Ouverture Paris : le CAC40 en hausse avant l'emploi américain

(Boursier.com) — Le CAC40 revient non loin des plus hauts en séance d'hier, à 6.577 points (+0,35%). Une petite hausse, alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi américain publiés en début d'après-midi et qui constituent le juge de paix de la séance du jour! Les investisseurs les analysent sous l'angle inflationniste devant déterminer la future politique de la Fed. En attendant, le Marché devrait patienter avec cette petite hausse initiale, toujours sous les 6.600 points.

Hier, à la veille donc de la publication du rapport sur l'emploi de juin, les chiffres hebdomadaires de l'emploi US ont réservé de bonnes surprises, avec des inscriptions au chômage repassées sous la barre des 400.000. Pour la semaine close au 26 juin, ces inscriptions ont ainsi atteint 354.000, en repli de 51.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 388.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 392.750, en baisse de 6.000.

La Bourse américaine a entamé le second semestre d'un bon pied, le S&P 500 terminant jeudi sur un nouveau record, tandis les deux autres grands indices ont frôlé les leurs. L'annonce d'une baisse plus forte que prévu des demandes d'emploi aux Etats-Unis la semaine dernière a confirmé le dynamisme de l'économie à l'entrée de l'été. Les indicateurs d'activité manufacturière sont aussi ressortis solides en juin. Le pétrole a poursuivi son ascension, après l'annonce d'un report à vendredi de la réunion de l'Opep+ sur ses quotas de production.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,38% à 34.633 points, à seulement 0,4% de son dernier record inscrit le 7 mai dernier, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,52% à 4.319 pts, un nouveau record donc. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,13% à 14.522 pts, à 6 petits points de son record de mardi.

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1848$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,79$. L'once d'or se traite 1.775$.

Latecoere (+4,44% à 1,93 Euro) annonce la signature d'un protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers actuels et futurs et son actionnaire majoritaire. Aux termes du protocole de conciliation la société Latécoère s'est engagée à procéder à une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant minimum de 162,5 millions d'euros, dont le prospectus devra faire l'objet d'une approbation par l'AMF. Il prévoit également l'obtention par la société de nouveaux prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur d'un montant en principal de 130 millions d'euros, le rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et le report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.

Advicenne (+4,70% à 7,74 Euros) annonce que la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l'agence britannique du médicament, a accordé l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal (ADV7103) au Royaume-Uni, pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).

EssilorLuxottica (+0,40% à 153,62 Euros) a finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100 % de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019. Grâce à la réalisation de l'opération envisagée par le contrat de cession de bloc, EssilorLuxottica bénéficie à présent d'un "contrôle prédominant" (overwegende zeggenschap) sur GrandVision et se retrouve dans l'obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde des actions de GrandVision, conformément aux règles de droit néerlandais applicables aux offres publiques. EssilorLuxottica entend retirer GrandVision de la cote de la Bourse Euronext d'Amsterdam. Le prix de vente par action sera de 28,42 euros et correspond au montant par action payé par EssilorLuxottica dans le cadre du contrat de cession de bloc.

Korian (-2,50% à 30,96 Euros) : plus forte baisse sur le SRD ce matin.

Argan.

Berenberg porte son objectif sur Trigano de 200 à 230 euros ('achat').

Bigben Interactive annule 2,6% du capital.

Capgemini et Qualcomm collaborent dans la 5G.

Eurazeo finalise sa participation dans Aroma-Zone.

Believe et TuneCore testent la plateforme Discovery Mode de Spotify.

Icade Santé acquiert une clinique SSR auprès d'Orpea pour 28 ME.

Vallourec : le Conseil d'administration confirme Edouard Guinotte pour PDG.

Jacques Bogart : signature de la reprise de 41 fonds de commerce de Nocibé.