Ouverture Paris : le CAC40 en hausse marquée, Legrand et le Credit Agricole à la fête

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances de baisse, le marché parisien repart vigoureusement de l'avant ce jeudi. Vers 9h30, le CAC40 affiche un gain de plus de 1,2% à 7.207 points. L'annonce d'un ralentissement de l'inflation en Allemagne, sur un plus bas de cinq mois, apporte un certain soulagement alors que la lutte contre l'envolée des prix à la consommation par les Banques centrales est le sujet majeur du moment dans les salles de marché. Par ailleurs, si l'agenda macro est quasi vide de part et d'autre de l'Atlantique ce jeudi, une avalanche de résultats, dans l'ensemble de bonne facture, soutient également la tendance. A Paris, Legrand, Vinci, le Credit Agricole se distinguent.

La parité euro / dollar atteint 1,0749$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,3$. L'once d'or se traite 1.883$.

VALEURS EN HAUSSE

* Legrand s'envole de 8% à 88,3 euros, les investisseurs saluant la solide publication du groupe industriel. La firme a dégagé l'an passé un bénéfice net de 1 milliard d'euros (+10,5%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,2% à 8,34 MdsdE. La progression organique des ventes est de +9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Le résultat opérationnel ajusté est de 1,7 MdE, en hausse de 18,7%, et la marge opérationnelle ajustée s'établit à 20,4%. A 1,5 MdE, la marge brute d'autofinancement représente 17,8% des ventes en 2022, en baisse d'un point par rapport à 2021. Le Conseil d'administration de Legrand proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2023 le versement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2022, soit une croissance de +15,2% par rapport à 2021.c

* Orpea (+7,1% à 2,2 euros) a été notifiée du franchissement à la baisse par Canadian Pension Plan Investment Board (" CPPIB ") des seuils légaux de 20% et 15% des droits de vote, 10% du capital et des droits de vote et 5% du capital de la Société, suite à la cession sur le marché par CPPIB de 7.424.188 actions entre le 2 et le 7 février 2023. À la suite de cette cession, CPPIB (qui détenait 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote de la Société) ne détient plus que 1.950.000 titres de l'exploitant de maisons de retraite, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote de la Société.

* Ipsen (+5% à 103 euros) a dévoilé, au titre de son exercice 2022, un BPA des activités en hausse de 18,4% à 10,51 euros, et une marge opérationnelle des activités en retrait de 0,3 point à 36,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 14,4% à 3,02 milliards.

* Lacroix bondit de 4,4% à 33,2 euros après un exercice record. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires 2022 de 707,8 ME, en hausse de 41,1%, porté par l'intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l'année ressort à 163,1 ME. Le Groupe affiche ainsi une croissance à périmètre constant soutenue à +8,6%, reflet d'une très bonne dynamique commerciale en France comme à l'international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d'approvisionnement en composants électroniques.

* Credit Agricole (+4,3% à 11,7 euros) a dévoilé des comptes plus solides que prévu au quatrième trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Sur les trois mois clos fin décembre, la banque (Crédit Agricole S.A) a enregistré un bénéfice net en hausse de 9% à 1,56 milliard d'euros pour un Produit net bancaire de 5,97 MdsE, en hausse de 2,7%. Les charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de 4,3% à 3,56 MdsE et les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 443 ME. Le ratio CET1 full-loaded ressort à 11%.

* Vinci (+2,3% à 106,7 euros) dévoile des comptes annuels en nette amélioration et globalement conformes, voire légèrement supérieurs, aux attentes du marché. Le géant du BTP et des concessions a réalisé en 2022 un EBITDA de 10,2 milliards d'euros, contre 7,9 MdsE en 2021 et 8,5 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires consolidé de 61,7 MdsE, en hausse de 25% à structure réelle et de 11% à structure comparable. Les variations de périmètre, concernant essentiellement l'intégration de Cobra IS, acquis fin 2021, ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 12,5%. Les variations de change ont un impact positif de 1,5%, en raison de l'appréciation du dollar américain et de nombreuses autres devises par rapport à l'euro. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 6,8 milliards d'euros, en forte croissance par rapport à ceux des derniers exercices (4,7 MdsE en 2021 et 5,7 MdsE en 2019). Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 4 euros par action, payable entièrement en numéraire.

* Unibail-Rodamco-Westfield (+1% à 62,2 euros) a publié un bénéfice par action (BPA) ajusté courant à 9,31 euros en 2022, en hausse de 34,7%, contre un consensus à 9,14 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Société Générale (-0,1% à 26,6 euros) a fini la séance de mercredi en repli de 5% à 26,6 euros à Paris. La banque, qui a dévoilé ses comptes 2022 mercredi matin, se retrouve dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles. "SG Americas Securities a reçu une demande d'information de la US Securities and Exchange Commission concernant l'usage de moyens de communication non-autorisés par SGAS pour la conduite de ses opérations et sa conformité avec les obligations d'archivage et de contrôle en la matière. Cette enquête fait suite à un certain nombre d'accords conclus en 2022 par d'autres institutions financières avec les régulateurs touchant à des problématiques similaires. SGAS coopère dans le cadre de cette enquête", a indiqué la banque.