Ouverture Paris : le CAC40 en passe de signer de nouveaux records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le CAC40 a mis fin, hier, à six séances consécutives de hausse (-0,21%), il n'en a pas moins inscrit un nouveau record en séance, à 7.181,55 points. Un niveau duquel se rapproche l'indice parisien ce matin touchant 7 178,38 points à la faveur d'une progression de 0,50%... Le record en clôture, datant de mercredi, à 7.156,85 points, pourrait lui aussi être battu en fin d'après-midi.

L'ambiance est toujours favorable sur les marchés. La séance s'annonce toutefois calme en l'absence d'indicateurs mais les investisseurs suivront les interventions publiques de plusieurs dirigeants de banques centrales tout au long de la journée. En premier lieur Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ce matin, au Congrès bancaire européen de Francfort, puis de Huw Pill, l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, à la mi-journée, et de deux dirigeants de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller et Richard Clarida, dans l'après-midi.

WALL STREET

Malgré des hésitations initiales, la Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets jeudi, grâce aux valeurs technologiques et aux valeurs de consommation, après des statistiques montrant la solidité de la reprise aux Etats-Unis. Les nombreuses bonnes nouvelles sur le front des entreprises ont fait passer au second plan les craintes liées à l'inflation et à la nouvelle vague de coronavirus en Europe. Apple (+2,85%) a inscrit un nouveau record et a retrouvé sa place de 1e capitalisation boursière mondiale devant Microsoft (+0,6%).

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,17% à 35.870 points, mais le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux sommets historiques. L'indice large S&P 500 a ainsi gagné 0,34% à 4.704 pts, un nouveau record après celui du 8 novembre à 4.701 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,45% à 15.993 pts, là aussi un nouveau record.

ECO ET DEVISES

France :

- Taux de chômage en France. (07h30 : Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail (résultats de l'enquête emploi), troisième trimestre.)

- Prix du pétrole et des matières premières importées - octobre. (12h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Discours de Christine Lagarde à Francfort. (09h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1357$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,17$. L'once d'or se traite 1.867$.

VALEURS EN HAUSSE

CNP Assurances (+0,10% à 21,60 Euros) : Le Chiffre d'affaires s'est inscrit à 23,6 MdsE au 30 septembre, en hausse de 26,3% (+29,2% à périmètre et change constants), avec une bonne dynamique de l'activité épargne/retraite sur l'ensemble des zones géographiques : Le Chiffre d'affaires en Unités de Compte (UC) en France est en hausse de 69,1% (+84,6% pour La Banque Postale) pour un taux d'UC de 28,9% dans la collecte. Le Résultat brut d'exploitation ressort à 2.235 ME, en hausse de 4,9% (+7,5% à périmètre et change constants). Le résultat net part du groupe est de 1.010 ME, soit +10% (+11,2% à périmètre et change constants). Le taux de marge du groupe sur affaires nouvelles s'inscrit à 14,3% (+2,1 pts par rapport à fin 2020). Le taux de couverture du SCR Groupe est de 216% (+8 pts par rapport à fin 2020).

Plastivaloire (+1,35% à 6,02 Euros) réalise sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, un chiffre d'affaires de 677,2 ME, en croissance de +7,6% et de +9,4% à taux de change constant, un niveau en ligne avec le dernier objectif fixé entre 670 ME et 680 ME. Le 4ème trimestre est en recul de -15,3% à 142,9 ME, fortement impacté par la pénurie mondiale de composants électroniques, qui contraint de nombreux clients, notamment les constructeurs automobiles, à ralentir leur cadence de production ou à enchaîner des périodes de stop & go dans leurs centres de production depuis mi-mars.

VALEURS EN BAISSE

ArtMarket.com (ex-Artprice.com) (-15% à 13,42 Euros) : 4ème séance de chute après l'envolée précédente liée aux ambitions de la société sur le marché des NFTs...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Amplitude Surgical

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur la Société Générale avec un cours cible ajusté en hausse de 38 à 42 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant 15 euros sur ING.

INFOS MARCHES

Nexity : programme inédit de rachat d'actions à impact ESG.

Paulic Meunerie : augmentation de capital réservée de 1,1 ME.

Focus Home Interactive : augmentation de capital réservée aux salariés.

EN BREF

Cellectis et Cytovia étendent leur partenariat en Chine.

Artmarket confirme son ambition dans les NFT.

Madvertise est entrée en discussion exclusive avec Vectaury.