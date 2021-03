Ouverture Paris : le CAC40 dépasse, l'espace d'un instant, les 6.000 points

(Boursier.com) — A 6 002,95 points, le CAC40 est brièvement repassé au-dessus des 6.000 points dans les premières minutes de cotations. La "respiration" du Marché parisien, qui a fait passé le CAC40 de 6.100 à 5.900 points, est-elle terminée? La tendance depuis hier après-midi le laisse suggérer. C'est en effet jeudi après-midi que l'indice parisien a enclenché la marche avant, pour finalement reprendre le terrain perdu en matinée et clôturer légèrement positif. A 9h30, il progresse de 0,50% à 5.985 points.

Wall Street a ouvert la voie hier, dopé par le Président Biden qui accélère les vaccinations et donc les espoirs de reprise économique mondiale. Le Dollar en profite logiquement face à l'euro, lequel souffre de la dégradation de la situation sanitaire en Europe. La devise européenne évolue à 1,1777, après être tombée la veille sous le seuil de 1,18 dollar pour la première fois en quatre mois. Le "dix ans" américain regagne lui près de deux points de base, à 1,6280% après un creux à 1,591% la veille.

De leur côté, les cours du brut reprennent des couleurs après leur fort repli de la veille, la perspective d'un blocage prolongé du canal de Suez après l'échouement d'un navire porte-conteneurs faisant craindre une réduction de l'offre.

A l'issue d'une séance très indécise, la Bourse de New York s'est finalement orientée à la hausse jeudi, les investisseurs se livrant à une chasse aux bonne affaires sur les valeurs les plus attaquées ces derniers jours. Les investisseurs ont salué les nouveaux signes de reprise économique, notamment sur le front de l'emploi. Les marchés ont aussi suivi la première conférence de presse de Joe Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche. Le président américain a notamment indiqué qu'il détaillerait le 31 mars son plan pour les infrastructures, et a relevé ses objectifs en matière de vaccination contre le coronavirus.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,62% à 32.619 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,52% à 3.909 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,12% 12.977 pts, après un recul de plus de 3% en 2 séances.

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (13h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (13h30)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (15h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1777 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,95$. L'once d'or se traite 1.727$.

EssilorLuxottica (+1,20% à 137,35 Euros) a conclu un accord d'acquisition du réseau de laboratoires Walman aux États-Unis. Walman a généré un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars US en 2020. Déjà partenaire d'EssilorLuxottica, Walman dispose d'un réseau de 35 sites répartis à travers les États-Unis, notamment des laboratoires de surfaçage de verres de prescription, ainsi que des centres spécialisés dans le matériel optique et d'autres produits de santé visuelle. Au sein d'EssilorLuxottica, Walman continuera de desservir le marché sous la marque Walman, offrant le même niveau de proximité, de services et de solutions auquel ses clients sont attachés.

PSB Industries (+0,80% à 18,60 Euros) dont l'action était suspendue sur la séance d'hier, fait savoir qu'une offre d'achat a été formulée par Alpha 20. L'investisseur est une entité agissant de concert avec plusieurs actionnaires familiaux de PSB, à savoir la famille Entremont, la famille Rosnoblet et Union Chimique qui détiennent de concert 78,38% du capital et 86,11% des droits de vote théoriques de PSB.

Focus Home Interactive (+6,70% à 70,20 Euros) annonce le relèvement de sa perspective de chiffre d'affaires annuel pour l'année 2020/21. À la suite des bonnes performances durant le quatrième trimestre, Focus Home Interactive relève son objectif de chiffre d'affaires annuel 2020/21 pour la seconde fois de l'année. La société s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 165 et 170 ME contre une fourchette comprise entre 150 et 160 ME qui avait été communiquée lors de ses résultats du premier semestre le 21 janvier 2021.

Bastide (-1,90% 49,05 Euros) : L'Ebitda progresse ainsi sensiblement à 43,6 ME, représentant près de 20% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant semestriel est également en hausse significative de +19,5%, à 18,8 ME. La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 8,5%. Le résultat opérationnel est quasi stable à 13,9 ME, pénalisé par diverses charges non courantes ponctuelles à hauteur de 4,9 ME, dont 2,8 ME de charges liées au renouvellement et au lancement de nouveaux contrats au Royaume-Uni et 2,1 ME de frais de restructuration et charges diverses. Après comptabilisation des frais financiers pour -4,5 ME et des impôts, le résultat net est en léger recul à 6,3 ME.

Lacroix, Evolis, Exacompta Clairefontaine, Forestière Equatoriale, Financière Moncey, Compagnie du Cambodge, Gascogne, Guillemot, Réalités, Burelle, Wallix, SIF Artois, Esker, Ateme, Sapmer.

Credit Suisse repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur Danone en ciblant un cours de 62 euros.

Jefferies conserve Safran avec un cours cible ajusté en hausse de 100 à 110 euros.

GenSight Biologics lève avec succès 30 ME.

DBT : financement en fonds propres de 200 ME.

Signaux Girod : transfert en vue vers Euronext Growth.

Capgemini finalise l'acquisition de RXP Services.

CNIM signe un mémorandum fixant les termes de restructuration financière avec l'Etat.

Lectra signe le contrat d'acquisition de Gerber Technology.

HRS : reçoit une commande de Plug Power.

Capgemini : Sogeti signe avec Amsterdam.