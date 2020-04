Ouverture Paris : le CAC40 de nouveau proche de son "plus haut de rebond"

LA TENDANCE

Le CAC40 se hisse autour de 4.480 points dans la première partie de mâtinée ce matin (+1,80%), se retrouvant de nouveau tout proche des 4.500 points et donc des plus hauts du "rebond" d'après chute! Un niveau que l'indice n'a pas été capable de franchir et qui a jusqu'à présent toujours déclenché des prises de bénéfices.

Les investisseurs accueillent avec enthousiasme le "no limit" annoncé par la Banque du Japon (BoJ) qui a encore accru lundi son soutien monétaire à l'économie japonaise en augmentant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acheter en le multipliant par 3 pour le porter à l'équivalent de 170 Milliards d'Euros. Elle a aussi renoncé à son plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros) pour les rachats d'obligations souveraines!

Des annonces majeures et qui interviennent alors que sont attendues mercredi celle de la Réserve fédérale américaine puis celle jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Autres données majeures : les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre des Etats-Unis (mercredi) et de la zone euro (jeudi).

Côté entreprises, les "GAFAM" vont aussi être au rapport cette semaine. Apple, Amazon, Facebook, Microsoft partageront leurs perspectives...

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs continuant d'espérer que le pire est passé malgré une forte hausse des décès liés au Covid-19 aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques ont soutenu la cote vendredi et la confiance des consommateurs américains s'est dégradée légèrement moins que prévu en avril... Le FMI et l'OMC ont de leur côté tiré la sonnette d'alarme en appelant les gouvernements ne pas restreindre davantage les restrictions à l'exportation pour éviter de provoquer une récession plus grave que prévu.

A la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 1,11% à 23.775 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 1,39% à 2.836 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1,65% à 8.634 pts. Les titres Apple et Microsoft ont particulièrement fait monter ce dernier, grâce à des gains de respectivement 2,9% et 1,8%. Facebook gagne aussi 2,7%, et Twitter +3,2%.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.721$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0855$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 20,63$.

VALEURS EN HAUSSE

EDF (+0,70% à 6,75 Euros) : Moody's a abaissé la perspective de la dette d' de "stable" à "négative" en raison de la crise du coronavirus, qui a entraîné une baisse de la demande d'électricité et des prix de gros, et perturbé la maintenance des centrales nucléaires. Dans une note publiée vendredi soir, l'agence de notation financière américaine a précisé que la note de crédit de l'électricien public français est maintenue à A3 pour la dette à long terme et la dette senior non garantie.

Air France-KLM (+6,10% à 4,73 Euros) a obtenu vendredi l'engagement d'une aide de 7 milliards d'euros de la France, et de 2 à 4 MdsE du côté néerlandais, en vue de faire face à la crise du coronavirus qui paralyse le transport aérien. Une prise de participation de l'Etat français et néerlandais dans le capital du groupe, évoquée récemment dans la presse, sera envisagée dans une étape suivante après l'adoption par Air France KLM d'un plan de transformation.

Nexity (+3,45% à 27,58 Euros) continue de bénéficier d'une situation de trésorerie très solide, avec 762 millions d'euros de cash et 555 ME de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées. Néanmoins, par mesure de prudence, et en anticipant un impact de la crise sanitaire sur son Ebitda, Nexity a engagé des discussions avec ses partenaires bancaires, pour réaménager avec leur accord, ses principaux contrats de financement corporate.

VALEURS EN BAISSE

Alten (-0,40% à 64,85 Euros) : La croissance de l'activité s'établit à 7,3% au premier trimestre 2020, elle est de -0,1% en France et 13,2% à l'International. Avant un possible rebond au second semestre, l'activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. A périmètre et change constants, la croissance est de 4% et de 0,4% en France et 6,8% hors de France.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, Freelance.com, CRCAM Morbihan, CRCAM Languedoc, Hitechpros, Enertime, Groupe Bogart.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Saint-Gobain, mais avec un cours cible ajusté de 39 à 37 euros.

Citigroup repasse de 'neutre' à 'vendre' sur le groupe Accor.

AlphaValue est à l'achat sur Bureau Veritas, avec un cours cible ajusté à 24,10 euros.

INFOS MARCHES

Horizontal Software : Extens va prendre le contrôle.

EN BREF

Nexity : Alain Dinin réunira les fonctions de Président et de DG après le décés de J-P. Ruggieri.

Vivendi : LEGO annonce un partenariat avec UMG.

2CRSI : commande de Blade confirmée de 24,9 ME.