Ouverture Paris : le CAC40 dans le vert, sans grande conviction

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se hisse timidement à 5.635 points ce matin (+0,30%) dans les premiers échanges. Les publications de résultats débutent et le contexte sanitaire et politique, à la veille du départ de Donald Trump, n'incite pas à des prises de risque démesurées. C'est aussi ce jeudi que se tiendra la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui accaparera les attentions et qui d'ici là, devrait contribuer à limiter les prises de positions.

Côté valeurs, Alstom et Danone sont au centre des discussions du jour et les deux titres progressent après la publication du premier et les questions que suscite le deuxième avec Bluebell Capital Partners à la manoeuvre.

WALL STREET

La Bourse de New York était fermée hier en raison du Martin Luther King Day.

ECO ET DEVISES

En Allemagne, l'inflation au mois de décembre est ressortie à +0,5% sur un mois, après -0,8% en novembre. Sur un an, les prix ont reculé de 0,3%, comme attendu après -0,3% en novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a grimpé de 0,6% sur un mois.

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.840$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2097$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,09$.

VALEURS EN HAUSSE

Alstom (+1,80% à 46,53 Euros) a fait état d'une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et a confirmé ses perspectives pour son exercice en cours. Les revenus du groupe d'ingénierie des transports, qui finalisera le 29 janvier le rachat de la branche ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO , ont atteint 2,049 milliards d'euros, grâce au dynamisme des activités de matériels roulants et de signalisation qui ont compensé le repli dans les systèmes et services. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires d'Alstom ressort à 5,6 milliards d'euros, en baisse de 8% en données organiques mais "en ligne avec la trajectoire visée", a indiqué le groupe. Alstom a confirmé viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 milliards et 7,9 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée entre 7,7% et 8%.

Danone (+0,55% à 55,05 Euros) : Le fonds activiste Bluebell Capital Partners a acquis fin 2020 une participation au capital et réclame le départ du PDG du groupe agro-alimentaire français, selon le site internet de 'Challenges'. L'action Danone a grimpé lundi de 2% à la clôture suite à ces informations, surperformant le marché (+0,1% pour le CAC 40). Selon le magazine, le fonds basé à Londres a adressé une lettre aux dirigeants de Danone pour réclamer une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe, avec notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber. Bluebell conseille ainsi "d'envisager le départ" de M. Faber, et au passage de séparer les fonctions de président et de directeur général.

TechnipFMC (+0,75% à 10,12 Euros) a l'intention d'offrir un montant en principal global de 850.000.000 USD de billets de premier rang non garantis à échéance 2026 dans le cadre d'une offre privée. TechnipFMC compte utiliser le produit net de l'opération pour rembourser intégralement et résilier certaines des dettes existantes de TechnipFMC, payer les frais et dépenses liés au spin-off et fournir un fonds de roulement et à des fins générales d'entreprise à TechnipFMC.

Total (+0,70% à 37,23 Euros) a lancé une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d'euros : 1.5 milliard d'euros avec un coupon de 1.625% et une option de remboursement à 7 ans / 1.5 milliard d'euros avec un coupon de 2.125% et une option de remboursement à 12 ans. Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du groupe, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d'euros liés à l'acquisition des 20% d'intérêts dans la société Adani Green Energy Limited.

Groupe ADP (+0,50% à 96 Euros) : le trafic a diminué de 60,4% sur l'année 2020 avec 96,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 69,8% depuis le début de l'année. Pour Paris Aéroport seul, le trafic s'établit à 33,1 millions de passagers en 2020, soit une baisse de -69,4% par rapport à l'année précédente, dont 22,3 millions à Paris-Charles de Gaulle (-70,8%) et 10,8 millions à Paris-Orly (-66,1%). Le trafic a baissé de 62,2% au 1er semestre et de 76,1% au 2nd semestre.

VALEURS EN BAISSE

Theranexus (-20% à 17,80 Euros) : chute après l'annonce de la mise en place une ligne de financement en fonds propres d'un montant total maximum de 8,4 millions d'euros sur 12 mois par l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société (Obligations) intégralement réservée à IRIS. Les 3.360 bons ont été souscrits en totalité par IRIS, le 18 janvier. Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies, IRIS souscrira les Obligations sur exercice des Bons en 12 tranches d'un montant nominal de 700.000 euros chacune d'ici au 18 janvier 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Paragon ID, Arcure, Bourse Direct, HF Company

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve le dossier Legrand avec un cours cible ajusté en hausse à 76 euros.

Barclays repasse de 'sur-pondérer' à 'sous-pondérer' sur Covivio en ciblant un cours de 64 euros.

La SG repasse de 'conserver' à 'vendre' sur EssilorLuxottica en ciblant 116 euros.

INFOS MARCHES

Prologue : la filiale Alhambra IT obtient une subvention de 1,67 ME.

Energisme : augmentation de capital par placement privé pour 6 ME.

EN BREF

Ipsos annonce l'acquisition de Fistnet.

Esker obtient la certification ISO 14001:2015.

Orange : partenariat avec Côte Ouest Audiovisuel en Afrique de l'Ouest.

Séché Environnement acquiert Spill Tech en Afrique du Sud.

GTT reçoit sa première commande de 2021 de Samsung Heavy Industries.

Suez : acquisition des minoritaires de la co-entreprise de gestion de l'eau aux Canaries.

Lisi Aerospace : contrat renouvelé avec Boeing.

Eurobio Scientific complète sa gamme avec un test antigénique rapide.