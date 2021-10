Ouverture Paris : le CAC40 de nouveau sous les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 repasse sous les 6.500 points, reculant de 0,50% à 6.485 points. Un recul initial dans le sillage de la tendance est négative observée sur les marchés asitiques alors que le chinois Evergrande doit faire des annonces sur une opération majeure. Le groupe Hopson Development, dont la cotation est suspendue, va racheter une participation de 51% dans la filiale d'Evergrande. Tokyo a cédé 1,13%, Hong Kong 2,30%. Les investisseurs ont par ailleurs constaté que la croissance économique chinoise, repartie en trombe après la première vague de coronavirus, est en train de flancher, malgré une demande intérieure et internationale très forte. Cette forte demande post-Covid-19, conjuguée au durcissement réglementaire des normes de pollution en Chine, ont entraîné des pénuries d'électricité et des perturbations dans les approvisionnements qui plombent la reprise.

WALL STREET

Après un début de séance volatil, vendredi, le mois d'octobre a finalement démarré du bon pied à Wall Street, où les trois principaux indices ont terminé en hausse, dans l'espoir que la pandémie de Covid-19 pourra être définitivement jugulée, après des annonces positives de Merck & Co (+8,4%) sur un nouveau médicament. Aux Etats-Unis, la publication d'indices d'activité solides et d'une forte confiance des consommateurs en septembre a fait passer au second plan les craintes liées à l'inflation, toujours élevée en août outre-Atlantique. Les taux se sont légèrement détendus, tandis que les prix du pétrole ont poursuivi leur ascension.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 1,43% à 34.326 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 1,15% à 4.357 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs a progressé de 0,82% à 14.566 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont cependant reculé respectivement de 1,4%, 2,2% et 3,2%, face à l'accumulation des risques ("tapering", inflation, pénuries, blocages budgétaires aux Etats-Unis...)

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

- Commandes de biens durables. (16h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1597$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,28$. L'once d'or se traite 1.760$.

VALEURS EN HAUSSE

Kaufman and Broad (+0,30% à 35,90 Euros) : Sur les 9 premiers mois de 2021, Kaufman réalise un chiffre d'affaires global de 889,4 millions d'euros hors taxes (HT), en progression de +35,3% par rapport à la même période de 2020 (657,4 ME HT). La marge brute des 9 premiers mois 2021 s'élève à 153,4 ME (121,6 ME en 2020), en hausse de +26,1%. Le taux de marge brute s'établit à 17,2%, en baisse de -1,3 pt par rapport à celui de la même période en 2020. Le résultat opérationnel courant s'établit à 66,2 ME (30,3 ME sur les 9 premiers mois de 2020). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 7,4% (4,6% à la même période en 2020). Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 45,3 ME sur les 9 premiers mois 2021 (19,6 ME à la même période en 2020). Les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts des minoritaires) s'élève à 13,6 ME (9 ME à la même période en 2020). Le résultat net - part du groupe ressort à 31,7 ME (10,6 ME sur les 9 premiers mois de 2020).

VALEURS EN BAISSE

Thales (-0,60% à 84,48 Euros) va étendre sa collaboration avec Microsoft... Le Groupe renforce son offre de supervision de la sécurité en proposant une solution intégrée basée sur Microsoft SaaS Sentinel. Thales rejoint par ailleurs l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) en tant que fournisseur de services de sécurité managés. MISA réunit des vendeurs indépendants de logiciels (ISV) et des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) ayant intégré leurs solutions à celles de Microsoft pour une meilleure défense face à la multiplication des menaces.

Argan (-0,20% à 103,40 Euros) : Au 3ème trimestre 2021, la foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts PREMIUM, a enregistré des revenus locatifs de 40,8 ME, en progression de +12% par rapport au 3ème trimestre 2020. A fin septembre 2021, les revenus locatifs cumulés atteignent ainsi 117 ME, en croissance de +10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance de 10% des revenus locatifs s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2020, ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l'année.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aquila, NFL Biosciences

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas repasse de "sous-performance" à "neutre" sur Eutelsat en ciblant un cours de 13 euros.

INFOS MARCHES

Auplata Mining Group suspendu!

Les Toques Blanches du Monde : transfert sur Euronext Growth.

Alan Allman Associates : renforcement de l'actionnariat salarié du groupe.

EN BREF

CGG : GeoSoftware vendu 95 M$.

Hoffmann Green Cement : contrat de distribution au Benelux.