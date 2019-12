Ouverture Paris : le CAC40 de nouveau sous les 5.900 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40, comme attendu, repasse sous les 5.900 points dans les premières minutes d'échanges ce matin (-0,35% à 5.890 points) comme annoncé par les indicateurs de préouverture.

Les investisseurs sont prudents alors qu'hier Wall Street était fermé. La menace de réponses fermes lancée par Pékin suite à la promulgation de la loi de soutien aux manifestants de Hong Kong les inquiète alors que lors des séances précédentes, ils voulaient miser sur la "dernière ligne droite" de négociations de la phase 1 entre les deux puissances, selon les termes même de Trump...

La Chine n'a toutefois annoncé aucune décision concrète pour l'instant et en reste aux menaces. En l'absence d'éléments, difficile pour les investisseurs d'y voir clair et les prises de risque, en l'état, s'annoncent limitées.

La Bourse de New York, fermée hier, ne rouvrira que pour une demi-séance aujourd'hui.

WALL STREET

La Bourse de New York était fermée hier en raison du jour férié pour Thanksgiving. Aujourd'hui, la séance sera écourtée.

Rappel des niveaux de clôture mercredi : le Dow Jones est à 28.164 points, tandis que l'indice large S&P 500 est à 3.153 pts. Le Nasdaq Composite, à 8.705 pts.

ECO ET DEVISES

Le PIB français a bien progressé de 0,3% au troisième trimestre, soit au même rythme qu'aux deux trimestres précédents. Les dépenses de consommation des ménages accélèrent (+0,4% après +0,2%) tandis que la formation brute de capital fixe reste dynamique (+1,2% après +1,3%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,6 point, après +0,5 point au trimestre précédent, précise l'Insee.

L'inflation accélérerait en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 1,0% en novembre, après +0,8% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulterait d'un dynamisme plus marqué des prix du tabac, des services et de l'alimentation, et d'une moindre baisse de ceux de l'énergie. En revanche, les prix des produits manufacturés baisseraient davantage qu'en octobre. Sur un mois, les prix à la consommation seraient en hausse de 0,1%, après une stabilité en octobre.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Clôture avancée du NYSE. (19h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi allemand. (09h55)

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Estimation préliminaire des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Italie. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.454$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1007$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,82$.

VALEURS EN HAUSSE

EOS imaging (+15,50% à 2,23 Euros) a obtenu l'homologation 510(k) de l'U.S. Food and Drug Administration (FDA) permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine.

VALEURS EN BAISSE

Peugeot (-0,50% à 22,13 Euros) : PSA s'apprête à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS et victime depuis plusieurs années d'une chute de ses ventes, selon Reuters qui cite un porte-parole du constructeur automobile français. Les ventes de PSA en Chine ont chuté de 32% l'an dernier à environ 263.000 véhicules, très loin du million d'unités visés plusieurs années plus tôt.

Vivendi (-0,15% à 24,88 Euros) : La bataille juridique qui oppose le groupe à Mediaset serait enfin en passe de s'achever. Selon des sources citées jeudi par 'Reuters', les deux groupes de médias et de communication seraient proches d'un accord, qui verrait le groupe français céder environ deux tiers de sa participation dans la firme italienne. Vivendi, qui contrôle actuellement 29% du capital de Mediaset, en céderait ainsi 20% à MediaForEurope (MFE), la holding aux Pays-Bas au sein de laquelle Mediaset prévoit de regrouper ses activités en Italie et en Espagne, selon deux sources citées par l'agence de presse.

Mersen (-0,70% à 29,75 Euros) acquiert la société GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie.

Plastic Omnium (-2,20% à 24,85 Euros) a confirmé jeudi ses prévisions 2019 tout en annonçant le report de sa journée investisseurs au 7 janvier au lieu du 6 décembre en raison de "l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France".

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Signaux Girod, Kumulus Vape, Tour Eiffel,Miliboo

ANALYSTES

Le Credit Suisse dégrade Air France KLM à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 9,37 euros à 8,85 euros.

EN BREF

Recylex : les discussions se poursuivent avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.

Stentys reçoit une nouvelle offre d'un fonds lié à Alpha Blue Ocean.

Clasquin : met en place un crédit syndiqué auprès de 8 banques.

Genfit : les actionnaires s'opposent à l'émission de capital au profit d'adhérents de PEE.

Groupe Tera intègre le laboratoire d'analyses Toxilabo.

Suez : Jean-Louis Chaussade quittera le Conseil d'administration en mai 2020.

MedinCell : la Fondation Bill & Melinda Gates accorde une grosse subvention.