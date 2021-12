Ouverture Paris : le CAC40 débute sous les 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC40 a débuté la séance sous les 7.000 points et se retrouve autour de 6.980 points (-0,40%) à 9h30. L'attentisme fait son retour alors que la séance du jour doit livrer aux investisseurs les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et surtout aux Etats-Unis en début d'après-midi. Le Marché devrait réagir...

En Europe, l'inflation titille les investisseurs et surtout ses conséquences en termes de politique monétaire. La dernière réunion de l'année de la BCE, prévue jeudi prochain 16 décembre, sera particulièrement suivie par les marchés. La Banque centrale européenne devrait confirmer à cette occasion l'arrêt en mars 2022 de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP), une date qui avait été évoquée lors de sa réunion d'octobre.

WALL STREET

Après trois séances de hausse, la Bourse de New York a marqué le pas jeudi, sous l'effet de prises de bénéfices avant la publication, vendredi, de l'inflation en novembre aux Etats-Unis, qui pourrait frôler 7% après 6,2% en octobre. Le marché de l'emploi américain a continué de s'améliorer la semaine dernière, avec des inscriptions aux chômage au plus bas depuis... 1969 ! Les prises de risques sont aussi restées limitées à Wall Street dans l'attente de la réunion de la Réserve fédérale mardi et mercredi prochain, qui devrait accélérer son "tapering".

A la clôture, le Dow Jones a fait du surplace à 35.754 points (après un gain de plus de 3% de lundi à mercredi), tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,72% à 4.667 pts, après +3,5% en 3 séances. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,71% à 15.517 pts, après un rebond supérieur à 4,5% de lundi à mercredi.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1293$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,07$. L'once d'or se traite 1.775$.

VALEURS EN HAUSSE

Eurofins Scientific (+2,30% à 109,72 Euros) annonce un accord avec Transgenic Inc pour acquérir Genetic Lab, un fournisseur de tests basés sur la biologie moléculaire pour diagnostic, le développement de biomarqueurs et la découverte de médicaments. L'acquisition renforcera encore Eurofins en Asie et complétera son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique axé sur les tests génétiques spécialisés et avancés. G Lab emploie plus de 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2021.

bioMérieux (+2,10% à 124,60 Euros) communique aujourd'hui des informations sur le relèvement des perspectives 2021. En raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires 2021 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue au-dessus de 8% (précédemment entre 4% et 7%) et le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être supérieur à 780 Millions d'euros (précédemment supérieur à 700 Millions d'euros).

VALEURS EN BAISSE

Saint-Gobain (-0,75% à 60,74 Euros) a vendu son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Innelec Multimedia

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur AstraZeneca avec un cours cible ajusté en baisse à 10.000 GBp.

INFOS MARCHES

ALD et OVH intègrent le SBF 120 et le CAC Mid 60.

Bone Therapeutics : Nyenburgh Holding NV franchit les 5%.

Casino a cédé 3% de Mercialys.

Drone Volt : lance une augmentation de capital de 6 ME.

Groupe Bogart : émission obligataire de 30 ME souscrite.

Rémy Cointreau : fin du programme de rachat d'actions.

EN BREF

Egide : Les prises de commandes du groupe accélèrent au T4.