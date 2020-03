Ouverture Paris</b> : le CAC40 efface le rebond de fin de semaine dernière, pluie d'avertissements!

Ouverture Paris : le CAC40 efface le rebond de fin de semaine dernière, pluie d'avertissements!

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est de retour sous les 3.900 points cédant plus de 4% environ dans les premiers échanges. C'est tout le terrain récupéré jeudi et vendredi derniers qui s'envole. Une pluie d'avertissements a alimenté le "newsflow" depuis la clôture de vendredi : Vinci, Total, TF1 Saint-Gobain, Airbus, Icade, Kering, Vallourec, Schneider Electric... Tous avertissent, prennent des mesures fortes et parfois même profitent du fait que les AG ne se soient pas encore tenues pour couper un dividende (Airbus).

Sur le plan sanitaire, le bilan n'a cessé de s'alourdir au cours du week-end, des premiers cas ont été confirmés dans plusieurs pays d'Afrique, la Grèce est entrée en confinement ce lundi matin et la chancelière allemande Angela Merkel a été placée en isolement dimanche après avoir été en contact avec

un médecin infecté. En France, 112 morts samedi et aussi dimanche ont été comptabilisés, l'Italie a connu une décrue du nombre de morts et une décélération de l'accroissement du nombre de cas hier, mais le phénomène reste à confirmer.

L'inquiétude des investisseurs vient aussi des Etats-Unis où les élus démocrates du Sénat ont bloqué hier un projet de loi qui aurait permis d'injecter plus de 1.000 milliards de dollars dans l'économie américaine dans le cadre de programmes destinés à aider les entreprises affectées par le coronavirus et les salariés qui ont perdu leur emploi. De son côté, l'UE devrait lever aujourd'hui les conditions des critères de Maastricht, les déficits budgétaires étatiques devant de toute façon s'envoler étant donné les mesures annoncées.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une nouvelle baisse vendredi, portant le plongeon du Dow Jones à 17% sur la semaine et à 30% depuis le début de l'année... Malgré un rebond jeudi et vendredi matin, les indices sont repartis en nette baisse à la clôture, alors que la pandémie de coronavirus continue de s'étendre et de paralyser l'économie mondiale.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 4,55% à 19.173 points, repassant sous les 20.000 points. L'indice large S&P 500 a chuté de 4,34% à 2.304 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 3,79% à 6.879 pts. Le cours du pétrole WTI, qui avait flambé jeudi de 24%, un record de hausse sur une séance, a rechuté de plus de 10%.

L'once de métal jaune s'échange à 1.494$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0705$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 26,13$.

Wavestone (+1,60% à 17,88 Euros) explique rester pleinement opérationnel malgré les mesures de confinement en vigueur dans beaucoup de pays. Wavestone continue ainsi à délivrer la grande majorité de ses missions dans de bonnes conditions en dépit des circonstances. Le cabinet entend également maintenir une activité commerciale intense, en l'orientant vers les clients qui conservent du potentiel et vers les offres qui correspondent à leur actualité.

Orange (+0,30% à 11,16 Euros) attend un EBITDAaL 2020 "stable positif". Le Cash-Flow Organique des activités télécoms 2020 devrait être supérieur à 2,3 milliards d'euros.

Airbus (-9,65% à 57,63 Euros) a signé une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et a suspendu ses prévisions pour 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui paralyse le secteur du transport aérien. L'avionneur européen a annoncé lundi une série de mesures pour renforcer ses liquidités et son bilan face à cette crise parmi laquelle le retrait de la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action soit une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros ; et la suspension du financement volontaire des retraites complémentaires. "Grâce à ces décisions, l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux besoins de trésorerie supplémentaires liés au Covid-19", déclare Airbus, qui affirme disposer d'environ 30 milliards d'euros de liquidités.

Icade (-7,30% à 67,80 Euros) : étudiera au cas par cas, la mise en place des mesures de place qui ont été recommandées par les associations de bailleurs (FSIF notamment) pour passer cette période difficile (report temporaire de loyer). Concernant Icade Promotion (8% du CFNC du groupe en 2019), la crise aura pour effet de décaler la commercialisation de nos opérations, en résidentiel notamment, pendant la période de confinement. La crise a pour effet également de décaler l'obtention des permis de construire. Certains chantiers connaissent dores et déjà du retard. Ceci impactera notamment le chiffre d'affaires à l'avancement d'Icade Promotion. Icade a confirmé le montant du dividende 2019 à 4,81 euros par action, et le paiement du solde, soit 2,40 euros, interviendra le 8 juillet.

Kering (-3,95% à 403,15 Euros) a déclaré vendredi ne pas exclure une baisse de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en données comparables, en raison de la pandémie de coronavirus, qui, selon le groupe français, ne remet toutefois pas en cause "les moteurs structurels" du développement du secteur du luxe.

Vallourec (-4% à 0,91 Euro) se déclare pour le moment incapable de quantifier l'impact des conséquences de la crise sanitaire actuelle cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole sur sa performance et ses objectifs 2020. L'inquiétude porte plus particulièrement sur l'Amérique du Nord où de nombreux opérateurs du pétrole et gaz non conventionnel annoncent leur volonté de réduire fortement leurs plans de forage. Vallourec suspend donc les prévisions.

Saint-Gobain (-6,60% à 17,49 Euros) : la guidance 2020 se trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact. Le Groupe fera un nouveau point lors de la publication le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.

TF1 (-4,25% à 4,86 Euros) : suspend ses objectifs annoncés en février dernier, "jusqu'à ce que la situation se clarifie". Le Groupe se dit malgré tout "confiant dans sa capacité à faire face". Il dispose d'une bonne situation financière avec peu d'endettement et un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales disponibles.

Schneider Electric (-6,25% à 65,36 Euros) : suspend aussi ses objectifs 2020, crise du coronavirus oblige. Le Groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent...

Bassac (ex-Les Nouveaux Constructeurs), Graines Voltz

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur SES en ciblant un cours de 7,15 euros.

Barclays remonte son avis de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur Publicis en ciblant un cours de 35 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Amundi, mais avec un objectif ajusté en baisse de 85 à 71 euros.

JP Morgan ramène son cours cible de 83 à 50 euros sur Faurecia et celui sur Michelin de 125 à 100 euros. Le même broker coupe son objectif de cours de 29 à 18 euros sur Plastic Omnium et celui sur Renault de 37 à 30 euros.

Mr.Bricolage sera transféré demain sur le marché Euronext Growth Paris.

Pharnext a identifié un grand nombre de médicaments fréquemment prescrits repositionnables pour lutter contre le COVID-19.

Bone Therapeutics obtient l'approbation de ses demandes d'essai clinique pour ses 2 candidats médicaments principaux.

Novacyt poursuit l'augmentation de ses capacités de production de tests.