Ouverture Paris : le CAC40 cherche une direction

LA TENDANCE

Beaucoup d'indécision et d'incertitudes en ce début de séance. Après avoir ouvert en baisse sous les 4.900 points et s'être redressé, passant dans le vert, jusqu'à 4.926 points, le CAC40 repart en territoire négatif à 9h30... L'indice parisien semble chercher une direction. Les nouvelles, inquiétantes durant tout le week-end, au sujet de la résurgence du Coronavirus alimentent l'inquiétude des investisseurs qui se disent toutefois qu'une 2ème vague serait mieux maîtrisée que la 1ère et que les économies en souffriraient sans doute moins...

Les derniers chiffres recensés font état de 500.000 morts à travers le monde pour la Covid-19 qui a infecté plus de 10 millions de personnes. Environ un quart des décès recensés jusqu'à présent ont eu lieu aux États-Unis. C'est bien au sein de la première économie mondiale que se pose la question de l'ampleur d'une seconde vague.

Dimanche, la Californie a ordonné de fermer les bars dans sept comtés, dont celui de Los Angeles, confrontée comme une dizaine d'autres Etats américains à une hausse record du nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Vendredi, le Texas et la Floride avaient eux aussi ordonné à tous les bars de fermer.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini la semaine dans le rouge vif, vendredi, face à un nombre record de nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis. Les valeurs bancaires, ainsi que Nike, Facebook et Twitter ont particulièrement souffert. Plus généralement, les investisseurs s'inquiètent de la flambée des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, qui fait peser des doutes sur le rythme de la reprise économique. Plusieurs Etats, dont le Texas et la Floride, ont dû suspendre le redémarrage de leurs activités, face à la flambée de coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,84% à 25.015 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 2,42% à 3.009 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 2,59% à 9.757 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont rechuté respectivement de 3,3% 2,9% et 1,9%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice flash espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- PIB final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.771$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1254$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 40,12$.

VALEURS EN HAUSSE

Airbus (+1,52% à 62,82 Euros) : Une activité réduite de 40% jusqu'à la fin 2021 ? Dans un entretien accordé au journal allemand 'Die Welt', Guillaume Faury indique s'attendre à devoir diminuer de 40% sa production au cours des deux prochaines années. "Nous ne pouvons pas nous déconnecter de l'évolution des compagnies aériennes", affirme le PDG d'Airbus. "Pour les deux prochaines années, 2020-2021, nous considérons que la production et les livraisons serons inférieures de 40% à ce que nous avions initialement prévu". Pour faire face à la chute de la demande des compagnies aériennes, Airbus a réduit sa production d'environ un tiers en avril, et avait alors indiqué qu'il réévaluerait la situation en juin lorsque la visibilité serait un peu plus importante.

VALEURS EN BAISSE

Elior (-1,75% à 5,34 Euros) Le flux vendeur sur le dossier est à relier à une note de HSBC qui a dégradé le titre du groupe de restauration collective sous contrat à 'conserver' avec un objectif coupé de 7,2 à 5,3 euros. Les analystes restent néanmoins majoritairement positifs sur la valeur puisque, selon le consensus Bloomberg, 10 spécialistes sont à l''achat', 7 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif de cours moyen à 12 mois se situe actuellement à 6,92 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GEA, Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, Bleecker

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Capgemini avec un cours cible de 105 euros et d'acheter à 'conserver' sur Elior en ciblant un cours de 5,30 euros.

UBS est à l'achat avec un cours cible ajusté de 114 à 130 CHF sur Nestlé.

INFOS MARCHES

Solutions 30 : un nouveau pas pour le transfert sur Euronext.

Groupe Bel / Unibel : émission d'un financement obligataire de 150 M$.

CBO Territoria : le paiement du dividende en actions choisie à 68%.

EN BREF

Carbios : lancement de la construction du démonstrateur industriel.

Neovacs et deux partenaires proposent un projet de reprise de Famar Lyon.

Sodifrance ne distribue pas de dividende au titre de l'exercice 2019.

SpineGuard sécurise un financement en fonds propres de 2,4 ME sur 12 mois.

Groupe Flo conclut un PGE de 35 ME.