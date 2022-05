Ouverture Paris : le CAC40 dans le vert avant l'inflation US

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond d'hier en Bourse de Paris (+0,51%) avait finalement perdu de sa vigueur au fil de la séance. Et paradoxalement, cela permet au CAC40 de débuter dans le vert aujourd'hui, revenant en effet sur ses niveaux du début de séance de mardi. Il progresse de 0,60% à 6.155 points. L'inflation au coeur des préoccupations depuis le début d'année, sera plus que jamais le thème central du jour!

La publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, en début d'après-midi, pourrait en effet rebattre les cartes en apportant des indications sur le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Une accélération surprise pourrait justifier les craintes des investisseurs sur une prochaine hausse de taux de la Fed de 75 points de base, une éventualité que le président de l'institution a pour le moment pratiquement écartée... A suivre donc !

A noter les bons débuts d'Alstom après la publication des comptes annuels ce matin. Le titre est particulièrement recherché.

WALL STREET

Au lendemain d'un brutal coup de tabac, la Bourse de New York a vécu une séance volatile mardi avant de finir en ordre dispersé, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation en avril aux Etats-Unis. Le Nasdaq a regagné près de 1% après avoir subi la veille une chute de 4,3%, mais le Dow Jones a terminé en léger recul dans un environnement toujours rempli de dangers, à commencer par des taux d'intérêts élevés, une économie chinoise au ralenti, une forte inflation et des risques liés au conflit en Ukraine. Le cours du pétrole WTI est retombé sous le seuil des 100$.

A la clôture, le Dow Jones a encore reculé de 0,26% à 32.160 points, après -2% lundi, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 0,25% à 4.001pts, après un plongeon de 3,2% la veille. Lundi, l'indice S&P 500 avait terminé sous le seuil des 4.000 points pour la première fois depuis le 31 mars 2021. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a regagné 0,98% à 11.737 pts après son plongeon de 4,3% lundi.

ECO ET DEVISES

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a atteint 7,8% sur un an en avril, a annoncé mercredi Destatis, l'institut fédéral de la statistique, confirmant sa première estimation. Par rapport à mars, l'inflation calculée aux normes harmonisées européennes (IPCH) ressort à 0,8%, un chiffre lui aussi inchangé par rapport à l'estimation initiale.

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0545$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 104,87$. L'once d'or se traite 1.838$.

VALEURS EN HAUSSE

Alstom (+4,60% à 24,04 Euros) : Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le groupe a enregistré 19,3 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires a atteint 15,5 milliard. Au cours de l'exercice fiscal 2021/22, le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 767 millions d'euros, équivalent à une marge opérationnelle ajustée de 5%. Le résultat net ajusté s'est élevé à 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. En tenant en compte de cet ajustement de (441) millions d'euros correspondant à la valeur comptable de la participation dans TMH, la perte nette ajustée est ressortie à 173 millions d'euros au 31 mars 2022. Au cours du second semestre de l'exercice fiscal 2021/22, le cash-flow libre a atteint 469 millions d'euros, soit un montant total de -992 millions d'euros pour l'exercice fiscal. Au 31 mars 2022, l'endettement net s'élevait à 2 085 millions d'euros, à comparer aux 899 millions d'euros de dette nette annoncé par le groupe au 31 mars 2021. Alstom bénéficie d'une liquidité de 5 060 millions d'euros et de capitaux propres s'élevant à 9 024 millions d'euros au 31 mars 2022.

Eiffage (+0,55% à 91,44 Euros) : Au 1er trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,4 milliards d'euros, en hausse de +10% par rapport au 1er trimestre 2021 (+9,1% pcc). Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 17,3 MdsE au 31 mars, en hausse de +3% sur un an (+6% sur 3 mois) et représente 13 mois d'activité des branches Travaux. Le Groupe confirme ses perspectives présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2021.

Elis (+3,10% à 14,25 Euros) : Au 1er trimestre, le chiffre d'affaires est en croissance de +26,5% à 832,8 millions d'euros. Le fort rebond de l'activité en hôtellerie se poursuit avec nombreux succès commerciaux et une bonne dynamique de prix malgré l'impact négatif du variant Omicron, essentiellement au mois de janvier dans le sillage de reports de certains événements professionnels. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2022, attendue entre +13% et +15%, est portée par le profil de croissance renforcé d'Elis, le rebond en Hôtellerie-Restauration et la dynamique des prix. Dans un contexte de très forte inflation des prix de l'énergie, la marge d'EBITDA 2022 est attendue à environ 33,5%. L'EBIT 2022 est attendu à environ 500 ME, en lien avec l'augmentation limitée des dotations aux amortissements. Le résultat net courant par action 2022 est escompté en augmentation de près de 40%, à environ 1,35 euro par action.

Thales (+0,85% à 117,80 Euros) : La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à Nexter, Arquus et Thales, regroupés en groupement momentané d'entreprises (GME) engin blindé multi rôles (EBMR), une commande de 88 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar et 302 véhicules blindés multi-rôles Griffon supplémentaires. Cette notification correspond à la tranche conditionnelle 4 (TC4) du marché EBMR dans le cadre du programme Scorpion.

VALEURS EN BAISSE

Oeneo (-1% à 14,35 Euros) réalise un excellent 4è trimestre 2021-2022, avec un chiffre d'affaires de 90,5 millions d'euros, en croissance de +18,7% par rapport au 4è trimestre 2020-2021 (+15,6% par rapport au 4ème trimestre 2019-2020). Celui-ci a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et a confirmé le retour à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques. Le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 d'Oeneo atteint 326,0 ME, soit une progression de +19,5% par rapport à l'exercice précédent (+12,2 % comparé à l'exercice 2019-2020). Pour la première fois, le Groupe franchit largement le cap des 300 ME de chiffre d'affaires, illustrant sa capacité à fidéliser ses clients et à prendre de nouvelles parts de marché grâce à son positionnement premium et sa couverture mondiale.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Claranova, Cabasse Group, NRJ Group, Bilendi, Ober, Fermentalg, Prismaflex, Vente-unique.com, Forsee Power, Saint Jean Groupe, Transgene, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Midcap Partners débute le suivi de Omer-Decugis avec un avis 'achat' et une cible de 11,5 euros.

INFOS MARCHÉS

Eureking lève 150 ME.

Delta Drone : nouveau tirage d'ORNAN.

Figeac Aéro : émission de capital réservé de 58,5 ME.

Cibox : l'AG devra voter sur le transfert vers 'Growth'

EN BREF

Tikehau Capital : rapprochement du SPAC Pegasus Entrepreneurs avec FL Entertainment.

TotalEnergies EP Gabon cesse la production après l'incident du Cap Lopez.

CGG : Petrobras 5 ans de plus sur Geovation.

Axa obtient l'agrément de l'ACPR pour opérer en réassurance.

Voyageurs du Monde acquiert le contrôle d'Eurofun Group.

Hoffmann Green Cement : premier immeuble totalement en béton décarboné.

Pharmasimple annule sa publication de chiffre d'affaires trimestriel.

Quadient lance sa solution YayPay en France.