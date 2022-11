Ouverture Paris : le CAC40 débute le mois de novembre en boulet de canon !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 débute le mois de novembre en forte hausse de 1,6% à 6.370 points dans un marché calme, en attendant la nouvelle hausse des taux de la Fed mercredi qui va peut-être s'accompagner d'un discours (un peu) plus accommodant des responsables monétaires américains, les marchés auront repris pas mal de terrain en octobre, pas loin de 10% sur le CAC40... Notons que la rumeur ce matin d'une réouverture progressive des frontières en Chine a soutenu la tendance sur les marchés asiatiques avec un bond de 5% à Hong Kong et de 2,5% à Shanghai.

WALL STREET

A Wall Street, hier soir, le S&P 500 a reculé de 0,75% à 3.871 pts, le Dow Jones a reperdu 0,39% à 32.732 pts et le Nasdaq a redonné 1,03% à 10.988 pts. Une pause après le sursaut de vendredi, alors que les marchés boursiers ont été soutenus au cours des dernières semaines par un nouveau récit autour de la fameuse théorie du "pivot" de politique monétaire. Les opérateurs misent sur un basculement significatif de la politique monétaire dès le début de l'année 2023, avec tout d'abord un ralentissement du rythme de resserrement, puis éventuellement, un retour aux assouplissements monétaire si l'inflation le permet.

L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir désormais une probabilité de 89% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed après-demain, à l'issue de la réunion monétaire, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%... Notons que cette probabilité a sensiblement augmenté en quelques heures, suite aux chiffres européens préoccupants de l'inflation... Il s'agirait de la quatrième hausse de taux surdimensionnée de la Fed, réagissant avec vigueur à l'inflation record. Le même outil FedWatch donne pour le 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) des probabilités sensiblement équivalentes aux fourchettes de taux 4,25-4,5% (48% de probabilité) et 4,5-4,75% (47% de 'proba'). Autrement dit, la Fed augmenterait encore de 50 ou 75 pb ses taux à cette occasion. Le plafond pourrait être atteint lors des réunions de février ou mars 2023, avec des fourchettes maximales de taux entre 4,75 et 5% ou bien 5 et 5,25%.

Ce mardi seront révélés l'indice PMI manufacturier final d'octobre, l'ISM manufacturier américain, les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Mercredi, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, et donc bien entendu, le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell.

L'euro remonte en attendant proche de la parité à 0,9935/$. Le baril de Brent se négocie de retour sous les 94$. L'once d'or se traite à 1.633$ et le Bitcoin à 20.600$.

VALEURS A SUIVRE

Orpea remonte de 10% suivi de CGG (+8%) et de Mauna Kea

Cybergun (+8,5%) Le résultat net semestriel ressort bénéficiaire de 0,7 ME à fin juin 2022. Il intègre 1,3 ME de charges opérationnelles non courantes, liées essentiellement à la réorganisation opérationnelle du Groupe et aux variations de périmètre, compensées par un résultat financier de 1,3 ME lié à la variation de valeur de postes au bilan à la suite des variations de devises (sans impact sur la trésorerie).

Vallourec : +5% avec Balyo, Navya, Korian

Eramet : +4% avec Scor, Elior, Aramis

Hermes : +3,5% suivi de Kering, Valeo, LVMH, Dior

Lagardere : +3% en compagnie de Remy Cointreau, Renault, Worldline

Coil (+2,5%). Le spécialiste de l'anodisation de l'aluminium a vu les effets positifs de la croissance de son chiffre d'affaires et de l'évolution de son mix-produit vers la sous-traitance fortement obérés par l'augmentation des coûts de production (énergie et matières premières), qui impacte la marge brute du premier semestre 2022, en progression de seulement +2,9% par rapport à l'année précédente.

La hausse des charges de personnel (+5,1%) et des autres charges opérationnelles (+ 4%) ont également affecté la rentabilité opérationnelle de la société. L'EBITDA diminue ainsi de - 0,5 ME par rapport à l'année précédente et ressort à 2,5 ME pour représenter 18,1% du chiffre d'affaires, contre 24,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Après des amortissements en baisse de -0,4 ME à 1,5 ME, le résultat opérationnel s'établit à 1 ME, soit 7,2 % du chiffre d'affaires, contre 1,1 ME au premier semestre 2021 et une perte de 1,9 ME au premier semestre 2020. Le résultat net du premier semestre 2022 est bénéficiaire de 0,85 ME, contre 0,95 ME au premier semestre 2021 et une perte de 2,1 ME au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'établit à 6,7 ME, en progression de 5,3% par rapport à l'année précédente. Les ventes de sous-traitance décélèrent (-3,1%) tandis que les offres packagées sont en forte progression (+E 38,5%). En conséquence, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 20,7 ME, en croissance de +9,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, Coil reste prudente et anticipe la poursuite du ralentissement de la demande de sous-traitance sur la fin de l'exercice, alors que les distributeurs continuent de réduire une partie de leurs stocks. Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, la Société concentre ses opérations à court terme sur son site de Landen en Belgique, où les prix de l'énergie sont actuellement plus faibles, et s'appuie en appoint sur sa ligne 6 à haut rendement en Allemagne.

De manière générale, Coil indique s'organiser pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses résultats, en s'appuyant notamment sur la flexibilité de son outil industriel et la poursuite de l'optimisation de sa base de coûts. La société se dit confiante dans ses perspectives de développement à plus long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

Casino : +2% avec Amundi, Schneider, Pernod Ricard, Airbus, STM, TotalEnergies, Stellantis

Thermador Groupe (+1%) a bouclé l'acquisition de 100% des titres de la société DPI (Direct Pipe Industry) basée à Monaco pour un montant de 31 ME payé en cash. Un complément de prix d'un montant 5,16 ME pourrait être versé au début de l'année 2024, si le résultat opérationnel moyen atteignait 3,859 ME pour les années 2022 et 2023. CIC Lyonnaise de Banque et le Crédit Lyonnais ont accompagné Thermador dans cette opération en octroyant deux prêts bancaires à taux fixe sur une durée de 7 ans. DPI est depuis sa création en 2006 un spécialiste des canalisations plastiques (gaines, tubes, drains, raccords, etc.) pour les réseaux humides et secs. Ses produits sont utilisés pour l'eau potable, les eaux usées, l'irrigation, le drainage, les gaz et biogaz, les réseaux télécom et électriques. Ses clients sont des négoces spécialisés et les acteurs majeurs de la construction, des travaux publics et de l'irrigation. Ses fournisseurs stratégiques sont des entreprises de taille intermédiaire en Europe. Son chiffre d'affaires 2022 avoisinera 60 ME, réalisés à 98% en France. Le 30 juin 2022, sa trésorerie s'élevait à 8 465 KE comprenant de l'affacturage pour 14 512 KE. La dette bancaire s'élevait à 77 KE et les capitaux propres à 1 771 KE.

VALEURS EN BAISSE

Ose Immuno recule de 3%, suivi de SES Imagotag, Inventiva

Linedata : -1% avec Cegedim