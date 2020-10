Ouverture Paris : le CAC40 débute en nette hausse !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse du jour prend de l'ampleur ce matin, avec un CAC40 grimpant de 1,40% à l'approche de 9h30 et se hissant à 4.870 points. Il s'affranchit des 4.800 points sauvés hier à la clôture.

Les indices PMI manufacturiers définitifs, pour le mois de septembre en Europe, et publiés en milieu de mâtinée, pourraient faire évoluer la tendance d'ouverture. Mais dans l'immédiat, les investisseurs ont été quelque peu rassurés par les avancées aux Etats-Unis à propos du nouveau plan de relance à l'économie. L'administration Trump a en effet proposé aux démocrates de la Chambre des représentants un nouveau programme de 1.500 milliards de dollars incluant le prolongement d'une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien, a déclaré mercredi le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows.

Les investisseurs américains ont par ailleurs été rassurés par des statistiques américaines supérieures aux attentes, notamment celle de l'enquête ADP sur l'emploi, de bon augure avant la publication, vendredi, du rapport mensuel du département du Travail.

WALL STREET

Wall Street est reparti de l'avant mercredi, dernière séance d'un mois de septembre qui a vu les trois principaux indices chuter, dans la crainte d'un essoufflement de la reprise économique dans un environnement sanitaire encore inquiétant. Mercredi, les investisseurs caressaient cependant l'espoir que les négociations entre l'administration Trump et les Démocrates déboucheront enfin sur l'adoption d'un nouveau plan de soutien de l'économie face aux conséquences du coronavirus. Mais la hausse s'est réduite en fin de séance, après que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a fait savoir qu'un accord n'était pas encore conclu...

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,20% à 27.781 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,83% à 3.363 pts, et que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,74% à 11.167 pts. Sur l'ensemble du mois de septembre, les trois indices ont cependant reculé, de 2,3% pour le Dow Jones, de 3,9% pour le S&P 500 et de 5,1% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI manufacturier final. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.888$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1747$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,37$.

VALEURS EN HAUSSE

STMicroelectronics (+5% à 27,58 Euros) dévoile ce matin un chiffre d'affaires net préliminaire du troisième trimestre de 2,67 milliards de dollars, en hausse de 27,8 % en séquentiel et 690 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. Les prévisions précédentes pour le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2020 étaient de 2,45 milliards de dollars, en hausse de 17,4 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base. " Nous avons clos le troisième trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires net au-dessus de notre fourchette de prévisions en raison de conditions de marché nettement meilleures que prévues tout au long du trimestre. La forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs ainsi que les programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat. Nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal de l'année 2020 au-dessus de 9,65 milliards de dollars. " a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Engie (+1% à 11,53 Euros) a annoncé mercredi soir qu'il acceptait la nouvelle offre de Veolia sur sa participation de 29,9% dans Suez, et a obtenu de Veolia un délai jusqu'à lundi prochain 5 octobre pour se prononcer formellement. Dans un communiqué, Engie a ainsi annoncé qu'il "accueille favorablement" l'offre de Veolia, relevée mercredi matin à 18 euros par action, contre 15,50 euros initialement, ce qui valorise cette participation environ 3,4 milliards d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Genfit (-13% à 4,25 Euros) : a accusé 53 ME de pertes au 1er semestre. La Trésorerie de Clôture est de 226 ME au 30 juin 2020 (contre 277 ME au 31 décembre 2019).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Hiolle Industries, DLSI, Riber, Intrasense, SCBSM, Damartex, Proactis, DMS, AB Science, Baccarat, Anevia, Delta Drone, Neolife, Prologue, Artea, M2i, Orège, O2i, Alpha MOS, Coheris, MBWS, Barbara Bui, Itesoft, Financière Moncey, SIF Artois, La Foncière Verte, Forestière Equatoriale, Claranova, Valbiotis, Cabasse, ASIT biotech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Berenberg passe à l''achat' sur Airbus et porte sa cible de 69 à 76 euros.

- Goldman Sachs dégrade Rubis à 'neutre' et diminue son objectif de 60 à 40 euros.

- Jefferies abaisse son objectif de cours sur Bouygues de 34 à 31 euros.

- Le Credit Suisse revalorise Kering de 540 à 585 euros.

INFOS MARCHES

DMS : intègre aujourd'hui l'indice EnterNext PEA-PME 150 d'Euronext.

Groupe EPC : modification de l'offre de rachat d'E.J. Barbier.

Damartex veut lever au moins 25 ME.

Geci International conclut son contrat de financement obligataire avec YA II PN pour 9,3 ME.

Credit Agricole : lance son augmentation de capital réservée aux salariés.

MGI Digital Technology : Konica Minolta monte à 42,31%.

Archos : les actionnaires valident le principe de restructuration de la dette BEI.

EN BREF

Bio-UV : levée de fonds de 7 ME.

Scor : Ian Kelly est nommé Directeur Financier.

Biocorp : alliance avec le groupe belge AARDEX.

Imerys investit 35 ME dans la production de graphite destiné au marché des batteries lithium-ion.

Worldline / Ingenico : feu vert de la commission européenne au projet d'acquisition.

Eiffage : un contrat de 64 ME pour la Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet.

CNIM : Bertin Technologies cède BEE à Naldeo Group.

Trigano : François Feuillet et Marie-Hélène Feuillet démissionnent.

Atos : finalise l'acquisition d'EcoAct.