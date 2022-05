Ouverture Paris : le CAC40 en nette baisse pour débuter la semaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La chute de New York vendredi, tant à Wall Street (-2,77% pour le Dow) qu'à Times Square (-4,17% pour le Nasdaq) et celle, certes plus modeste, de Tokyo ce matin (-0,11%), n'annonçaient rien de bon pour l'ouverture parisienne. Et le CAC40 a logiquement débuté dans le rouge dans les premiers échanges. Il revient sur les 6.450 points peu avant 9h30, cédant 1,20%.

Le début de semaine est riche en statistiques : les PMI manufacturier en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que la confiance des consommateurs en zone euro, seront analysés ce lundi, avant les chiffres du chômage en Allemagne demain. Mercredi, ce sera au tour des PMI services d'être publiés en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que les créations d'emplois non-agricoles de l'agence privée ADP. Vendredi, les investisseurs se tourneront vers les Etats-Unis avec les chiffres du chômage.

Coté BCE, Christine Lagarde doit intervenir mardi, avant un membre de la BCE jeudi et ils pourraient confirmer le timide resserrement monétaire de la banque centrale, en commençant par la baisse des rachats d'actifs et une probable hausse de taux à venir en juillet.

WALL STREET

Fin de mois sous tension à Wall Street ! Le Dow Jones a perdu 2,77% à 32.977 points, tandis que l'indice large S&P 500 est retombé de 3,63% à 4.132 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rechuté de son côté de 4,17% à 12.334 pts. Le Nasdaq affiche ainsi un repli de 13% sur le mois écoulé, sa plus mauvaise performance depuis novembre 2008 !

Les investisseurs délaissent depuis le début d'année les actions à forte croissance, craignant que le resserrement monétaire de la Fed n'affecte les bénéfices futurs. L'indice VIX de la volatilité est remonté de 1,5% à 30,5 points. L'indice de la peur" reste ainsi bien supérieur à sa moyenne mobile à 200 jours (21).

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0855$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 108,36$. L'once d'or se traite 1.953$.

VALEURS EN HAUSSE

Ose Immuno (+2,80% à 7,19 Euros) : a annoncé la délivrance d'un nouveau brevet européen sur CLEC-1.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-0,90% à 33,78 Euros) : le Conseil d'administration d'Orpea a nommé Laurent Guillot Directeur Général; il prendra ses fonctions le 1er juillet. Il sera notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre "le plan d'amélioration et de transformation destiné à construire le Nouvel ORPEA".

Airbus (-0,80% à 104,70 Euros) : Qantas Airways a annoncé avoir conclu un contrat avec pour l'acquisition de 12 avions A350-1000 capables d'effectuer des vols sans escale entre Sydney et Londres, ainsi que 40 autres appareils afin de renouveler sa flotte. Selon la compagnie aérienne, "les conditions de marché s'améliorent, avec un rebond plus rapide qu'attendu de la demande domestique, de quoi envisager un retour au bénéfice à compter du 1er juillet prochain". Les premières livraisons des A350-1000 sont attendues en 2025.

Elis (-2,20% à 13,45 Euros) annonce ce jour l'acquisition de 100% de Centralvaskeriet A/S ("Centralvaskeriet") au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022.

Maurel & Prom (-0,10% à 4,34 Euros) : A la suite d'un incident survenu le jeudi 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, et la suspension de ses activités de réception et d'export, M&P a dû réduire progressivement sa production sur le permis gabonais d'Ezanga, (jusqu'à 4 000 b/j en 100% actuellement). L'opérateur du terminal travaille actuellement à la remise en route de ses installations. La reprise de la production sur Ezanga vers son niveau normal pourrait ainsi intervenir dans les prochains jours. Des solutions d'export alternatives sont par ailleurs déjà en cours d'examen, afin d'accélérer si besoin le retour à la normale de la production d'Ezanga.

AB Science (-5% à 10,05 Euros) annonce un déficit opérationnel de 13,8 millions d'euros en 2021, soit une réduction des dépenses de 6,4% par rapport à 2020. La trésorerie était de 8,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, à laquelle s'ajoute le financement de 7,5 millions d'euros conclu en février 2022 et 7,1 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Prologue, M2i, TTI, Dolfines, Proactis, CRCAM Languedoc, CRCAM Sud Rhône Alpes, CRCAM Normandie-Seine, Ober, Idsud, IntegraGen, Encres Dubuit, Vergnet, Financière Marjos, Waga Energy, Pixium Vision, Ikonisys, Aquila, Acheter-Louer.fr, NSE, SMAIO, Barbara Bui, Orege, Gold by Gold, Weaccess, DMS Group, DBT, DLSI, Mint, Coil

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste positif sur le dossier ENI.

INFOS MARCHÉS

Nexans lance un programme de rachat d'actions.

DBT : nouvelle recharge obligataire pour 1 ME.

Vinci : émission d'actions réservée aux salariés.

EN BREF

Hoffmann Green Cement va fournir Duret Immobilier.

Obiz annonce la finalisation de l'acquisition d'Adelya.

Coface présente une bonne solvabilité.

Robertet acquiert Omega Ingredients.

Damartex se développe dans le maintien à domicile des seniors.