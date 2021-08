Ouverture Paris : le CAC40 de nouveau sous les 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Indécis dans les premiers échanges, le CAC40 passe sous les 6.600 points peu avant 9h30 (-0,20% à 6.590 points), pointant ainsi en direction des plus bas d'hier. Une séance qui a signé la 2ème plus forte baisse du marché parisien depuis le 1er janvier. Et la clôture (-2,43%) a fortement ressemblé à celle du 19 juillet dernier (-2,54%) avec ce sentiment que le marché était rattrapé par la crainte de l'annonce par la Fed de son début de ralentissement des mesures accommodantes... S'y est ajouté le fait que la Chine envisage un plan de redistribution de la richesse qui pourrait se traduire par une augmentation des impôts des plus riches. D'où les ventes massives de titres du secteur du Luxe qui pèsent fort dans le CAC40. Des valeurs qui repartent à la baisse ce matin, malgré un court rebond initial.

Après le 19 juillet, l'indice parisien avait aligné 5 séances consécutives de hausse, rattrapant et même dépassant le terrain perdu lors de cette séance. Difficile d'imaginer un tel scénario aujourd'hui : les prises d'initiatives devraient être limitées sur les marchés d'ici le symposium des banquiers centraux de Jackson Hole la semaine prochaine et l'intervention finale du président de la Fed, Jerome Powell, le 27 août.

WALL STREET

Wall Street limite finalement la casse ce jeudi, après un début de journée à haut risque. Le DJIA cède -0,19% à 34.894 pts. Le S&P 500 gagne +0,13% à 4.405 pts. Le Nasdaq se reprend de +0,11% à 14.541 pts. A l'image de Wall Street, les places boursières mondiales étaient sous pression ce jeudi, 'pricant' en partie un futur allègement du soutien monétaire de la Fed, en fin d'année ou au début de l'année prochaine,

Outre-Atlantique, les opérateurs ont pris connaissance d'une baisse plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis pour la semaine passée, au plus bas depuis mars 2020. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 14 août, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 348.000, en repli de 29.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 364.000.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

Canada :

- Ventes de détail. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1685$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,67$. L'once d'or se traite 1.786$.

VALEURS EN HAUSSE

Engie (+0,75% à 12,25 Euros) mettrait en vente son portefeuille géothermique en Indonésie, selon Bloomberg.

AB Science (+8,35% à 13,74 Euros) a relayé la publication dans la revue scientifique Acta Neuropathologica Communications d'un mécanisme pathogène déclenché par les mastocytes dans la moelle épinière de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui peut être ciblé par son candidat médicament masitinib. Ces résultats s'ajoutent au nombre croissant de preuves associant les mastocytes à un rôle pathogène dans les troubles neurodégénératifs en décrivant, pour la première fois, les caractéristiques des mastocytes spécifiques à la maladie (phénotype) et leur localisation précise dans la moelle épinière des patients autopsiés atteints de SLA, ainsi que le mécanisme des mastocytes pour induire des dommages aux motoneurones et/ou un dysfonctionnement vasculaire dans la SLA.

VALEURS EN BAISSE

Lagardère (-2,99% à 21,44 Euros) : pointe sur la plus haute marche des plus fortes baisses du SRD, après déjà un recul de -2,73% hier.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies dope son objectif à 387 euros sur L'Oréal et maintient son opinion à conserver.

Berenberg reste à l'achat sur Tikehau avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 Euros.

INFOS MARCHES

Néovacs : un dernier tirage de 2 ME met un terme au programme d'OCEANE-BSA.

EN BREF

OL Groupe : arrivée en prêt de l'international italien Emerson.