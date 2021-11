Ouverture Paris : le CAC40 débute la semaine en hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'octroie un gain de 0,30% ce matin, autour de 7.140 points. Un rebond après deux séances consécutives de baisse, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la mi-octobre. Avant ces séances de jeudi et vendredi dernier, l'indice parisien restait sur 14 séances de hausse lors des 15 dernières. Un mouvement haussier l'ayant propulsé de records en records... Malgré la baisse, vendredi, il a aussi atteint 7.183,08 points en séance, son nouveau record historique à ce jour.

La hausse de l'ouverture prend une allure relativement timide, alors que la plupart des pays européens continuent d'enregistrer une hausse exponentielle du nombre de nouveaux cas de COVID-19, ce qui fait craindre des mesures sanitaires supplémentaires à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

Aux Etats-Unis, alors que de nombreux responsables de la Fed se sont exprimés ces dernières semaines pour la patience en matière de hausse des taux, face à une inflation jugée "transitoire", deux d'entre eux, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, et James Bullard, patron de la Fed de Saint-Louis, se sont montrés bien plus "faucons" ces derniers jours. Les marchés attendent par ailleurs la décision du président américain, Joe Biden, sur la reconduction ou non de Jerome Powell à la présidence de la Fed, qui devrait être annoncée avant la fête de Thanksgiving, jeudi.

WALL STREET

La dégradation de la situation sanitaire en Europe, où plusieurs pays ont pris des mesures (allant jusqu'au reconfinement général pour l'Autriche), a incité les investisseurs à vendre les valeurs cycliques pour se reporter sur les valeurs profitant des confinements, à commencer par les technologiques et les services de communication. Le Nasdaq a fini vendredi sur un nouveau record, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont corrigé, plombés par des cycliques comme Boeing (-5,8%), Chevron (-2,2%) et Dow Inc (-1,1%). Le pétrole WTI a chuté de plus de 3%, tandis que les taux se sont détendus, et que le dollar est reparti en hausse.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,75% à 35.601 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,14% à 4.698 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,40% à 16.057 pts, signant donc un nouveau record, son 46e depuis le début de l'année !

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1263$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,71$. L'once d'or se traite 1.845$.

VALEURS EN HAUSSE

Technip Energies (+1,50% à 12,53 Euros) et Svante ont conclu un protocole d'accord (MoU) pour développer la technologie de capture du carbone par absorbant solide de Svante et fournir des solutions intégrées, du concept à la livraison du projet. Le partenariat explorera les opportunités sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) et de la Fédération de Russie où la technologie de Svante serait sélectionnée par les clients finaux pour des projets industriels de capture de carbone, notamment pour le ciment et le calcaire, l'hydrogène bleu, les raffineries, la pétrochimie, l'acier, l'ammoniac et les usines de pâte à papier. La coopération sera mondiale pour les usines d'hydrogène bleu utilisant la technologie de reformage du gaz à la vapeur (SMR) de Technip Energies.

VALEURS EN BAISSE

Hoffmann Green Cement Technologies (-2,30% à 25,70 Euros) : annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, et d'une offre globale, portant sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles à émettre, soit un montant maximum de 25 ME sur la base du prix maximum de 25 euros par action tel que fixé par le Directoire de la Société le 19 novembre 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vitura

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 435 euros sur L'Oréal.

Exane BNP Paribas est à l'achat sur La Française de l'Energie avec un objectif de cours situé entre 31 et 46 euros.

INFOS MARCHES

Groupe Berkem veut lever 40 ME minimum et lance son IPO.

Waga Energy : exercice intégral de l'option de surallocation.

Visiodent : sortie de la cote en vue !

EN BREF

Airbus : CMA CGM commande 4 avions cargo A350F.

Adthink : un partenariat avec Geniee.