Ouverture Paris : le CAC40 de retour sous les 6.700 points après les "minutes" de la Fed

(Boursier.com) — La correction subie par le CAC40 est nette en ce début de séance puisqu'il abandonne près de 2% à 6.650 points. Wall Street et notamment le Dow Jones avaient ouvert la voie, en décrochant après la publication des "minutes" de la Fed hier soir, qui laissent entrevoir plus précisément un début de retrait des mesures monétaires accommodantes.

La Fed est apparue divisée, mais la plupart de ses membres reconnaissent que le moment du 'tapering', la réduction des achats d'actifs, se rapproche. La plupart des responsables de la Fed ont ainsi estimé le mois dernier que l'économie américaine allait continuer son rétablissement et que les objectifs de la banque centrale, notamment en matière d'emploi, "pourraient être atteints cette année".

Plusieurs membres de la FED recommandent cependant de poursuivre le soutien monétaire jusqu'à ce que le marché du travail se montre suffisamment robuste. D'autres membres estiment illusoire de retrouver le niveau de plein emploi qui prévalait avant la pandémie et que les conditions favorables actuelles plaidaient pour un ajustement de la politique monétaire. Prochain épisode à Jackson Hole la semaine prochaine...

Les marchés américains ont opté pour la prudence ce mercredi. En attendant les Minutes de la réunion monétaire de la Fed, les marchés ont 'pricé' un début d'allègement du soutien monétaire de la banque centrale dans des contextes géopolitiques et sanitaires toujours tendus. Au fil de la séance, le repli des indices s'est accéléré. En clôture, le Dow Jones cède ainsi -1,08% passant sous les 35.000 pts à 34.960 pts. Le S&P 500 est dans un mouvement analogue, avec un recul de -1,07% à 4.400 pts. Le Nasdaq cède finalement -0,89% à 14.525 pts.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1673$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 67,21$. L'once d'or se traite 1.777$.

Air Liquide (+0,88% à 152,14 Euros) : brave la tendance négative sur les marchés ce matin et s'octroie une progression remarquée!

Stellantis (-1,65% à 17,66 Euros) / Renault (-2,45% à 31,55 Euros) : Toyota a perdu près de 4,5% ce matin à Tokyo après une information du 'Nikkei' évoquant une baisse de 40% de la production mondiale du géant automobile en septembre par rapport à ses prévisions initiales. Un ajustement à relier à la pénurie de semi-conducteurs et à l'épidémie de Covid-19. Toyota avait l'intention de construire environ 900.000 voitures le mois prochain, sur la base des plans établis en juillet, mais ce nombre a été ramené à environ 500.000 unités, précise le quotidien économique.

LVMH (-6,15% à 615 Euros) / Hermès (-3,80% à 1.235 Euros) / Kering (-6,35% à 672 Euros) : nouvelle baisse marquée pour les grands acteurs du luxe français en ce début de séance, toujours plombés par les inquiétudes relatives à un ralentissement de l'activité en Chine, principal marché de l'industrie. Le repli plus fort que prévu des ventes de détail dans le pays en juillet est venu renforcer ces craintes d'autant que la crise sanitaire est loin d'être terminée.

Rubis (-1% à 32,86 Euros) annonce que tous ses salariés sont sains et saufs en Haïti et que l'impact de la catastrophe sur les activités est limité. Ainsi, sur les 125 stations-service exploitées par Dinasa, une seule station reste non opérationnelle et trois autres ont déclaré des dommages mineurs. "Dinasa et Sodigaz ont fait preuve de résilience face aux difficultés rencontrées ces dernières années ; l'ensemble du personnel est opérationnel pour répondre aux besoins en carburant du pays dans un contexte où la logistique est un défi majeur", explique Rubis qui ajoute que la demande globale de carburant en Haïti devrait reste stable dans les semaines et les mois à venir.

CBO Territoria

AlphaValue passe de 'vendre' à 'réduire' sur Michelin et rehausse son objectif de 113 à 151 euros.

Bernstein reste à surperformance sur EssilorLuxottica, avec un objectif passant de 165 à 188 Euros.

Berenberg démarre le suivi de Teleperformance à l'achat en visant 425 Euros.

Néovacs : un dernier tirage de 2 ME met un terme au programme d'OCEANE-BSA.

Voltalia : la production de Kourou certifiée par le label PEFC.

Televerbier : les travaux de remplacement de la nouvelle télécabine Médran IV avancent.