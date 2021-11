Ouverture Paris : le CAC40 de retour proche des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances consécutives de baisse, le CAC40 continue son recul et même l'amplifie : il abandonne 1,25% et revient à 7.020 points peu avant 9h30. La respiration de marché, qui était presque réclamée par certains observateurs, tant la hausse avait été rapide (14 séances dans le vert lors des 15 dernières, avant la séance de jeudi dernier), semble se confirmer!

Les investisseurs se montrent un peu plus circonspects alors que la Covid-19 progresse à nouveau, en Europe notamment, et alors qu'ils ont finalement appris hier soir la reconduction de Jerome Powell. Peu après l'annonce par le président américain Joe Biden du 2e mandat de 4 ans à la tête de la Fed, et celle de Brainard comme son bras droit, Jerome Powell a pour sa part déclaré que "nous utilisons nos outils pour soutenir l'économie et un marché de l'emploi solide, mais aussi pour empêcher l'inflation de s'enraciner durablement".

Dans une intervention à la Maison Blanche en compagnie de Joe Biden, Powell a ajouté que "nous savons que l'inflation élevée pèse sur les familles, surtout celles qui ont le plus de mal à assurer leurs besoins essentiels comme l'alimentation, le logement et les transports".

Lael Brainard, gouverneure de la Fed et qui était pressentie pour remplacer Powell, a de son côté ajouté qu'elle était "déterminée à placer les Américains qui travaillent au coeur de ma tâche à la Réserve fédérale. Ce qui veut dire faire baisser l'inflation dans un moment où les gens sont concentrés sur leurs emplois et s'inquiètent de ce qu'ils pourront se payer avec leur salaire".

WALL STREET

Après un début de séance optimiste, la Bourse américaine a terminé sur une note prudente lundi en réaction à nouvelles tensions sur les taux d'intérêts, suivant la nomination de Jerome Powell pour un second mandat à la tête de la Réserve fédérale. Bien qu'apprécié des marchés, Powell est vu comme un peu plus "faucon" que sa rivale Lael Brainard, qui a cependant été nommée vice-présidente de la Fed par Joe Biden. La cote a été animée par deux grands projets de fusion-acquisition : Monster Beverage (+0,88%) chercherait à se rapprocher de Constellation Brands (-0,47%) et le fonds KKR (stable) a fait une offre d'achat à Telecom Italia (+30% à Milan).

A la clôture, le Dow Jones a fini proche de l'équilibre (+0,05%) à 35.619 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,32% à 4.682 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,26% à 15.854 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indices des prix des logements anciens - troisième trimestre. (08h45)

- indice Markit PMI manufacturier préliminaire en France. (09h15)

- indice Markit PMI préliminaire des services en France. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- indice Markit PMI préliminaire des services en Allemagne. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier en Allemagne. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire des services pour la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI composite de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI flash britannique des services. (10h30)

- Indice PMI flash manufacturier britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1237$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,05$. L'once d'or se traite 1.804$.

VALEURS EN HAUSSE

Orange (+0,20% à 9,88 Euros) : Orange Belgium a été choisi par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO SA, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 MdE pour 100% du capital.

Transgene (+10% à 2,84 Euros) et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information, des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA), annoncent des premières données positives de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes). Ces données démontrent l'immunogénicité du vaccin ainsi que les premiers signes d'activité clinique. Elles ont été générées dans le cadre de deux essais multicentriques de Phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou.

VALEURS EN BAISSE

Bureau Veritas (-4,45% à 28,39 Euros) informe avoir subi une cyber-attaque samedi 20 novembre 2021. " En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du groupe ont été immédiatement activées. De manière préventive, la décision a été prise de mettre temporairement nos serveurs et nos données offline, afin de protéger nos clients et l'entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives sont en cours ", annonce le groupe. Ces opérations génèrent une indisponibilité ou un ralentissement partiels des services de Bureau Veritas et de ses interfaces clients.

Trigano (-10% à 155,50 Euros) a poursuivi son développement à un rythme soutenu en 2020/2021. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,933 milliards d'euros en croissance de +34,3% par rapport à l'exercice précédent. L'activité de Trigano a été entrainée par la forte dynamique du marché du camping-car en Europe (+28,1% sur la saison). Le bénéfice net consolidé s'établit à 222,9 ME (139,6 ME en 2019-2020). Il croît de 59,7% par rapport à l'exercice 2020-2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Moulinvest, Freelance

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Société Générale repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Carmila en ciblant un cours de 14,20 euros, de 'conserver' à 'acheter' sur Icade (77 euros), de 'vendre' à 'conserver' sur Klepierre (20,40 euros) et de 'vendre' à 'conserver' sur Gecina (131,50 euros).

INFOS MARCHES

Teleperformance : Standard & Poor's a attribué la note 'BBB' contre 'BBB-'

Biophytis : structure de prêt de 10 ME avec Kreos Capital.

EN BREF

Plastic Omnium et AVL signent un accord stratégique dans l'hydrogène.

AB Science : approbation de la FDA pour évaluer AB8939 dans le traitement de la LMA.

Theraclion : un premier jalon en Asie.

TheraVet élargit sa gamme Biocera-Vet avec Innotere.

Bilendi acquiert le groupe respondi.