranches d'OCABSA.

Verallia : le paiement du dividende en actions a été privilégié.

Valeo : des fonds gérés par BlackRock pointent à plus de 5% de capital.

EN BREF

Genfit : deux nouveaux administrateurs.

Gaumont consolide son activité aux Etats-Unis.

Valbiotis : feu vert pour lancer la phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM-63.

Boosheat dévoile son plan Efficiency 2022.

Groupe ADP finalise la 2e partie de sa prise de participation dans GMR.

Drone Volt : contrat en Hongrie.

Elis boucle l'acquisition de Kings Laundry.